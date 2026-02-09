سفير: الاتحاد الأوروبي ينتهك اتفاقية فيينا بتقييد حركة الدبلوماسيين الروس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/الاتحاد-الأوروبي-ينتهك-اتفاقية-فيينا-بتقييد-حركة-الدبلوماسيين-الروس-1110161057.html
سفير: الاتحاد الأوروبي ينتهك اتفاقية فيينا بتقييد حركة الدبلوماسيين الروس
سفير: الاتحاد الأوروبي ينتهك اتفاقية فيينا بتقييد حركة الدبلوماسيين الروس
سبوتنيك عربي
قال سفير روسيا لدى بلجيكا، دينيس غونتشار، إن القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حركة الدبلوماسيين الروس تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T02:40+0000
2026-02-09T02:40+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
فيينا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
وكان قد أُعلن في وقت سابق، ضمن الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الروس المعتمدين في دول الاتحاد سيُطلب منهم إخطار سلطات دولة شنغن التي ينوون عبور حدودها، بما في ذلك في حالات العبور (الترانزيت).وأضاف أن العراقيل المفروضة على الدبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي تشمل أيضًا رفض منح التأشيرات، وتقييد الاتصالات الرسمية، وصعوبات في الخدمات المالية والمصرفية.وأشار السفير إلى أنه "من بين أحدث الخطوات، القيود المفروضة على تنقل موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية داخل منطقة اليورو، والتي أُدخلت بمبادرة من المفوضية الأوروبية في أواخر يناير".وتابع، "اعتبارًا من الآن، لا يمكن القيام بهذه التنقلات إلا بعد إخطار مسبق، وفي بعض الدول يتطلب الأمر الحصول على إذن خاص، ما قد يُعقّد، من بين أمور أخرى، إيصال الحقيبة الدبلوماسية".من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بالمثل على أي قيود تُفرض على تنقل الدبلوماسيين الروس داخل منطقة شنغن، في حال اعتمد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات.
https://sarabic.ae/20260207/أوربان-يستبعد-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1110109277.html
فيينا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, فيينا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, فيينا

سفير: الاتحاد الأوروبي ينتهك اتفاقية فيينا بتقييد حركة الدبلوماسيين الروس

02:40 GMT 09.02.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
حصري
قال سفير روسيا لدى بلجيكا، دينيس غونتشار، إن القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حركة الدبلوماسيين الروس تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتقوّض ظروف العمل الطبيعية للبعثات الدبلوماسية.
وكان قد أُعلن في وقت سابق، ضمن الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الروس المعتمدين في دول الاتحاد سيُطلب منهم إخطار سلطات دولة شنغن التي ينوون عبور حدودها، بما في ذلك في حالات العبور (الترانزيت).
وأوضح غونتشار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة يوم الدبلوماسيين، أن "القرار الصادر عن دول الاتحاد الأوروبي يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الدولة المعتمِدة بضمان الظروف الطبيعية لعمل البعثات الدبلوماسية".
وأضاف أن العراقيل المفروضة على الدبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي تشمل أيضًا رفض منح التأشيرات، وتقييد الاتصالات الرسمية، وصعوبات في الخدمات المالية والمصرفية.
وأشار السفير إلى أنه "من بين أحدث الخطوات، القيود المفروضة على تنقل موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية داخل منطقة اليورو، والتي أُدخلت بمبادرة من المفوضية الأوروبية في أواخر يناير".
وتابع، "اعتبارًا من الآن، لا يمكن القيام بهذه التنقلات إلا بعد إخطار مسبق، وفي بعض الدول يتطلب الأمر الحصول على إذن خاص، ما قد يُعقّد، من بين أمور أخرى، إيصال الحقيبة الدبلوماسية".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
أوربان يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
7 فبراير, 15:18 GMT
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بالمثل على أي قيود تُفرض على تنقل الدبلوماسيين الروس داخل منطقة شنغن، في حال اعتمد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала