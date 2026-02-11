https://sarabic.ae/20260211/مدير-عام-العمل-الشعبي-في-هيئة-مقاومة-الجدار-الفلسطينية-لا-تعويل-فلسطيني-على-الجانب-الأمريكي-1110251561.html

مدير عام العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار الفلسطينية: لا تعويل فلسطيني على الجانب الأمريكي

مدير عام العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار الفلسطينية: لا تعويل فلسطيني على الجانب الأمريكي

تحدث مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، عبد الله أبو رحمة، عن المسودة الأمريكية بشأن قطاع غزة، وسلاح حركة "حماس"،... 11.02.2026

وقال أبو رحمة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لا توجد ضغوط أمريكية فعلية على إسرائيل ولا خطوات عملية، بل مجرد تصريحات"، معتبرا أن "التفاهمات المتعلقة بتسليم الأسلحة الثقيلة وما تبقى من الصواريخ، مع الإبقاء على الأسلحة الخفيفة بيد "حماس"، قد لا تقبل بها إسرائيل أو لا تلتزم بما هو مطلوب منها".وبشأن الاجتماع التأسيسي لـ "مجلس السلام"، اعتبر أبو رحمة أنه "على الأعضاء الذي قبلوا الانضمام إلى هذا المجلس الضغط باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحذافيره"، معتبرا أنه "لم يطبق من أجل وقف الإجرام والعنف والقتل، بل لخدمة إسرائيل وإنقاذها من كرة الثلج التي بدأت تتدحرج من قبل دول العالم والمجتمع لدولي، ولدفن الأجسام الدولية وإيجاد جسم جديد يتوافق مع النظام العالمي الجديد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية".وحول تشريع الاستيطان في الضفة الغربية من قبل "كابينيت"، قال ضيف "سبوتنيك": "من أخطر القرارات منذ بدء الاحتلال"، لافتا إلى أن "الأراضي الفلسطينية باتت تُعامل وفق القوانين الإسرائيلية، وهو ما يشكل إلغاء كاملا ودفنا لاتفاقي "أوسلو" و"الخليل". وأضاف :" نعمل على جميع الصعد، من خلال المتابعة القانونية سواء على مستوى القانون المحلي أو القانون الدولي، إلى جانب المقاومة الشعبية، التي تواجَه بالعنف والقمع والقتل بعد السابع من أكتوبر". وختم أبو رحمة حديثه بالإشارة إلى "وجود نحو 200 مستوطنة في الضفة الغربية و360 بؤرة استيطانية، وهي الأخطر في تاريخ الاحتلال، إذ تشكل ميليشيات منظمة وذراعا تنفيذية للحكومة الإسرائيلية في ممارسة العنف والإجرام ضد الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل، ما أدى إلى تهجير 65 تجمعا قسريا"، مشددا على "تمسك الفلسطينيين بأرضهم رغم المعاناة".

