الكرملين: روسيا وأمريكا ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة "ستارت" الجديدة
الكرملين: روسيا وأمريكا ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة "ستارت" الجديدة
07.02.2026
وأضاف بيسكوف أن واشنطن وموسكو تتفهمان ضرورة بدء المفاوضات حول هذه القضية في أقرب وقت ممكن.وأكد أنه "يمكن بالطبع تمديد الأحكام رسميا بطريقة ما، لكن من الصعب تصور أي تمديدات غير رسمية في هذا المجال"، لافتا إلى أنه "تم بحث هذا الأمر أيضا في أبو ظبي".وأوضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المحادثات بين الطرفين تشهد تقاربا، رغم محاولات أمريكية للابتزاز، خاصة بضم الصين التي لها دور محدود، فيما تقترح روسيا ضم فرنسا وبريطانيا إذا أصرّ الغرب".طهران وواشنطن تنهيان محادثات مسقط.. وعراقجي يصف المحادثات بـ"الجيدة"اختُتمت في سلطنة عُمان جولة مفاوضات غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، وسط توتر و تصعيد كبير أثارت مخاوف من مواجهة عسكرية بين البلدين.وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في حديث للتلفزيون الرسمي بعد المحادثات، إن المفاوضين سيعودون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات، لكنه وصف الاجتماع بأنه "بداية جيدة".وأضاف الصباغ في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المفاوضات سمحت لواشنطن وطهران بعرض التصورات المتبادلة عن قرب، فيما يتعلق بالقضايا الخلافية بينهما وعلى رأسها الملف النووي".مجلس الرئاسة اليمني يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزندانيأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قرار جمهوري بتشكيل الحكومة برئاسة د. شائع محسن الزنداني.ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، يأتي القرار بعد أيام من تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة، وبناءً على عرض رئيس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، وفقًا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.وأكد العنسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تشكيل الحكومة الجديدة جاء ترضية لكل الأطراف بحيث تعمل بروح الفريق الواحد، بهدف تحقيق الأهداف المتوقعة منها وعلى رأسها ضبط الاوضاع الأمنية في الجنوب".الخارجية الأمريكية تؤكد أنها ستستخدم أدواتها كافة لمنع عودة المالكي للحكم في العراقكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن موقف حازم وشديد اللهجة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق.وأكدت أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لضمان تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب تجاه الملف العراقي.وحذر من أن "هذا التدخل قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين بغداد وواشنطن"، متوقعا أن "تلجأ الولايات المتحدة لاستخدام أدواتها داخل العملية السياسية من حملات إعلامية، أو تحريض قوى سياسية، أو إثارة اضطرابات برلمانية لخرق دستوري".اقتصاديا.. شركة ميرسك" تؤكد أن عودة الإبحار الكامل عبر البحر الأحمر خلال 2026 "لم يحسم بعد"قالت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري، إن قرار عودة إبحار سفنها بشكل كامل عبر البحر الأحمر خلال 2026 لم يحسم بعد.وحذرت "ميرسك" من تعرض أرباح الشركة خلال العام الحالي لضغوط بسبب تراجع أسعار الشحن إلى جانب التحديات المستمرة في القطاع.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاستقرار النسبي بالبحر الأحمر فرصة لعودة المسار الطبيعي، مع اتخاذ إجراءات أمنية لتحصين السفن مما يقلل الكلفة، ويعيد الربحية، ويحسن التنافسية، ويصحح اختلالات سلاسل الإمداد العالمية".
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا وأمريكا ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة "ستارت" الجديدة.
وأضاف بيسكوف
أن واشنطن وموسكو تتفهمان ضرورة بدء المفاوضات حول هذه القضية في أقرب وقت ممكن.
وأكد أنه "يمكن بالطبع تمديد الأحكام رسميا بطريقة ما، لكن من الصعب تصور أي تمديدات غير رسمية في هذا المجال"، لافتا إلى أنه "تم بحث هذا الأمر أيضا في أبو ظبي".
في هذا السياق، أكد الباحث الاستراتيجي، د. آصف ملحم، على "أهمية ضبط استخدام السلاح النووي لتجنب سباق تسلح يهدد كوكب الأرض بأكمله، مشيرا إلى أن "الضبط بين موسكو وواشنطن يعزز الاستقرار العالمي ويمنع كارثة".
وأوضح الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المحادثات بين الطرفين تشهد تقاربا، رغم محاولات أمريكية للابتزاز، خاصة بضم الصين التي لها دور محدود، فيما تقترح روسيا ضم فرنسا وبريطانيا إذا أصرّ الغرب".
طهران وواشنطن تنهيان محادثات مسقط.. وعراقجي يصف المحادثات بـ"الجيدة"
اختُتمت في سلطنة عُمان جولة مفاوضات غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، وسط توتر و تصعيد كبير أثارت مخاوف من مواجهة عسكرية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في حديث للتلفزيون الرسمي بعد المحادثات، إن المفاوضين سيعودون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات، لكنه وصف الاجتماع بأنه "بداية جيدة
".
في هذا الصدد، قال رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد الصباغ، إن "مجرد عقد المفاوضات بين الطرفين المتصارعين طهران وواشنطن في عُمان، التي يُشهد لوساطتها بالنزاهة، يعتبر بحد ذاته إنجازا جيدا".
وأضاف الصباغ في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المفاوضات سمحت لواشنطن وطهران بعرض التصورات المتبادلة عن قرب، فيما يتعلق بالقضايا الخلافية بينهما وعلى رأسها الملف النووي".
مجلس الرئاسة اليمني يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قرار جمهوري بتشكيل الحكومة
برئاسة د. شائع محسن الزنداني.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، يأتي القرار بعد أيام من تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة، وبناءً على عرض رئيس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، وفقًا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
في هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي اليمني، أنور العنسي، إن "الحكومة اليمنية الجديدة التي طال انتظارها جاءت بعد مخاض سياسي عسير".
وأكد العنسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تشكيل الحكومة الجديدة جاء ترضية لكل الأطراف بحيث تعمل بروح الفريق الواحد، بهدف تحقيق الأهداف المتوقعة منها وعلى رأسها ضبط الاوضاع الأمنية في الجنوب".
الخارجية الأمريكية تؤكد أنها ستستخدم أدواتها كافة لمنع عودة المالكي للحكم في العراق
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن موقف حازم وشديد اللهجة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق.
وأكدت أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لضمان تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب تجاه الملف العراقي.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، إبراهيم السراج، إن "الإطار التنسيقي "متمسك بالمالكي مهما كلف الأمر"، مشيرا إلى أنه "لا يقبل أي تدخل خارجي، وأمريكا تفتقر إلى صلاحية قانونية للاعتراض".
وحذر من أن "هذا التدخل قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين بغداد وواشنطن"، متوقعا أن "تلجأ الولايات المتحدة لاستخدام أدواتها داخل العملية السياسية من حملات إعلامية، أو تحريض قوى سياسية، أو إثارة اضطرابات برلمانية لخرق دستوري".
اقتصاديا.. شركة ميرسك" تؤكد أن عودة الإبحار الكامل عبر البحر الأحمر خلال 2026 "لم يحسم بعد"
قالت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري، إن قرار عودة إبحار سفنها بشكل كامل عبر البحر الأحمر خلال 2026 لم يحسم بعد.
وحذرت "ميرسك" من تعرض أرباح الشركة خلال العام الحالي لضغوط بسبب تراجع أسعار الشحن إلى جانب التحديات المستمرة في القطاع.
في هذا الصدد، قال استشارى الاقتصاد والنقل الدولي د. زياد الهاشمي، إن "قرارات شركات النقل البحري الكبرى مثل ميرسك وغيرها بإعادة مساراتها عبر قناة السويس وبحر الأحمر قرارات استراتيجية، تأخذ وقتاً لتقييم الوضع الجيوسياسي والكلف التشغيلية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاستقرار النسبي بالبحر الأحمر فرصة لعودة المسار الطبيعي، مع اتخاذ إجراءات أمنية لتحصين السفن مما يقلل الكلفة، ويعيد الربحية، ويحسن التنافسية، ويصحح اختلالات سلاسل الإمداد العالمية".