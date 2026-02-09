https://sarabic.ae/20260209/الاتحاد-الأوروبي-ينتهك-اتفاقية-فيينا-بتقييد-حركة-الدبلوماسيين-الروس-1110161057.html
سفير: الاتحاد الأوروبي ينتهك اتفاقية فيينا بتقييد حركة الدبلوماسيين الروس
سفير: الاتحاد الأوروبي ينتهك اتفاقية فيينا بتقييد حركة الدبلوماسيين الروس
سبوتنيك عربي
قال سفير روسيا لدى بلجيكا، دينيس غونتشار، إن القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حركة الدبلوماسيين الروس تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T02:40+0000
2026-02-09T02:40+0000
2026-02-09T02:40+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
فيينا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
وكان قد أُعلن في وقت سابق، ضمن الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الروس المعتمدين في دول الاتحاد سيُطلب منهم إخطار سلطات دولة شنغن التي ينوون عبور حدودها، بما في ذلك في حالات العبور (الترانزيت).وأضاف أن العراقيل المفروضة على الدبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي تشمل أيضًا رفض منح التأشيرات، وتقييد الاتصالات الرسمية، وصعوبات في الخدمات المالية والمصرفية.وأشار السفير إلى أنه "من بين أحدث الخطوات، القيود المفروضة على تنقل موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية داخل منطقة اليورو، والتي أُدخلت بمبادرة من المفوضية الأوروبية في أواخر يناير".وتابع، "اعتبارًا من الآن، لا يمكن القيام بهذه التنقلات إلا بعد إخطار مسبق، وفي بعض الدول يتطلب الأمر الحصول على إذن خاص، ما قد يُعقّد، من بين أمور أخرى، إيصال الحقيبة الدبلوماسية".من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بالمثل على أي قيود تُفرض على تنقل الدبلوماسيين الروس داخل منطقة شنغن، في حال اعتمد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات.
https://sarabic.ae/20260207/أوربان-يستبعد-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1110109277.html
فيينا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, فيينا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, فيينا
سفير: الاتحاد الأوروبي ينتهك اتفاقية فيينا بتقييد حركة الدبلوماسيين الروس
حصري
قال سفير روسيا لدى بلجيكا، دينيس غونتشار، إن القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حركة الدبلوماسيين الروس تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتقوّض ظروف العمل الطبيعية للبعثات الدبلوماسية.
وكان قد أُعلن في وقت سابق، ضمن الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الروس المعتمدين في دول الاتحاد سيُطلب منهم إخطار سلطات دولة شنغن
التي ينوون عبور حدودها، بما في ذلك في حالات العبور (الترانزيت).
وأوضح غونتشار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة يوم الدبلوماسيين، أن "القرار الصادر عن دول الاتحاد الأوروبي يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الدولة المعتمِدة بضمان الظروف الطبيعية لعمل البعثات الدبلوماسية".
وأضاف أن العراقيل المفروضة على الدبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي تشمل أيضًا رفض منح التأشيرات، وتقييد الاتصالات الرسمية، وصعوبات في الخدمات المالية والمصرفية.
وأشار السفير إلى أنه "من بين أحدث الخطوات، القيود المفروضة على تنقل موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية داخل منطقة اليورو، والتي أُدخلت بمبادرة من المفوضية الأوروبية في أواخر يناير".
وتابع، "اعتبارًا من الآن، لا يمكن القيام بهذه التنقلات إلا بعد إخطار مسبق
، وفي بعض الدول يتطلب الأمر الحصول على إذن خاص، ما قد يُعقّد، من بين أمور أخرى، إيصال الحقيبة الدبلوماسية
".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بالمثل على أي قيود تُفرض على تنقل الدبلوماسيين الروس داخل منطقة شنغن، في حال اعتمد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات.