عربي
ترامب يستقبل عصفورة رئيس هندوراس في منتجع مار الاجو
ترامب يستقبل عصفورة رئيس هندوراس في منتجع مار الاجو
أوضح ​ترامب أن البلدين تربطهما شراكة ​وثيقة في مجال الأمن ويعملان معا "لمكافحة ‌العصابات الخطرة وتجار المخدرات ‌وترحيل المهاجرين غير الشرعيين ‍وأعضاء العصابات من ‌الولايات المتحدة".من جانبها، أكدت الحسابات الرسمية لرئاسة هندوراس على منصة إكس أن الحوار الثنائي أظهر أن البلدين "يعززان العلاقات ويطرحان رؤية مستقبلية مشتركة لهندوراس والولايات المتحدة".وأدى عصفورة اليمين رئيسا لهندوراس الشهر الماضي بعد انتخابات شديدة ​التنافسية شابتها مزاعم بالتزوير وتوترات سياسية بسبب ​تدخل الولايات المتحدة.ويبلغ عصفورة 67 عامًا، وهو رجل أعمال في قطاع البناء ومن أصول فلسطينية، وقد حظي أيضًا بدعم ترامب، الذي أكد أنه المرشح الوحيد الذي يمكن لبلاده العمل معه.
ترامب يستقبل عصفورة رئيس هندوراس في منتجع مار الاجو

قال الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب، إنه ‌استقبل رئيس هندوراس، ‌نصري عصفورة، ​في مقر إقامته في منتجع مار الاجو في بالم بيتش.
أوضح ​ترامب أن البلدين تربطهما شراكة ​وثيقة في مجال الأمن ويعملان معا "لمكافحة ‌العصابات الخطرة وتجار المخدرات ‌وترحيل المهاجرين غير الشرعيين ‍وأعضاء العصابات من ‌الولايات المتحدة".

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "عقدت اجتماعًا مهمًا للغاية مع صديقي ورئيس هندوراس ناصري تيتو أسفورا. أنا وتيتو نتشارك الكثير من القيم نفسها المرتبطة بمبدأ أميركا أولًا. نحافظ على تعاون وثيق في مجال الأمن، ونعمل معًا لمكافحة الكارتلات الخطيرة وتجار المخدرات، وترحيل المهاجرين غير النظاميين وأفراد العصابات من الولايات المتحدة".

من جانبها، أكدت الحسابات الرسمية لرئاسة هندوراس على منصة إكس أن الحوار الثنائي أظهر أن البلدين "يعززان العلاقات ويطرحان رؤية مستقبلية مشتركة لهندوراس والولايات المتحدة".
وأدى عصفورة اليمين رئيسا لهندوراس الشهر الماضي بعد انتخابات شديدة ​التنافسية شابتها مزاعم بالتزوير وتوترات سياسية بسبب ​تدخل الولايات المتحدة.
ويبلغ عصفورة 67 عامًا، وهو رجل أعمال في قطاع البناء ومن أصول فلسطينية، وقد حظي أيضًا بدعم ترامب، الذي أكد أنه المرشح الوحيد الذي يمكن لبلاده العمل معه.
