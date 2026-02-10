خبير: حل النزاع الأوكراني وتطبيع العلاقة بين روسيا وأمريكا يتم بالتوافق على شكل الأمن في قارة أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/خبير-حل-النزاع-الأوكراني-وتطبيع-العلاقة-بين-روسيا-وأمريكا-يتم-بالتوافق-على-شكل-الأمن-في-قارة-أوروبا-1110217114.html
خبير: حل النزاع الأوكراني وتطبيع العلاقة بين روسيا وأمريكا يتم بالتوافق على شكل الأمن في قارة أوروبا
خبير: حل النزاع الأوكراني وتطبيع العلاقة بين روسيا وأمريكا يتم بالتوافق على شكل الأمن في قارة أوروبا
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة عن العلاقات الروسية الأمريكية، بعد تصريح للسفير الروسي لدى واشنطن، قائلا إنه "في قمة ألاسكا اتفق... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T13:07+0000
2026-02-10T13:07+0000
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى العملة أن "الخطوط العريضة التي تحدث بها الرئيسان لازالت مفاعليها موجودة على الأرض، بدليل ان الوضع لا يزال تحت السيطرة"، مشيرا إلى أن "التسوية الأوكرانية بين الروسي والأمريكي لا يمكن أن تنفصل عن تسوية أو اتفاقية جديدة تعيد هيكلة الأمن في القارة الأوروبية وهذا يتطلب وجود الدول الأوروبية "، لافتًا إلى أن "هيكلة الأمن الأوروبي تتطلب أن يكون هناك تواصل بين الجانب الروسي والأمريكي والجانب الأوروبي".وأكد أن "بريطانيا تسعى لعدم ذهاب الأوروبيين كاتحاد أوروبي إلى هذه الطاولة لخلق مفهوم جديد للأمن في القارة وفق المعطيات والوقائع الجديدة على الأرض، لأنه بذلك تسقط واحدة من أهم استراتيجيات المملكة المتحدة".وردا على سؤال حول إن كانت لندن بمفردها تستطيع أن تعطل مسار أي تسوية ايجابية من قبل الولايات المتحدة وروسيا، قال العملة: "إن بريطانيا قادرة على التعطيل من خلال الضغط على الحكومات الأوروبية، ولها دور مشهود منذ التاريخ أنها تحاول دائما عرقلة أي جهود تصب في صالح روسيا او تبرز روسيا على أنها قوة مهيمنة وتراعي مصالحها في أوروبا".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، حول تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية ودور التسوية الأوكرانية فيها، قائلا: "الأزمة الأوكرانية هي أصغر تفصيل، والعلاقة الروسية الأمريكية في أفضل حالاتها"، كاشفا أن "حل الأزمة الأوكرانية وتطبيع العلاقة الروسية الأمريكية بشكل نهائي لا يمكن أن يتم بدون توافق على شكل الأمن في القارة الأوروبية".لافروف يحذر من عواقب العدوان على روسيا
https://sarabic.ae/20260207/الكرملين-روسيا-وأمريكا-ستتخذان-موقفا-مسؤولا-بشأن-معاهدة-ستارت-الجديدة-1110105439.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي

خبير: حل النزاع الأوكراني وتطبيع العلاقة بين روسيا وأمريكا يتم بالتوافق على شكل الأمن في قارة أوروبا

13:07 GMT 10.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تحدث الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة عن العلاقات الروسية الأمريكية، بعد تصريح للسفير الروسي لدى واشنطن، قائلا إنه "في قمة ألاسكا اتفق الرئيسان بوتين وترامب على عدم ذهاب الأمور نحو تصعيد غير مدروس بين الجانبين لأنه سيقود العالم إلى حرب تدميرية شاملة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى العملة أن "الخطوط العريضة التي تحدث بها الرئيسان لازالت مفاعليها موجودة على الأرض، بدليل ان الوضع لا يزال تحت السيطرة"، مشيرا إلى أن "التسوية الأوكرانية بين الروسي والأمريكي لا يمكن أن تنفصل عن تسوية أو اتفاقية جديدة تعيد هيكلة الأمن في القارة الأوروبية وهذا يتطلب وجود الدول الأوروبية "، لافتًا إلى أن "هيكلة الأمن الأوروبي تتطلب أن يكون هناك تواصل بين الجانب الروسي والأمريكي والجانب الأوروبي".
وقال العملة: "إن الكلام الذي تحدث به السفير الروسي في واشنطن يدل على أنه يجب أن يكون للأوروبيين دورا فاعلا اكثر، في الوقت نفسه لا يريد الجانبان الروسي والامريكي إشراك الطرف الأوروبي بالمفاوضات بغرض الاشراك فقط، بل يريدون من الطرف الأوروبي تصورا واضحا للأمن في القارة الأوروبية بمشاركة روسية أوروبية أمريكية".
وأكد أن "بريطانيا تسعى لعدم ذهاب الأوروبيين كاتحاد أوروبي إلى هذه الطاولة لخلق مفهوم جديد للأمن في القارة وفق المعطيات والوقائع الجديدة على الأرض، لأنه بذلك تسقط واحدة من أهم استراتيجيات المملكة المتحدة".
الكرملين: روسيا وأمريكا ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
راديو
الكرملين: روسيا وأمريكا ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة "ستارت" الجديدة
7 فبراير, 13:41 GMT
وردا على سؤال حول إن كانت لندن بمفردها تستطيع أن تعطل مسار أي تسوية ايجابية من قبل الولايات المتحدة وروسيا، قال العملة: "إن بريطانيا قادرة على التعطيل من خلال الضغط على الحكومات الأوروبية، ولها دور مشهود منذ التاريخ أنها تحاول دائما عرقلة أي جهود تصب في صالح روسيا او تبرز روسيا على أنها قوة مهيمنة وتراعي مصالحها في أوروبا".

وشدد على أن "بريطانيا تحاول أن تخرب أي جهود دبلوماسية أوروبية من أي دولة أوروبية، لأنها تخشى من أي تقارب أوروبي روسي على حساب مصالحها"، معتبرا أن "السياسة الخارجية البريطانية فقدت مفاعيلها على الأرض وتأثيرها على القرار الأوروبي".

وأوضح ضيف "سبوتنيك"، حول تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية ودور التسوية الأوكرانية فيها، قائلا: "الأزمة الأوكرانية هي أصغر تفصيل، والعلاقة الروسية الأمريكية في أفضل حالاتها"، كاشفا أن "حل الأزمة الأوكرانية وتطبيع العلاقة الروسية الأمريكية بشكل نهائي لا يمكن أن يتم بدون توافق على شكل الأمن في القارة الأوروبية".
لافروف يحذر من عواقب العدوان على روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала