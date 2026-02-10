https://sarabic.ae/20260210/10-سنوات-في-الخيام-نازحو-عامرية-الفلوجة-في-العراق-ينتظرون-الفرج-قبل-رمضان---1110204280.html

10 سنوات في الخيام... نازحو عامرية الفلوجة في العراق ينتظرون الفرج قبل رمضان

10 سنوات في الخيام... نازحو عامرية الفلوجة في العراق ينتظرون الفرج قبل رمضان

سبوتنيك عربي

في أطراف عامرية الفلوجة، وتحديدا في منطقة تُعرف بـ "الهريمات" و"مخيمات بزيبز"، ما تزال هناك مئات العائلات العراقية النازحة تعيش في خيام مهترئة منذ أكثر من عشر... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T09:00+0000

2026-02-10T09:00+0000

2026-02-10T09:09+0000

العراق

مخيمات

الفلوجة

توصيل مساعدات انسانية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103911444_8:0:1272:711_1920x0_80_0_0_af5aa5ebec7d3804aad613931c3b2f51.jpg

هناك في مناطق، حيث يسبق البرد والحر احتياجات الناس، يعتمد السكان على مبادرات متطوعين لسد أبسط مقومات الحياة، بعد تراجع دعم المنظمات الدولية خلال الأعوام الأخيرة.ويقول قيس، في حديث لـ "سبوتنيك": "أغلب العائلات في المخيمات تضم أيتاما وأرامل، وأن الجهود المبذولة إنسانية بحتة، بعيدة عن أي ارتباطات سياسية أو حزبية، لكنها تبقى محدودة أمام حجم الاحتياج المتزايد".وبعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى العراق عام 2014، شهدت أغلب المدن سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت أغلب المكونات العراقية، شملت عمليات قتل وتهجير وسبي النساء، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات والأموال.مساعدات مستمرةمن جانبه، يقول الناشط المدني جلال أحمد، وهو عضو في فريق تربوي تطوعي من معلمين ومدرسين: "فرق ميدانية شاركت في توزيع خيام وسلات غذائية ومستلزمات أساسية بالتعاون مع متطوعين آخرين".وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2024، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة أكثر من 10 آلاف عائلة نازحة، أي ما يزيد على 100 ألف شخص، إلى مناطقهم الأصلية خلال عام 2024.قصص من الواقعأم أنس، وهي نازحة من جرف الصخر وتقيم في مخيم عامرية الفلوجة، تختصر سنوات النزوح الطويلة بكلمات موجعة، حيث قالت لـ"سبوتنيك": "أكثر من 10 سنين ونحن في هذه الخيمة… أطفالنا أكثرهم أيتام، وليس لنا سوى الله وأهل الخير".وتؤكد أم أنس، أن "الحصص الغذائية متوقفة منذ أكثر من شهر ونصف، وأن العائلات تستقبل رمضان بقلق كبير، مع نقص الطحين والمواد الغذائية والملابس للأطفال".يأتي هذا الدعم بالإضافة إلى توفير مجموعة من المستلزمات المنزلية الأساسية، كحافز لتشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، بعد أن كان المبلغ الممنوح سابقا يبلغ 1.5 مليون دينار فقط.

https://sarabic.ae/20250811/النازحون-الإيزيديون-في-العراق-11-عاما-من-الانتظار-بلا-أفق-للعودة-1103564171.html

https://sarabic.ae/20251229/العراق-يعلن-عودة-المئات-من-مواطنيه-كانوا-في-مخيم-الهول-1108681107.html

https://sarabic.ae/20251218/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يؤكد-نجاح-إعادة-تأهيل-العائدين-من-مخيم-الهول-في-المجتمع-1108299533.html

https://sarabic.ae/20250209/مغادرة-155-عائلة-عراقية-مخيم-الهول-في-سوريا-1097616168.html

العراق

الفلوجة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, مخيمات, الفلوجة, توصيل مساعدات انسانية, تقارير سبوتنيك, حصري