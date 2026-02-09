طرابلس اللبنانية بعد الانهيار.. حزن وغضب ومدينة تنتظر الإنقاذ.. صور وفيديو
في طرابلس، لم يكن الصباح عاديا، حيث خيم الحزن ثقيلا على المدينة التي استفاقت على نهاية عمليات البحث والإنقاذ، مع إعلان المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد الركن عماد خريش انتهاء المهمة بحصيلة مأساوية تضم 14 قتيلا و8 جرحى.
مع ضوء الصباح بدا محيط المبنى المنهار منكوبا بكل ما للكلمة من معنى. أضرار واسعة، مبان مجاورة متصدعة، ووجوه شاحبة تحاول استيعاب حجم الكارثة.
عند مدخل أحد المباني القريبة، وقفت سيدة وقد أغلقت الباب بسلسلة حديدية، خشية أن يصعد أحد إلى السطح المهترئ فينهار ويتكرر المشهد.
وتقول لـ"سبوتنيك": "المباني خالية من السكان، ولا يوجد إلا أنا وأخواتي في المبنى، وليس لدينا مكان آخر نلجأ إليه، فبقينا في المنزل وننتظر المعنيين أن يكشفوا على المبنى وأساساته لنتصرف، أو ليؤمنوا لنا سكنا بديلا".
وتضيف أن المبنى الذي سقط كان مؤلفا من قسمين، وقد شاهدت بعينيها التشقق بينهما قبل أن ينهارا.
في موقع المبنى المنهار، الواقع بين باب التبانة وجبل محسن، بدا المشهد كأنه يعيد كتابة تاريخ المنطقة بلغة واحدة وهي لغة الموت.
المنطقتان اللتان فرقتهما جولات عنف ومعارك قبل نحو عشر سنوات، توحدتا هذه المرة في المصاب. جبل محسن ودع ستة من أبنائه الذين قضوا جراء الانهيار، في مشهد طغت عليه مشاعر الحزن والغضب. وتكرر المشهد في منطقة الغرباء مع تشييع العسكري المتقاعد سيف الدين الصيداوي وابنته، كما شهدت منطقة باب الرمل تشييع نبيل الصائغ وطفله محمد.
وفي هذا السياق، قال غازي الصيداوي، ابن شقيق الضحية سيف الدين: "ما حدث هو قضية رأي عام. نحن أهل الضحايا طلبنا من الرؤساء المعنيين إعلان حالة الطوارئ في طرابلس، لأننا لا نريد أن نخسر المزيد من الأرواح بسبب الإهمال. وبالنسبة لموضوع استقالة البلدية، نعتبر أن الأمر لا يقدم ولا يؤخر، ما يهم هو إعلان حالة الطوارئ، فالوضع لا يحتمل، والمباني تنهار".
وبينما كان الأهالي يلملمون جراحهم، سادت حالة من الهلع في أحياء أخرى، حيث بادر البعض إلى إخلاء مبان عدة خوفا من الانهيار، حتى تلك التي لا تظهر عليها تصدعات واضحة، في ظل قلق وتوتر يسودان الأجواء.
تقول إحدى المواطنات التي أخلت منزلها في منطقة جسر أبو علي لـ "سبوتنيك": "منازل أبنائي هنا في الطابق الأول من المبنى مع عائلاتهم وأطفالهم، والمبنى متصدع. هل عندما ينهار المبنى تتحرك الدولة؟ أين نواب طرابلس والوزراء مما يحصل؟ لم يكلف أحد منهم نفسه عناء زيارة المناطق المهددة. في وقت الانتخابات يلاحقون الناس للحصول على أصواتهم، لا سامحهم الله. طرابلس منكوبة وفقيرة، وشعبها يعاني".
على وقع هذه المأساة، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا موسعا في السرايا الكبيرة استمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، خصص لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدي لقضية الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس بلدية طرابلس، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين والمعنيين في الملفات الصحية والإغاثية والقضائية.
وعقب الاجتماع، أعلن سلام جملة مقررات أبرزها إصدار قرار عن بلدية طرابلس يقضي بإخلاء المباني المعرضة للسقوط، وعددها 114 مبنى، على مراحل ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر، على أن يتم تأمين بدل إيواء للعائلات التي سيتم إخلاؤها لمدة سنة، يُدفع على أساس فصلي. كما تم تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال، على أن يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة.
وقرر المجتمعون أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم المساعدات اللازمة، وإدراج العائلات التي يتم إخلاؤها ضمن برنامج "أمان"، فيما تقوم وزارة الصحة العامة بتغطية العائلات المنكوبة صحيا وربطها بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
كذلك تقرر المباشرة بتدعيم الأبنية القابلة للتدعيم وهدم تلك الآيلة للسقوط من قبل الهيئة العليا للإغاثة، على أن تستكمل الهيئة عملية المسح انطلاقاً من المسوحات الأولية التي أجرتها بلدية طرابلس، بالتعاون مع نقابة المهندسين.
وشملت المقررات أيضا المباشرة بتقييم وضع البنى التحتية، ولا سيما شبكات المياه والصرف الصحي، من قبل مجلس الإنماء والإعمار.