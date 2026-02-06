مصادر توضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل المباحثات الأولية في مسقط بين وفدي طهران وواشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260206/بصورة-غير-مباشرة-مصادر-تكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-المباحثات-الأولية-في-مسقط-بين-وفدي-طهران-وواشنطن-1110064246.html
مصادر توضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل المباحثات الأولية في مسقط بين وفدي طهران وواشنطن
مصادر توضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل المباحثات الأولية في مسقط بين وفدي طهران وواشنطن
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الجمعة، المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية مسقط. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T13:47+0000
2026-02-06T14:02+0000
حصري
سلطنة عمان
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101608/11/1016081135_0:455:1327:1201_1920x0_80_0_0_c1957e059ae238e8cc969a924a5b09a0.jpg
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات التي تجرى في العاصمة مسقط بين الوفدين الإيراني والأمريكي، إن المفاوضات قد لا تسفر عن نتائج مهمة في جولتها الحالية، نظرًا لتمسك الطرف الأمريكي بشروطه.وأضافت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن مواقف الوفدين متباعدة حتى اللحظة، وأن الإيرانيين يسعون لنجاح المفاوضات، لكن الإسرائيليين يذهبون إلى أبعد مما يذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ولفتت المصادر إلى أن المطالب الأمريكية الخاصة بالصواريخ لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإيراني، الذي رفض التدخل في الشؤون الداخلية.وأشارت المصادر إلى أن إيران تدفع نحو فك الحصار مقابل التنازل عن تخصيب اليورانيوم، في حين أن الجانب الآخر يدفع نحو تشديد الحصار.وحول إمكانية تنفيذ ضربات على إيران قبل انتهاء المفاوضات، قالت المصادر إن جميع الأطراف تفكر في الضربة الاستباقية، خاصة أن الضربة الاستباقية الإسرائيلية على إيران في حرب الـ12 يومًا وقعت أثناء المفاوضات.واختتمت الجولة الثانية من المحادثات بين عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وبدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، قبل قليل، بينما يعقد وزير الخارجية العماني جلسة مباحثات الآن مع الوفد الأمريكي.وأعلنت وزارة الخارجية العمانية في منشور على منصة "إكس"، أن الوزير بدر البوسعيدي التقى بشكل منفصل نظيره الإيراني عباس عراقجي، ثم مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف ومعه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".
https://sarabic.ae/20260206/الكرملين-روسيا-تريد-محادثات-مثمرة-بشأن-إيران-تؤدي-لخفض-التصعيد-1110062353.html
https://sarabic.ae/20260206/خارجية-عمان-المشاورات-مع-إيران-والولايات-المتحدة-تركز-على-تهيئة-الظروف-للمفاوضات---1110050912.html
https://sarabic.ae/20260205/وزير-الخزانة-الأمريكي-يعترف-بأن-واشنطن-ساعدت-في-إثارة-الاحتجاجات-الجماهيرية-في-إيران-1110038968.html
سلطنة عمان
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101608/11/1016081135_0:330:1327:1325_1920x0_80_0_0_0e6cff9ea3c846d1774e607028a3ace1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مصادر توضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل المباحثات الأولية في مسقط بين وفدي طهران وواشنطن

13:47 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 14:02 GMT 06.02.2026)
© RIA Novosti . Alexei Boitsov / الانتقال إلى بنك الصورمسقط عاصمة سلطنة عُمان
مسقط عاصمة سلطنة عُمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© RIA Novosti . Alexei Boitsov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
انطلقت، اليوم الجمعة، المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية مسقط.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات التي تجرى في العاصمة مسقط بين الوفدين الإيراني والأمريكي، إن المفاوضات قد لا تسفر عن نتائج مهمة في جولتها الحالية، نظرًا لتمسك الطرف الأمريكي بشروطه.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
الكرملين: روسيا تريد محادثات مثمرة بشأن إيران تؤدي لخفض التصعيد
13:20 GMT
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن مواقف الوفدين متباعدة حتى اللحظة، وأن الإيرانيين يسعون لنجاح المفاوضات، لكن الإسرائيليين يذهبون إلى أبعد مما يذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولفتت المصادر إلى أن المطالب الأمريكية الخاصة بالصواريخ لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإيراني، الذي رفض التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكدت المصادر أن الجانب الإيراني يريد اقتصار المحادثات على الملف النووي دون التوسع في جوانب أخرى، في حين أن واشنطن تريد أن تكون جميع الأنشطة تحت المراقبة.
وأشارت المصادر إلى أن إيران تدفع نحو فك الحصار مقابل التنازل عن تخصيب اليورانيوم، في حين أن الجانب الآخر يدفع نحو تشديد الحصار.
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
خارجية عمان: المشاورات مع إيران والولايات المتحدة تركز على تهيئة الظروف للمفاوضات
10:10 GMT
وحول إمكانية تنفيذ ضربات على إيران قبل انتهاء المفاوضات، قالت المصادر إن جميع الأطراف تفكر في الضربة الاستباقية، خاصة أن الضربة الاستباقية الإسرائيلية على إيران في حرب الـ12 يومًا وقعت أثناء المفاوضات.

ولفتت المصادر إلى أن سلطنة عمان تقوم بدور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة التي تجرى اليوم في مسقط.

واختتمت الجولة الثانية من المحادثات بين عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وبدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، قبل قليل، بينما يعقد وزير الخارجية العماني جلسة مباحثات الآن مع الوفد الأمريكي.
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران
أمس, 23:40 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية العمانية في منشور على منصة "إكس"، أن الوزير بدر البوسعيدي التقى بشكل منفصل نظيره الإيراني عباس عراقجي، ثم مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف ومعه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала