موسكو: الاتصالات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية متواصلة بشكل نشط ولم تتوقف قط

وقال غوساروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "إن ظروف عمل دبلوماسيينا في الدول الخاضعة لإشراف إدارة شمال الأطلسي لا ترقى إلى المستوى المطلوب. فسلطات هذه الدول، ولا سيما بريطانيا وكندا، تواصل بشكل ممنهج فرض قيود مصطنعة وتمييزية على سير العمل الطبيعي للبعثات الدبلوماسية الروسية".وتابع: "ستستمر سياسة لندن في تصعيد المواجهة متعددة الأوجه والواسعة النطاق مع روسيا. في جوهرها، لم تعد هذه مجرد أولوية في السياسة الخارجية، بل أصبحت ركيزة أساسية في أيديولوجية الدولة".وأوضح أن روسيا قدّمت مقترحاتها لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن القرار الآن بيد أمريكا، قائلا: "استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بلدينا من شأنه أن يعطي دفعة قوية لاستئناف العلاقات الإنسانية والتجارية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. وقد قدمنا مقترحاتنا في هذا الشأن إلى السلطات الأمريكية، والقرار الآن بيدها".وأشار إلى أن موسكو ستكون مستعدة، عند الضرورة، لإعادة صياغة صيغة المفاوضات إذا ما لمست رغبة من الولايات المتحدة في نقاش أكثر جدية حول القضايا التي تهم روسيا.وقال: "إذا لزم الأمر، وإذا لمسنا رغبة من زملائنا الأمريكيين في نقاش أكثر جدية حول القضايا المذكورة آنفاً، فسنكون مستعدين لإعادة صياغة صيغة المفاوضات".وأكمل: "أكرر، من دون إحراز تقدم في قضايا ذات أولوية، يصعب علينا تصور تطبيع كامل للتعاون بين روسيا وأمريكا، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام البلدين في مجالات التجارة والتكنولوجيا المتقدمة واستخراج الموارد الطبيعية المشتركة والتعاون في القطب الشمالي والفضاء".

