https://sarabic.ae/20260204/قيادي-في-الحرس-الثوري-إسرائيل-الهدف-الأول-لإيران-في-حال-هاجمتنا-أمريكا-1109973395.html

قيادي في الحرس الثوري: إسرائيل الهدف الأول لإيران في حال هاجمتنا أمريكا

قيادي في الحرس الثوري: إسرائيل الهدف الأول لإيران في حال هاجمتنا أمريكا

سبوتنيك عربي

أكد العميد دقيقي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، أن "إسرائيل ستكون الهدف الأول الذي ستضربه إيران في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة"، محذرًا من أن أي... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T11:42+0000

2026-02-04T11:42+0000

2026-02-04T11:42+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الحرس الثوري الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg

وقال العميد دقيقي، في تصريحات لقناة "الميادين"، إن "إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها تمتلك استراتيجية ردعية ودفاعية قادرة على فرض كلفة باهظة على خصومها"، مشددًا على أن بلاده ستستهدف أيضًا القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة إذا فُرضت عليها المواجهة.وأضاف أن القدرات الصاروخية الإيرانية في مستوى متقدم، وأن ما عُرض منها في المواجهات السابقة كان جزءًا محدودًا فقط، لافتًا إلى أن طهران عالجت أوجه القصور بعد تلك المواجهات، وأن قدراتها ستثبت عمليًا في حال اندلاع أي حرب.وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد دقيقي أن أمن الخليج يجب أن تتكفل به دول المنطقة نفسها دون تدخل أجنبي، موضحًا أن القوة البحرية والصاروخية الإيرانية تسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى، بحسب وصفه، إلى تحقيق مكاسب إعلامية عبر الحديث عن حل أزمات إقليمية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني واعٍ بطبيعة هذه السياسات.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في سلطنة عمان، يوم الجمعة، بعد قرار نقلها من تركيا.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، استنادًا إلى مصدر عربي، أن واشنطن وافقت على طلب طهران بتغيير مكان انعقاد المحادثات.وأضاف أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية من المنطقة في هذه المحادثات المقررة في سلطنة عمان.وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".وأضافت: "بالنسبة للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فهو لا يزال ملتزمًا بمبدأ أولوية الدبلوماسية، ومع ذلك فلدى الرئيس بالطبع مجموعة كاملة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية".واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت "بشكل مناسب" عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر العربي، أمس الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "لقد تحثت مع الزملاء في البنتاغون صباح الثلاثاء، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".وأضافت أن الطائرة المسيرة الإيرانية "تصرفت بشكل عدواني" تجاه حاملة الطائرات الأمريكية.وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس الثلاثاء، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".وأوضح بيزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدّمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.

https://sarabic.ae/20260204/مصر-تؤكد-أهمية-استئناف-الحوار-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-للتوصل-لاتفاق-شامل-ومتوازن-1109964513.html

https://sarabic.ae/20260203/باحث-في-الشأن-الإقليمي-هناك-قناعة-أمريكية-بصعوبة-إسقاط-النظام-في-إيران-1109943166.html

https://sarabic.ae/20260203/الإمارات-لا-نريد-أن-نرى-مواجهة-أخرى-في-المنطقة-وعلى-إيران-التوصل-إلى-اتفاق-1109928323.html

https://sarabic.ae/20260204/مسؤول-إقليمي-إيران-لا-تناقش-مع-واشنطن-إلا-البرنامج-النووي-1109970095.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, العالم