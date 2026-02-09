https://sarabic.ae/20260209/رئيس-لجنة-إدارة-غزة-تلقينا-وعودا-دولية-بالحصول-على-التمويل-اللازم-لإعادة-الإعمار--1110187453.html

رئيس لجنة إدارة غزة: تلقينا وعودا دولية بالحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار

رئيس لجنة إدارة غزة: تلقينا وعودا دولية بالحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار

قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، إن اللجنة تعمل على إعداد خطة إغاثة مناسبة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، تتضمن إدخال المواد الإغاثية الضرورية، ولا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح شعث، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، اليوم الاثنين، أن اللجنة تنسق مع عدد من الدول عبر أطر مختلفة في إطار التحضير لشهر رمضان، بحسب ماذكرت جريدة الشروق المصرية. وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب دول عربية وأخرى غربية صديقة، أبدوا استعدادهم لدعم قطاع غزة. وفيما يتعلق بالمخاوف المثارة، أكد شعث أن هناك جهات تسعى إلى إبقاء هذه الهواجس قائمة، مشددًا على أن اللجنة تواصل عملها لصالح الشعب الفلسطيني، ودعم صموده، والوقوف إلى جانبه في مواجهة ما تعرض له.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

