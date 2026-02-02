https://sarabic.ae/20260202/باحث-من-يملك-قرار-التعاطي-مع-الطروحات-الأمريكية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-ليس-زيلينسكي-1109898827.html

باحث: من يملك قرار التعاطي مع الطروحات الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية ليس زيلينسكي

باحث: من يملك قرار التعاطي مع الطروحات الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية ليس زيلينسكي

علّق الباحث الفلسطيني في العلاقات الدولية ونائب المدير العام لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، الدكتور عوض سليمية، على تأجيل اللقاء الذي كان مقررا بين الجانبين...

وأشار سليمية، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "الموقف الأوروبي المتشنج حيال المقترح الأمريكي، والضغط على زيلينسكي لرفضه، في ظل حالة انعدام الثقة السائدة بين ضفتي الأطلسي، والدفع من قبل الغرب الجماعي نحو إطالة أمد الصراع قدر الإمكان". واعتبر الباحث الفلسطيني أن "التعنت الأوروبي يشكل عرقلة مؤقتة لهذا الملف ليس أكثر، وأن القوة الأمريكية تضغط باتجاه إنهاء الصراع، وتمتلك أوراقا أقوى في الميدانين العسكري والدبلوماسي مما يمتلكه الأوروبيون"، لافتًا إلى أن "التأثير الأمريكي على زيلينسكي قوي جدا، وأن بعض النقاط التقنية تحتاج الى مزيد من الوقت". وأشار إلى أن "زيلينسكي غير قادر على فرض وقائع عسكرية على الأرض، وهو في حالة تراجع ميداني وموقفه ضعيف، لأن الاوروبيين عاجزون عن الاستمرار في تمويل هذا الصراع في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إلى جانب أن الولايات المتحدة رفعت يدها عن هذا الصراع وأصبحت وسيطا أكثر منها طرفا، ما يعكس تغيرا في استراتيجيتها تجاه الأوروبيين". وبشأن توقيت زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى الصين، أشار سليمية إلى أنها "تأتي في إطار التقارب الكبير بين روسيا والصين، وهو أبرز إنجاز أفرزه الصراع منذ عام 2022، بعدما غيّر موازين القوى في المجتمع الدولي، حيث برز البلدان كحليفين موثوقين".وختم سليمية حديثه، بالقول: "الزيارة تصب في سياق تطوير العلاقات الثنائية"، مشددا على "أهمية هذه العلاقة بالنسبة إلى الدول الصغيرة، لما تؤسسه من تعددية قطبية وتعزز من حالة الاستقرار العالمي".

