https://sarabic.ae/20260208/خبير-إيطالي-محاولة-اغتيال-الجنرال-أليكسييف-تظهر-أن-كييف-غير-مستعدة-للتفاوض-1110153694.html
خبير إيطالي: محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف تظهر أن كييف غير مستعدة للتفاوض
خبير إيطالي: محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف تظهر أن كييف غير مستعدة للتفاوض
سبوتنيك عربي
قال رئيس الجمعية الإيطالية "رياح من الشرق"، لورينزو بيرتي، لوكالة "سبوتنيك"، إن محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات... 08.02.2026
2026-02-08T19:49+0000
2026-02-08T19:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110154115_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a3f51714fe0abde4976e6916bf90a49.jpg
وأضاف بيرتي: "تُعدّ محاولة الاغتيال هذه مثالا صارخا على عدم رغبة نظام كييف في الدخول في مفاوضات جادة قد تُفضي إلى السلام. فعلى الرغم من الوضع المأساوي، والتقلص اليومي للأراضي التي يسيطر عليها، والاقتصاد المنهار، والكارثة الديموغرافية المروعة، فإن النخبة الفاسدة في نظام كييف غافلة عن كل ذلك، لأنها تُدرك تماما أن السبيل الوحيد لمواصلة حكم البلاد هو إثراء نفسها من خلال الحرب".وتابع بيرتي: "يدرك زيلينسكي تماما أن السبيل الوحيد للحفاظ على هذا الوضع هو تخريب محادثات السلام. لذلك، لا يكترثون بموت الأوكرانيين على خطوط المواجهة، كل ما يهمهم هو مواصلة جني الأموال والحفاظ على السلطة. وفي هذا، يحظون بدعم بعض الحكومات الغربية التي ترغب في استمرار الحرب".وفي السادس من فبراير/شباط ، تعرض الفريق أول فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لمحاولة اغتيال في مبنى سكني بموسكو ، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.وأفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، أن منفذ المحاولة، ليوبومير كوربا، قد اعتُقل في دبي وسُلّم إلى روسيا. وذكر المكتب الإعلامي للجنة التحقيق الروسية أن كوربا وصل إلى موسكو في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بتكليف من المخابرات الأوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي.
https://sarabic.ae/20260208/الكرملين-بوتين-شكر-رئيس-الإمارات-على-مساعدته-في-القبض-على-الرجل-الذي-حاول-اغتيال-أليكسييف-1110141199.html
https://sarabic.ae/20260208/لجنة-التحقيق-الروسية-منفذ-محاولة-اغتيال-أليكسييف-توجه-لموسكو-بتوجيه-من-استخبارات-كييف--عاجل-1110133455.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110154115_269:0:1229:720_1920x0_80_0_0_a3b95add4bc92a2c2efa3b2291207016.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

خبير إيطالي: محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف تظهر أن كييف غير مستعدة للتفاوض

19:49 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 19:50 GMT 08.02.2026)
سيارة تابعة للجنة التحقيق في المنزل الذي جرت فيه محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف
سيارة تابعة للجنة التحقيق في المنزل الذي جرت فيه محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
قال رئيس الجمعية الإيطالية "رياح من الشرق"، لورينزو بيرتي، لوكالة "سبوتنيك"، إن محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف تُظهر أن كييف غير راغبة في الدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الصراع.
وأضاف بيرتي: "تُعدّ محاولة الاغتيال هذه مثالا صارخا على عدم رغبة نظام كييف في الدخول في مفاوضات جادة قد تُفضي إلى السلام. فعلى الرغم من الوضع المأساوي، والتقلص اليومي للأراضي التي يسيطر عليها، والاقتصاد المنهار، والكارثة الديموغرافية المروعة، فإن النخبة الفاسدة في نظام كييف غافلة عن كل ذلك، لأنها تُدرك تماما أن السبيل الوحيد لمواصلة حكم البلاد هو إثراء نفسها من خلال الحرب".

وأردف الخبير الإيطالي: "فقد أظهرت فضائح الفساد الأخيرة في أوكرانيا أنه في حين يُجبر البعض على الموت في المعركة، فإن آخرين (أصدقاء فلاديمير زيلينسكي وحاشيته الفاسدة)، يكسبون المليارات ويمكنهم شراء مراحيض ذهبية بأموال من الحكومات الأوروبية".

اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
الكرملين: بوتين شكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في القبض على الرجل الذي حاول اغتيال أليكسييف
11:41 GMT
وتابع بيرتي: "يدرك زيلينسكي تماما أن السبيل الوحيد للحفاظ على هذا الوضع هو تخريب محادثات السلام. لذلك، لا يكترثون بموت الأوكرانيين على خطوط المواجهة، كل ما يهمهم هو مواصلة جني الأموال والحفاظ على السلطة. وفي هذا، يحظون بدعم بعض الحكومات الغربية التي ترغب في استمرار الحرب".

وجاءت محاولة اغتيال أليكسييف على خلفية الجولة الثانية من المحادثات حول أوكرانيا التي عُقدت في أبوظبي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. وترأس الوفد الروسي، الذي ضم ممثلين عن وزارة الدفاع، الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة الروسية، لمناقشة القضايا الأمنية.

لجنة التحقيق الروسية: منفذ محاولة اغتيال أليكسييف توجه إلى موسكو بتوجيه من استخبارات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
لجنة التحقيق الروسية: منفذ محاولة اغتيال أليكسييف توجه إلى موسكو بتوجيه من استخبارات كييف
08:09 GMT
وفي السادس من فبراير/شباط ، تعرض الفريق أول فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لمحاولة اغتيال في مبنى سكني بموسكو ، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.
وأفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، أن منفذ المحاولة، ليوبومير كوربا، قد اعتُقل في دبي وسُلّم إلى روسيا. وذكر المكتب الإعلامي للجنة التحقيق الروسية أن كوربا وصل إلى موسكو في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بتكليف من المخابرات الأوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي.
