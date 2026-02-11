خبير: الدول الأوروبية على قناعة بضرورة إعادة تطبيع العلاقات مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: الدول الأوروبية على قناعة بضرورة إعادة تطبيع العلاقات مع روسيا
خبير: الدول الأوروبية على قناعة بضرورة إعادة تطبيع العلاقات مع روسيا
خبير: الدول الأوروبية على قناعة بضرورة إعادة تطبيع العلاقات مع روسيا

20:46 GMT 11.02.2026
© Photo / unsplash/Guillaume Périgoisأوروبا..الإتحاد الأوروبي
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Photo / unsplash/Guillaume Périgois
تابعنا عبر
حصري
أشارالباحث والمتخصص في الشأن الروسي من بيت لحم، الدكتور أسعد العويوي، أنه بعد الأزمات الكبيرة التي تعيشها الدول الأوروبية، أصبحت على قناعة بضرورة إعادة تطبيع العلاقات مع روسيا.
وتطرق الباحث إلى حديث وزير الخارجية سيرغي لافروف وقوله أن الغرب أضاع فرص السلام، قائلا: أن "الولايات المتحدة تفهمت أن لروسيا مصالح ومخاوف على أمنها وحديقتها الخلفية من أطماع الغرب، بالتالي كان هناك فرصة عندما اقتنع الأمريكيون أن يذهب الاوكرانيون إلى اتفاقية مع روسيا الاتحادية، وإنهاء العملية العسكرية على أساس احترام الأمن القومي الروسي لأنه خط أحمر".
وأكد العويوي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الغرب أضاعوا فرصة كبيرة للسلام بعدم الخضوع للإملاءات الأمريكية والروسية"، آملا أن "يكون لقاء أبوظبي في الأيام الأخيرة قد مهد الطريق لإعادة السكة إلى مسارها الصحيح وإرساء سلام دائم وطويل الأمد على الجبهة الأوكرانية وإنهاء دوامة العنف وإعادة العلاقات الطبيعية مع الشعبين الروسي والأوكراني".

ولفت إلى أن "العالم اليوم، يتشكل من جديد ويتحول إلى عالم متعدد الأقطاب وهذه حقيقة يجب أن يعترف بها الغرب، وهناك فرق ما بين سياسة الهيمنة والفوقية وسياسة الاحترام المتبادل والعلاقات الندية التي تقودها روسيا الاتحادية والصين والكثير من دول العالم".

اجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
مصدر لوكالة "سبوتنيك": اختتام المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي
5 فبراير, 12:28 GMT
وعن السيناريوهات المطروحة ما بعد مفاوضات أبو ظبي، رأى المتخصص في الشأن الروسي، أن هناك "سرية كبيرة حول ما دار في أبو ظبي باستثناء ما تسرب عن تبادل الأسرى ما بين الطرفين، إضافة إلى التصريحات من قبل روسيا والولايات المتحدة عن خطوات تمهيد لعملية سلام دائم في الطريق.
وأضاف: "لم يتم الإفصاح عن أي شيء مما تم الإتفاق عليه خوفا من أن يتدخل الغرب ويضيع الفرصة مرة ثانية لإرساء سلام حقيقي، لهذا هناك سرية تامة بعدم إدخال وإشراك الأوروبيين في هذه المفاوضات، لأن دورهم تخريبي" .
وكشف العويوي أن "أوروبا استثمرت وخسرت مليارات الدولارات لدعم هذا الصراع لإضعاف روسيا، معتبرا أن "على الأوروبيين أن يعوا أن السلام مصلحة لهم"، قائلا أن "مصادر الطاقة الروسية كانت تصل بسلاسة إلى أوروبا وتحديدا ألمانيا، وهذا انقطع وأدى إلى أزمات اقتصادية في المانيا نفسها" .
وعن سبب استعجال الأوروبيين لفتح قنوات اتصال مع روسيا، اعتبر العويوي أن "الأزمات التي تعيشها الدول الاوروبية كبيرة جدا وأصبحت على قناعة أنه يجب أن تعيد تطبيع العلاقات مع روسيا ورفع الحصار عنها ويكون هناك علاقات متبادلة"، مؤكدا أن "السياسات الغربية خاطئة، اعتمدت على مجموعة من القادة الأوكرانيين والذي ثبت أنهم فاسدون".
الشركات الغربية تعتزم العودة إلى أسواق روسيا
لافروف تعليقا على تصريح ماكرون بشأن الحوار: "أوروبا استفاقت" وبدأت بإرسال إشارات
ألمانيا تتكبد نحو 40 مليار يورو بعد وقف النفط الروسي
