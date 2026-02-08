https://sarabic.ae/20260208/خبير-إيطالي-محاولة-اغتيال-الجنرال-أليكسييف-تظهر-أن-كييف-غير-مستعدة-للتفاوض-1110153694.html
خبير إيطالي: محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف تظهر أن كييف غير مستعدة للتفاوض
قال رئيس الجمعية الإيطالية "رياح من الشرق"، لورينزو بيرتي، لوكالة "سبوتنيك"، إن محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات... 08.02.2026
خبير إيطالي: محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف تظهر أن كييف غير مستعدة للتفاوض
قال رئيس الجمعية الإيطالية "رياح من الشرق"، لورينزو بيرتي، لوكالة "سبوتنيك"، إن محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف تُظهر أن كييف غير راغبة في الدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الصراع.
وأضاف بيرتي: "تُعدّ محاولة الاغتيال هذه مثالا صارخا على عدم رغبة نظام كييف في الدخول في مفاوضات جادة قد تُفضي إلى السلام. فعلى الرغم من الوضع المأساوي، والتقلص اليومي للأراضي التي يسيطر عليها، والاقتصاد المنهار، والكارثة الديموغرافية المروعة، فإن النخبة الفاسدة في نظام كييف غافلة عن كل ذلك، لأنها تُدرك تماما أن السبيل الوحيد لمواصلة حكم البلاد هو إثراء نفسها من خلال الحرب".
وأردف الخبير الإيطالي: "فقد أظهرت فضائح الفساد الأخيرة في أوكرانيا أنه في حين يُجبر البعض على الموت في المعركة، فإن آخرين (أصدقاء فلاديمير زيلينسكي وحاشيته الفاسدة)، يكسبون المليارات ويمكنهم شراء مراحيض ذهبية بأموال من الحكومات الأوروبية".
وتابع بيرتي: "يدرك زيلينسكي تماما أن السبيل الوحيد للحفاظ على هذا الوضع هو تخريب محادثات السلام
. لذلك، لا يكترثون بموت الأوكرانيين على خطوط المواجهة، كل ما يهمهم هو مواصلة جني الأموال والحفاظ على السلطة. وفي هذا، يحظون بدعم بعض الحكومات الغربية التي ترغب في استمرار الحرب".
وجاءت محاولة اغتيال أليكسييف على خلفية الجولة الثانية من المحادثات حول أوكرانيا التي عُقدت في أبوظبي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. وترأس الوفد الروسي، الذي ضم ممثلين عن وزارة الدفاع، الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة الروسية، لمناقشة القضايا الأمنية.
وفي السادس من فبراير/شباط ، تعرض الفريق أول فلاديمير أليكسييف
، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لمحاولة اغتيال في مبنى سكني بموسكو ، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.
وأفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، أن منفذ المحاولة، ليوبومير كوربا، قد اعتُقل في دبي وسُلّم إلى روسيا. وذكر المكتب الإعلامي للجنة التحقيق الروسية أن كوربا وصل إلى موسكو في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بتكليف من المخابرات الأوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي.