"أستراليا المصرية"... هل زار الفراعنة القارة قبل 4500 عام؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/أستراليا-المصرية-هل-زار-الفراعنة-القارة-قبل-4500-عام-1110240169.html
"أستراليا المصرية"... هل زار الفراعنة القارة قبل 4500 عام؟
"أستراليا المصرية"... هل زار الفراعنة القارة قبل 4500 عام؟
سبوتنيك عربي
تثير النقوش الهيروغليفية المصرية القديمة في أستراليا، والمعروفة باسم رموز جوسفورد، فضول الباحثين والهواة على حد سواء، لما تحمله من أسرار وتحديات للسرد التاريخي... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T07:41+0000
2026-02-11T07:41+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أستراليا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101975/44/1019754477_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_e7144c433be38d62e2870b9d6c76dec1.jpg
اكتشف المساح، آلان داش، في عام 1975 نصوصاً حجرية منقوشة بالهيروغليفية المصرية في منطقة كاريونغ على الساحل الشرقي لأستراليا. أطلق عليها الباحثون اسم "هيروغليفيات كاريونغ" أو رموز جوسفورد، وتضم نحو 300 نقش تحاكي الطراز الفرعوني. ويقدّر بعض الخبراء عمر هذه النقوش بما يقارب خمسة آلاف عام، ويعتقد مؤيدو صحتها أنها ربما نتجت عن غرق سفينة مصرية قديمة قبالة السواحل الأسترالية قبل أكثر من 4,500 سنة.لو صحت هذه الفرضية، فإنها ستعيد النظر جذرياً في التاريخ المعروف لأستراليا، الذي يشير إلى أول اتصال عالمي مع القارة في القرن السابع عشر على يد الملاح الهولندي ويليم جانزون عام 1606، ثم المستكشف البريطاني جيمس كوك عام 1770. وقد يشكل هذا الاكتشاف خطوة نحو إعادة كتابة فصول الاستكشاف البشري، مع الإقرار بوجود السكان الأصليين منذ عشرات الآلاف من السنين قبل أي من هذه الرحلات.تحليل النقوش يشير إلى قصة بعثة مصرية قديمة وصلت إلى هذه الشواطئ البعيدة. الترجمة المقترحة تفيد بأن النقوش تحكي مصير شخصية فرعونية رفيعة، ربما أمير، قاد رحلة استكشافية ولقي حتفه نتيجة لدغة ثعبان سام، ثم قام رفاقه بتحنيط الجثمان ودفنه وفق التقاليد الجنائزية المصرية في أحد الكهوف القريبة.لكن رغم هذه الرواية المثيرة، يرفض غالبية علماء المصريات والباحثين الرسميين الاعتراف بأصالة النقوش، معتبرين إياها خدعة حديثة. ويستندون إلى عدة حجج:كما يشير النقاد إلى صعوبة المسافة بين مصر وأستراليا، البالغة نحو 14 ألف كيلومتر، والتي كانت تبدو شبه مستحيلة لعبور المصريين القدماء بقوارب بسيطة. لكن تجربة المستكشف ثور هيردال عام 1970 على سفينة البردي "رع الثانية" أظهرت إمكانية الإبحار لمسافات طويلة باستخدام تقنيات قديمة مشابهة.على الجانب الآخر، يصر بعض الباحثين مثل المصريين محمد إبراهيم ومحمد يوسف العويان على أصالة النقوش، مستدلين باستخدام رموز هيروغليفية قديمة وصيغ نحوية معقدة لم يفككها علماء المصريات إلا عام 2012، ما يقلل احتمال تزويرها في السبعينيات.بعد كل هذا الجدل، تبقى رموز جوسفورد لغزاً قائماً بين الاكتشاف الثوري والمخيلة التاريخية، شاهدة على رحلة قد تكون أعظم منسية في التاريخ، أو واحدة من أكثر الخدع الأثرية إثارة. وفي كلتا الحالتين، تذكّرنا بحدود فهم الإنسان للماضي وشغفه الدائم باكتشاف المجهول.
https://sarabic.ae/20251101/صحيفة-مصرية-تصدر-عددا-بـالهيروغليفية-لأول-مرة-بمناسبة-افتتاح-المتحف-الكبير-صور-1106638662.html
https://sarabic.ae/20251015/علماء-روس-يطورون-ذكاء-اصطناعيا-قادرا-على-ترجمة-الهيروغليفية-المصرية-القديمة-1106025678.html
https://sarabic.ae/20250706/مصر-العثور-على-تابوت-فخم-ومومياوات-أطفال-داخل-مقبرة-بنقوش-هيروغليفية-مذهلة-صور-1102401306.html
مصر
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101975/44/1019754477_0:1:1000:751_1920x0_80_0_0_7a4ce096cd40ba8cec8e4a5387c98571.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أستراليا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أستراليا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

"أستراليا المصرية"... هل زار الفراعنة القارة قبل 4500 عام؟

07:41 GMT 11.02.2026
© wikipediaالنقوش الهيروغليفية
النقوش الهيروغليفية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© wikipedia
تابعنا عبر
تثير النقوش الهيروغليفية المصرية القديمة في أستراليا، والمعروفة باسم رموز جوسفورد، فضول الباحثين والهواة على حد سواء، لما تحمله من أسرار وتحديات للسرد التاريخي التقليدي.
اكتشف المساح، آلان داش، في عام 1975 نصوصاً حجرية منقوشة بالهيروغليفية المصرية في منطقة كاريونغ على الساحل الشرقي لأستراليا. أطلق عليها الباحثون اسم "هيروغليفيات كاريونغ" أو رموز جوسفورد، وتضم نحو 300 نقش تحاكي الطراز الفرعوني. ويقدّر بعض الخبراء عمر هذه النقوش بما يقارب خمسة آلاف عام، ويعتقد مؤيدو صحتها أنها ربما نتجت عن غرق سفينة مصرية قديمة قبالة السواحل الأسترالية قبل أكثر من 4,500 سنة.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
صحيفة مصرية تصدر عددا بـ"الهيروغليفية" لأول مرة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. صور
1 نوفمبر 2025, 13:47 GMT
لو صحت هذه الفرضية، فإنها ستعيد النظر جذرياً في التاريخ المعروف لأستراليا، الذي يشير إلى أول اتصال عالمي مع القارة في القرن السابع عشر على يد الملاح الهولندي ويليم جانزون عام 1606، ثم المستكشف البريطاني جيمس كوك عام 1770. وقد يشكل هذا الاكتشاف خطوة نحو إعادة كتابة فصول الاستكشاف البشري، مع الإقرار بوجود السكان الأصليين منذ عشرات الآلاف من السنين قبل أي من هذه الرحلات.
تحليل النقوش يشير إلى قصة بعثة مصرية قديمة وصلت إلى هذه الشواطئ البعيدة. الترجمة المقترحة تفيد بأن النقوش تحكي مصير شخصية فرعونية رفيعة، ربما أمير، قاد رحلة استكشافية ولقي حتفه نتيجة لدغة ثعبان سام، ثم قام رفاقه بتحنيط الجثمان ودفنه وفق التقاليد الجنائزية المصرية في أحد الكهوف القريبة.
الهيروغليفية المصرية القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
15 أكتوبر 2025, 10:36 GMT
لكن رغم هذه الرواية المثيرة، يرفض غالبية علماء المصريات والباحثين الرسميين الاعتراف بأصالة النقوش، معتبرين إياها خدعة حديثة. ويستندون إلى عدة حجج:
عدم الدقة الأسلوبية واختلاط رموز من فترات زمنية مختلفة.
نقش بعض الرموز بشكل معكوس.
تآكل الحجر الرملي في المنطقة بشكل أسرع مما تظهر عليه النقوش، مما يتناقض مع العمر المزعوم لها.
غياب أي آثار داعمة مثل الفخار أو الأدوات المعدنية أو البقايا البشرية.
كما يشير النقاد إلى صعوبة المسافة بين مصر وأستراليا، البالغة نحو 14 ألف كيلومتر، والتي كانت تبدو شبه مستحيلة لعبور المصريين القدماء بقوارب بسيطة. لكن تجربة المستكشف ثور هيردال عام 1970 على سفينة البردي "رع الثانية" أظهرت إمكانية الإبحار لمسافات طويلة باستخدام تقنيات قديمة مشابهة.
مومياء بالمتحف المصري بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
مجتمع
مصر.. العثور على تابوت فخم ومومياوات أطفال داخل مقبرة بنقوش هيروغليفية مذهلة.. صور
6 يوليو 2025, 08:35 GMT
على الجانب الآخر، يصر بعض الباحثين مثل المصريين محمد إبراهيم ومحمد يوسف العويان على أصالة النقوش، مستدلين باستخدام رموز هيروغليفية قديمة وصيغ نحوية معقدة لم يفككها علماء المصريات إلا عام 2012، ما يقلل احتمال تزويرها في السبعينيات.
بعد كل هذا الجدل، تبقى رموز جوسفورد لغزاً قائماً بين الاكتشاف الثوري والمخيلة التاريخية، شاهدة على رحلة قد تكون أعظم منسية في التاريخ، أو واحدة من أكثر الخدع الأثرية إثارة. وفي كلتا الحالتين، تذكّرنا بحدود فهم الإنسان للماضي وشغفه الدائم باكتشاف المجهول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала