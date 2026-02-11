الخارجية الصينية: نأمل أن تستأنف واشنطن الحوار مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الصينية: نأمل أن تستأنف واشنطن الحوار مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، للصحفيين: "لقد أوضحت الصين مرارًا وتكرارًا موقفها بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (نيو ستارت)، ونأمل أن تستجيب الولايات المتحدة لتطلعات المجتمع الدولي وتستأنف الحوار مع روسيا بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف جيان: "موقف الولايات المتحدة ليس جديداً؛ فواشنطن تواصل تشويه وتشويه السياسة النووية الصينية، والتي هي في جوهرها تلاعب سياسي من جانب الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة النووية والتهرب من مسؤوليتها عن نزع السلاح النووي".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للفوضى بالنسبة للنظام النووي الدولي والاستقرار الاستراتيجي العالمي".وأضاف: "الولايات المتحدة مهووسة بسياسة الاستخدام الأول للأسلحة النووية، وتنفق تريليونات الدولارات لتحديث ثالوثها النووي، وإنشاء نظام دفاع صاروخي عالمي، وتعزيز النشر الأمامي للأصول الاستراتيجية".وأوضح أن الولايات المتحدة "تطبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بعدم الانتشار النووي، ما يقوض التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي، ويضر بالسلام والأمن الدولي والإقليمي".في وقت سابق، صرّح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس دينانو، أن الحكومة لديها معلومات تشير إلى أن الصين أجرت تجارب نووية مزعومة في انتهاك لحظر التجارب النووية، وحاولت التستر عليها. في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة. وأضاف ترامب، عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال"، أن هذه العملية ستبدأ فوراً.
الخارجية الصينية: نأمل أن تستأنف واشنطن الحوار مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن أملها في أن تستأنف الولايات المتحدة الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، والتوقف عن اتهام الصين بإجراء تجارب نووية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، للصحفيين: "لقد أوضحت الصين مرارًا وتكرارًا موقفها بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (نيو ستارت)، ونأمل أن تستجيب الولايات المتحدة لتطلعات المجتمع الدولي وتستأنف الحوار مع روسيا بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي".

ووفقا له، فإن الاتهامات الأمريكية للصين بإجراء تجارب نووية "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مؤكدا أن بكين تعارض تبريرات واشنطن لاستئناف تجاربها النووية.

وأضاف جيان: "موقف الولايات المتحدة ليس جديداً؛ فواشنطن تواصل تشويه وتشويه السياسة النووية الصينية، والتي هي في جوهرها تلاعب سياسي من جانب الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة النووية والتهرب من مسؤوليتها عن نزع السلاح النووي".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للفوضى بالنسبة للنظام النووي الدولي والاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأكد جيان أن الولايات المتحدة سمحت في مجال الحد من التسلح بانتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، الأمر الذي قوّض بشكل خطير الثقة المتبادلة بين الدول الكبرى ووجّه ضربة للاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وأضاف: "الولايات المتحدة مهووسة بسياسة الاستخدام الأول للأسلحة النووية، وتنفق تريليونات الدولارات لتحديث ثالوثها النووي، وإنشاء نظام دفاع صاروخي عالمي، وتعزيز النشر الأمامي للأصول الاستراتيجية".
وأوضح أن الولايات المتحدة "تطبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بعدم الانتشار النووي، ما يقوض التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي، ويضر بالسلام والأمن الدولي والإقليمي".
نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
موسكو: مشاركة الصين في محادثات الحد من التسلح النووي شأن سيادي خاص بها
7 فبراير, 16:26 GMT
في وقت سابق، صرّح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس دينانو، أن الحكومة لديها معلومات تشير إلى أن الصين أجرت تجارب نووية مزعومة في انتهاك لحظر التجارب النووية، وحاولت التستر عليها.

ووفقًا لواشنطن، فقد أُجريت إحدى هذه التجارب في 22 يونيو/حزيران 2020.

في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بإجراء تجارب الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة. وأضاف ترامب، عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال"، أن هذه العملية ستبدأ فوراً.
