خبير: الأمل بالتوصل إلى حلول للأزمة الأوكرانية في الجولات المقبلة من المفاوضات ما زال قائما

خبير: الأمل بالتوصل إلى حلول للأزمة الأوكرانية في الجولات المقبلة من المفاوضات ما زال قائما

11.02.2026

وقال عثمان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "غياب أوروبا عن محادثات أبوظبي، جاء بهدف الحد من الدور السلبي الذي تمارسه في الملف الأوكراني، إلا أن هذا الدور يبقى قائما سواء شاركت في المفاوضات أم لم تشارك، باعتبار أن لها ممثلين غير مباشرين فيها". ورجح عثمان أن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز أوراق التفاوض الأوكرانية ورفع المعنويات على طاولة المفاوضات، أكثر مما تعكس قدرة حقيقية على المواجهة، لأن هذه الأطراف تتجه نحو تجميد الصراع لا تصعيده، ولا سيما أن الوقائع الميدانية تتناقض مع رغباتها". واعتبر أن "شكل الانتخابات المقبلة في أوكرانيا، إلى جانب أي استفتاء محتمل حول الرغبة بالسلام، سيحدد مصير البلاد، فإما أن تكون انتخابات شكلية تؤدي إلى استمرار النظام القائم وتجميله، في ظل ملفات الفساد التي أدت إلى زعزعة شرعيته، أو أن تكون انتخابات حقيقية تؤدي للخلاص، وتفضي إلى تغيير سياسي عبر عقلية جديدة تحقق الإرادة الأمريكية من إجراء الانتخابات والتوصل إلى سلام دائم وشامل".وختم عثمان حديثه، بالقول: "المنطق يقول إن الأقوى على الأرض هما الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الحالية والموقف الروسي، إلا أن اللامنطق قد يتكرر في السياسة الدولية"، مرجحًا "عقد جولة مفاوضات جديدة قريبا في محاولة لفرض تسوية قبل موعد الانتخابات الأوكرانية".

