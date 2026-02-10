قائد الجيش الإيراني: إذا أخطأ العدو سيتلقى ردا "لم يسبق له مثيل"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
قائد الجيش الإيراني: إذا أخطأ العدو سيتلقى ردا "لم يسبق له مثيل"
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء حاتمي، جاءت خلال اجتماعه برفقة عدد من كبار قادة الجيش، والذين حلوا ضيوفا على وزير الخارجية عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية.وقال اللواء حاتمي "نحن في أعلى مستويات الجاهزية الدفاعية، وإذا أخطأوا، فسيتلقون ردا لم يسبق لهم رؤيته أو تجربته.وأضاف قائد الجيش الإيراني: "اليوم، يُمثل مجال الدفاع ومجال الدبلوماسية مجالا واحدا تُدافع فيه البلاد عن استقلالها ووحدة أراضيها، وعن المصالح العامة والسلام، والأمن في البلاد والمنطقة".وتابع اللواء أمير حاتمي "إننا نقوم بذلك بوسائلنا الخاصة وبكل ما أوتينا من قوة، كما يقوم أصدقائي الأعزاء في وزارة الخارجية والسيد عراقجي بذلك أيضا بكل ما أوتوا من قوة، والحمد لله، بوسائل الدبلوماسية".واستطرد: "أعتقد أن هذين المجالين اليوم ليسا ضروريين لبعضهما البعض، بل هما قضية واحدة متكاملة، ويتم تنفيذهما بشكل جيد في مجال واحد ضد عدو معاد يحاول المساس بمصالح الشعب الإيراني، وأتمنى بشدة، بإذن الله، وبالتنسيق الكامل، أن نتمكن من الدفاع الكامل عن حقوق الشعب الإيراني".وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
قائد الجيش الإيراني: إذا أخطأ العدو سيتلقى ردا "لم يسبق له مثيل"

20:39 GMT 10.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
صرح قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، بأن جيش بلاده على أتم الاستعداد، والعدو لا يفهم إلا لغة القوة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء حاتمي، جاءت خلال اجتماعه برفقة عدد من كبار قادة الجيش، والذين حلوا ضيوفا على وزير الخارجية عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية.
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من صواريخ إيران البالستية
8 فبراير, 10:28 GMT
وقال اللواء حاتمي "نحن في أعلى مستويات الجاهزية الدفاعية، وإذا أخطأوا، فسيتلقون ردا لم يسبق لهم رؤيته أو تجربته.
وأضاف قائد الجيش الإيراني: "اليوم، يُمثل مجال الدفاع ومجال الدبلوماسية مجالا واحدا تُدافع فيه البلاد عن استقلالها ووحدة أراضيها، وعن المصالح العامة والسلام، والأمن في البلاد والمنطقة".
وتابع اللواء أمير حاتمي "إننا نقوم بذلك بوسائلنا الخاصة وبكل ما أوتينا من قوة، كما يقوم أصدقائي الأعزاء في وزارة الخارجية والسيد عراقجي بذلك أيضا بكل ما أوتوا من قوة، والحمد لله، بوسائل الدبلوماسية".
واستطرد: "أعتقد أن هذين المجالين اليوم ليسا ضروريين لبعضهما البعض، بل هما قضية واحدة متكاملة، ويتم تنفيذهما بشكل جيد في مجال واحد ضد عدو معاد يحاول المساس بمصالح الشعب الإيراني، وأتمنى بشدة، بإذن الله، وبالتنسيق الكامل، أن نتمكن من الدفاع الكامل عن حقوق الشعب الإيراني".
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
قيادي في الحرس الثوري: إسرائيل الهدف الأول لإيران في حال هاجمتنا أمريكا
4 فبراير, 11:42 GMT
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
