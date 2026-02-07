https://sarabic.ae/20260207/خبير-أمريكي-أوكرانيا-تلفظ-أنفاسها-الأخيرة-في-ساحة-المعركة-1110088818.html
خبير أمريكي: أوكرانيا تلفظ أنفاسها الأخيرة في ساحة المعركة
أكد البروفيسور جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة مدينة شيكاغو الأمريكية، أن الوضع المتردي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يتفاقم بسبب...
2026-02-07T04:39+0000
2026-02-07T04:39+0000
2026-02-07T04:55+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال ميرشايمر: "الأوكرانيون على وشك الانهيار، لكن السؤال هو، إلى متى سيستمرون في القتال وهم في مثل هذه الحالة المزرية؟".وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية التي تعمل لصالح قوات نظام كييف، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية والاتصالات.وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية نفّذت غارة جوية رئيسية و5 غارات جماعية، خلال الأسبوع الماضي، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية التي استهدفت مواقع مدنية في روسيا. وخلال هذه الفترة، حرّرت القوات الروسية بلدات بوبوفكا في مقاطعة سومي، وزيلينوي في مقاطعة خاركوف، وستيبانيفكا وتورتسكوي وسوخيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستاروكراينكا وبتروفكا وبريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 9080 جنديًا خلال هذا الأسبوع.مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب صدم من ضربة "أوريشنيك" على أوكرانياتحييد مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
04:39 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 04:55 GMT 07.02.2026)
أكد البروفيسور جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة مدينة شيكاغو الأمريكية، أن الوضع المتردي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يتفاقم بسبب الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية العسكرية لنظام كييف.
وقال ميرشايمر: "الأوكرانيون على وشك الانهيار، لكن السؤال هو، إلى متى سيستمرون في القتال وهم في مثل هذه الحالة المزرية؟".
وتابع: "لقد دُمرت بنيتهم التحتية للطاقة بشكل شبه كامل، ويمتلك الروس الكثير من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، لدرجة أنهم يستطيعون مواصلة تدمير هذه البنية التحتية للطاقة وغيرها في المستقبل المنظور".
وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية التي تعمل لصالح قوات نظام كييف،
بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية والاتصالات.
وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا، أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية نفّذت غارة جوية رئيسية و5 غارات جماعية، خلال الأسبوع الماضي، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية التي استهدفت مواقع مدنية في روسيا. وخلال هذه الفترة، حرّرت القوات الروسية بلدات بوبوفكا في مقاطعة سومي، وزيلينوي في مقاطعة خاركوف، وستيبانيفكا وتورتسكوي وسوخيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وستاروكراينكا وبتروفكا وبريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 9080 جنديًا خلال هذا الأسبوع.