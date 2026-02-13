عربي
وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي الوضع في الشرق الأوسط
إعلام: أوروبا تناقش سبل تطوير قدرات الردع النووي
ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "العواصم الأوروبية تناقش سبل تطوير قدراتها النووية الرادعة".
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "العواصم الأوروبية تناقش سبل تطوير قدراتها النووية الرادعة".
ووفقا لإحدى هذه الوسائل: "الآن، وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، تناقش العواصم الأوروبية كيفية تطوير قدراتها النووية الرادعة، وتجري هذه المفاوضات على مستوى عسكري رفيع، حتى أن الوزراء قد لا يكونون على علم بها".

وأضافت: "تجري المفاوضات في إطار ثنائي أو ثلاثي بين دول تربطها علاقات ثقة، ويشار إلى أن الدول المشاركة في المناقشات تقع عادةً بالقرب من روسيا وتستضيف منشآت عسكرية أمريكية".

وأشار المصدر إلى أن "المفاوضين يتوخون الحذر، ويراقبون بدقة الإشارات التي يرسلونها إلى روسيا".
الساحة الحمراء 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
موسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
07:22 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمل في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، يرتبط بالالتزام بالحقائق الواقعية ومراعاة المصالح المشروعة لجميع الدول، مشددًا أن أمن روسيا القومي ضرورة مطلقة لا يمكن التنازل عنها، لافتا إلى أن موسكو لا تزال منفتحة على التسويات التي لا تمس مبادئ الدولة أو حقوق ملايين البشر.

وقال لافروف ردا على سؤال حول ما يعطي روسيا الأمل في المفاوضات بشأن أوكرانيا، وذلك خلال مقابلة حصرية ضمن مشروع "إمباتيا مانوتشي" الإلكتروني: "الأمل يكمن في الالتزام بالحقيقة الشخصية واتخاذ الإجراءات الواقعية لتحقيقها. وأوضح أن الحقائق الروسية لا تتغير وفقاً للمصالح المؤقتة أو التنازلات.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد بوضوح أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال: "لقد حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية العسكرية الخاصة بوضوح، وأكدها مرارًا منذ ذلك الحين. إن التوصل إلى حلول وسط أمر ممكن دائمًا عندما تتوصل عدة دول (حتى دولتين) إلى اتفاق. ونحن على استعداد دائم للتنازل، أو بعبارة أخرى، لتحقيق التوازن بين المصالح. والأهم هو مراعاة المصالح المشروعة لكل دولة".
مستشار رئاسي أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيل
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى أوروبا
