خبير: حل النزاع الأوكراني وتطبيع العلاقة بين روسيا وأمريكا يتم بالتوافق على شكل الأمن في قارة أوروبا

خبير: حل النزاع الأوكراني وتطبيع العلاقة بين روسيا وأمريكا يتم بالتوافق على شكل الأمن في قارة أوروبا

تحدث الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة عن العلاقات الروسية الأمريكية، بعد تصريح للسفير الروسي لدى واشنطن، قائلا إنه "في قمة ألاسكا اتفق... 10.02.2026

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى العملة أن "الخطوط العريضة التي تحدث بها الرئيسان لازالت مفاعليها موجودة على الأرض، بدليل ان الوضع لا يزال تحت السيطرة"، مشيرا إلى أن "التسوية الأوكرانية بين الروسي والأمريكي لا يمكن أن تنفصل عن تسوية أو اتفاقية جديدة تعيد هيكلة الأمن في القارة الأوروبية وهذا يتطلب وجود الدول الأوروبية "، لافتًا إلى أن "هيكلة الأمن الأوروبي تتطلب أن يكون هناك تواصل بين الجانب الروسي والأمريكي والجانب الأوروبي".وأكد أن "بريطانيا تسعى لعدم ذهاب الأوروبيين كاتحاد أوروبي إلى هذه الطاولة لخلق مفهوم جديد للأمن في القارة وفق المعطيات والوقائع الجديدة على الأرض، لأنه بذلك تسقط واحدة من أهم استراتيجيات المملكة المتحدة".وردا على سؤال حول إن كانت لندن بمفردها تستطيع أن تعطل مسار أي تسوية ايجابية من قبل الولايات المتحدة وروسيا، قال العملة: "إن بريطانيا قادرة على التعطيل من خلال الضغط على الحكومات الأوروبية، ولها دور مشهود منذ التاريخ أنها تحاول دائما عرقلة أي جهود تصب في صالح روسيا او تبرز روسيا على أنها قوة مهيمنة وتراعي مصالحها في أوروبا".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، حول تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية ودور التسوية الأوكرانية فيها، قائلا: "الأزمة الأوكرانية هي أصغر تفصيل، والعلاقة الروسية الأمريكية في أفضل حالاتها"، كاشفا أن "حل الأزمة الأوكرانية وتطبيع العلاقة الروسية الأمريكية بشكل نهائي لا يمكن أن يتم بدون توافق على شكل الأمن في القارة الأوروبية".لافروف يحذر من عواقب العدوان على روسيا

