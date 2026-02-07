https://sarabic.ae/20260207/الدون-في-سن-الـ41-الوجهات-الـ5-المحتملة-لـالرحلة-الأخيرة-في-مسيرته--1110110730.html

"الدون" في سن الـ41.. الوجهات الـ5 المحتملة لـ"الرحلة الأخيرة" في مسيرته

مع اقتراب نهاية عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، مع نادي النصر السعودي، وتزايد الأنباء حول نيته مغادرة الدوري السعودي، عاد اسمه إلى...

رونالدو، الذي شكّل انتقاله إلى النصر مطلع 2023 نقطة تحول كبيرة في تاريخ الكرة العربية والآسيوية، يقف اليوم أمام مفترق طرق يجمع بين الاعتبارات الرياضية والتجارية والتاريخية، وفقا لموقع "سكاي نيوز". مغامرة سعودية ناجحة تسويقيا وناقصة رياضيامثّلت تجربة رونالدو في السعودية نقلة نوعية للدوري السعودي من حيث الانتشار العالمي والمتابعة الإعلامية وجذب نجوم الصف الأول، فيما حقق نادي النصر مكاسب جماهيرية وتجارية ضخمة. غير أن الإنجازات الرياضية بقيت محدودة، إذ لم يفز النصر بالألقاب الكبرى المنتظرة، وشهد إخفاقات محلية وقارية، ما أثار تساؤلات حول قدرة المشروع على تلبية طموحات لاعب اعتاد المنافسة على أعلى المستويات. ومع تقدمه في السن، يصبح الإرث الرياضي أكثر أهمية بالنسبة لرونالدو، الذي يرغب في إنهاء مسيرته وهو لا يزال مؤثراً وليس مجرد اسم كبير في مرحلة الختام. الوجهات الخمس المحتملةالعودة إلى أوروبا (السيناريو العاطفي والمعقد) يرتبط الحديث عن عودة رونالدو إلى أوروبا أكثر بالختام الرمزي من المنافسة على الألقاب. نادي سبورتينغ لشبونة، ناديه الأم، يبقى الخيار العاطفي الأبرز، إذ يتيح له إنهاء مسيرته من حيث بدأت وسط تقدير جماهيري هائل وضغط تنافسي أقل. لكن السيناريو يواجه عقبات بدنية ومالية، إضافة إلى صعوبة التكيف مع متطلبات الدوريات الأوروبية. الولايات المتحدة (الدوري الأمريكي) – الأولوية التجارية يُعد الدوري الأمريكي خياراً منطقياً، خاصة مع اقتراب كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. رونالدو في الدوري الأمريكي لن يكون مجرد لاعب، بل مشروعاً تجارياً وإعلامياً كاملاً على غرار تجربة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، مع ضغط بدني أقل وسوق إعلامية هائلة تتيح له البقاء في الواجهة العالمية. الاستمرار في السعودية.. بشروط جديدة رغم الحديث عن الرحيل، يظل خيار البقاء مع النصر قائماً، لكن ضمن إطار مختلف: عقد أقصر، دور أكبر خارج الملعب (كسفير أو شريك في مشاريع)، ودعم مالي أقوى للنادي لتعزيز المنافسة في البطولات. وجهة مفاجئة (آسيا أو أميركا اللاتينية) يبقى هذا الاحتمال ضعيفاً، لكنه ليس مستبعداً تماماً في كرة القدم التي شهدت نهايات غير متوقعة. دوريات مثل البرازيل أو اليابان قد تشكل منصات رمزية قصيرة الأمد، خاصة إذا سعى رونالدو لتجربة ثقافية مختلفة قبل الاعتزال. الاعتزال.. خيار مؤجل لا يبدو الاعتزال الفوري مطروحاً حالياً، إذ يرتبط رونالدو بهدف واضح: الاستمرار مع منتخب البرتغال، والمشاركة المحتملة في يورو وكأس العالم المقبلين، مع الحفاظ على أرقامه القياسية. لكن القرار النهائي يدور حول كيفية تذكّره أكثر من مكان لعبه. مغامرة رونالدو في السعودية قد تقترب من نهايتها، لكنها ستبقى محفورة في التاريخ. أما الفصل القادم في مسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم، فسيكون قراراً مدروساً يوازن بين الجسد والمجد والصورة الختامية التي يريدها لنفسه. فالنهاية لم تُكتب بعد.. لكنها ستكون حاسمة.

