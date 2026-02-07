خبير أمريكي: أوكرانيا تلفظ أنفاسها الأخيرة في ساحة المعركة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260207/خبير-أمريكي-أوكرانيا-تلفظ-أنفاسها-الأخيرة-في-ساحة-المعركة-1110088818.html
خبير أمريكي: أوكرانيا تلفظ أنفاسها الأخيرة في ساحة المعركة
خبير أمريكي: أوكرانيا تلفظ أنفاسها الأخيرة في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
أكد البروفيسور جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة مدينة شيكاغو الأمريكية، أن الوضع المتردي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يتفاقم بسبب... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T04:39+0000
2026-02-07T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال ميرشايمر: "الأوكرانيون على وشك الانهيار، لكن السؤال هو، إلى متى سيستمرون في القتال وهم في مثل هذه الحالة المزرية؟".وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية التي تعمل لصالح قوات نظام كييف، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية والاتصالات.وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية نفّذت غارة جوية رئيسية و5 غارات جماعية، خلال الأسبوع الماضي، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية التي استهدفت مواقع مدنية في روسيا. وخلال هذه الفترة، حرّرت القوات الروسية بلدات بوبوفكا في مقاطعة سومي، وزيلينوي في مقاطعة خاركوف، وستيبانيفكا وتورتسكوي وسوخيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستاروكراينكا وبتروفكا وبريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 9080 جنديًا خلال هذا الأسبوع.مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب صدم من ضربة "أوريشنيك" على أوكرانياتحييد مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
https://sarabic.ae/20260206/ضابط-أمريكي-سابق-العرض-الروسي-المقبل-لأوكرانيا-سيكون-مكلفا-أكثر-من-العرض-الحالي-1110042781.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أمريكي: أوكرانيا تلفظ أنفاسها الأخيرة في ساحة المعركة

04:39 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 04:55 GMT 07.02.2026)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد البروفيسور جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة مدينة شيكاغو الأمريكية، أن الوضع المتردي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يتفاقم بسبب الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية العسكرية لنظام كييف.
وقال ميرشايمر: "الأوكرانيون على وشك الانهيار، لكن السؤال هو، إلى متى سيستمرون في القتال وهم في مثل هذه الحالة المزرية؟".

وتابع: "لقد دُمرت بنيتهم ​​التحتية للطاقة بشكل شبه كامل، ويمتلك الروس الكثير من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، لدرجة أنهم يستطيعون مواصلة تدمير هذه البنية التحتية للطاقة وغيرها في المستقبل المنظور".

وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية التي تعمل لصالح قوات نظام كييف، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية والاتصالات.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
ضابط أمريكي سابق: العرض الروسي المقبل لأوكرانيا "سيكون مكلفا" أكثر من العرض الحالي
أمس, 06:08 GMT

وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا، أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية نفّذت غارة جوية رئيسية و5 غارات جماعية، خلال الأسبوع الماضي، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية التي استهدفت مواقع مدنية في روسيا. وخلال هذه الفترة، حرّرت القوات الروسية بلدات بوبوفكا في مقاطعة سومي، وزيلينوي في مقاطعة خاركوف، وستيبانيفكا وتورتسكوي وسوخيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستاروكراينكا وبتروفكا وبريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 9080 جنديًا خلال هذا الأسبوع.
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب صدم من ضربة "أوريشنيك" على أوكرانيا
تحييد مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
