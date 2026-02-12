عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
إيران: التفاوض مع واشنطن محصور بالملف النووي ورفع العقوبات شرط أساسي لأي اتفاق

قال اللواء محمد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وأحد القادة البارزين في الحرس الثوري، إن واشنطن سعت عقب "حرب الأيام الـ12" إلى تصوير نفسها منتصرة إعلاميًا.
واعتبر كوثري، في تصريحات لموقع "ديده‌ بان إيران"، أن ذلك جاء للتغطية على “إخفاقاتها الميدانية”، مضيفًا أن "الولايات المتحدة لجأت إلى حرب نفسية وأعمال تخريبية وإرسال قطع بحرية إلى المنطقة، لكنها لم تحقق أهدافها".
وأوضح أن بلاده حددت مسبقاً إطار التفاوض، مؤكدًا أن طهران تقبل الحوار حصرًا في الملف النووي، وبشرط رفع العقوبات ووقف سياسة التهديد.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
غروسي يؤكد حق إيران بتخصيب اليورانيوم ويطالب بالوصول للتفتيش على مواقعها النووية
10:32 GMT
وعبّر النائب الإيراني عن تشاؤمه حيال فرص التوصل إلى اتفاق عادل ومرضٍ، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بضغوط إسرائيلية على صانعي القرار في واشنطن.

كما أكد أن لجنة الأمن القومي لم تجتمع بعد بالفريق المفاوض، على أن تُعرض التفاصيل لاحقًا أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن جلسة مسقط عُقدت ضمن هذا الإطار واستمرت لساعات.

وشدد كوثري على أن إيران لن تناقش حالياً أي ملفات خارج الإطار النووي، مذكّراً بالاتفاق النووي السابق، ومطالباً هذه المرة برفع “فعلي وملموس” للعقوبات، لا إجراءات شكلية.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
فيدان: إيران وأمريكا تبديان مرونة للتوصل لاتفاق نووي
06:23 GMT
وختم، بالقول إن "أي اتفاق محتمل يجب أن يُنفذ تدريجياً وبالتزامن من الطرفين، مع رقابة برلمانية دقيقة على مراحل التنفيذ".
وانتهت، الجمعة الماضي، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
أمين مجلس الدفاع الإيراني: إيران تعتبر أي عمل عسكري ضدها بمثابة "بداية حرب"
أمس, 09:48 GMT
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
