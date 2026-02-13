https://sarabic.ae/20260213/إعلام-أوروبا-تناقش-سبل-تطوير-قدرات-الردع-النووي-1110328284.html
ووفقا لإحدى هذه الوسائل: "الآن، وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، تناقش العواصم الأوروبية كيفية تطوير قدراتها النووية الرادعة، وتجري هذه المفاوضات على مستوى عسكري رفيع، حتى أن الوزراء قد لا يكونون على علم بها". وأشار المصدر إلى أن "المفاوضين يتوخون الحذر، ويراقبون بدقة الإشارات التي يرسلونها إلى روسيا".أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمل في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، يرتبط بالالتزام بالحقائق الواقعية ومراعاة المصالح المشروعة لجميع الدول، مشددًا أن أمن روسيا القومي ضرورة مطلقة لا يمكن التنازل عنها، لافتا إلى أن موسكو لا تزال منفتحة على التسويات التي لا تمس مبادئ الدولة أو حقوق ملايين البشر.وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد بوضوح أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال: "لقد حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية العسكرية الخاصة بوضوح، وأكدها مرارًا منذ ذلك الحين. إن التوصل إلى حلول وسط أمر ممكن دائمًا عندما تتوصل عدة دول (حتى دولتين) إلى اتفاق. ونحن على استعداد دائم للتنازل، أو بعبارة أخرى، لتحقيق التوازن بين المصالح. والأهم هو مراعاة المصالح المشروعة لكل دولة".مستشار رئاسي أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلأوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى أوروبا
