إعلام: زيلينسكي يفضل القتال على "اتفاق سيئ"

إعلام: زيلينسكي يفضل القتال على "اتفاق سيئ"

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي صرّح بأنه يفضّل استمرار العمليات القتالية على توقيع ما وصفه بـ"السلام السيئ". 13.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في تقرير لمجلة "ذا أتلانتك": "قال زيلينسكي إنه يفضّل عدم إبرام أي اتفاق (سلام) على الإطلاق".وأشار التقرير إلى أن زيلينسكي يضع خيار مواصلة القتال فوق خيار التوصل إلى "اتفاق سيئ".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين ومصادر أخرى، بأن أوكرانيا بدأت التخطيط لإجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع استفتاء على اتفاق سلام، وذلك بعد مطالبة السلطات الأمريكية بإجراء التصويتين قبل 15 مايو/أيار.وصرح زيلينسكي، الأربعاء، أنه غير مستعد للاجتماع في روسيا أو بيلاروسيا، لحل النزاع في أوكرانيا.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "تايمز أوف أوكرانيا"، نقلًا عن مصادر، أن كييف تدرس إرسال وفد إلى موسكو لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، أنه إذا كان زيلينسكي مستعداً للاجتماع، فعليه أن يأتي إلى موسكو. ورفض زيلينسكي هذا العرض، بينما صرح في الوقت ذاته، أنه مستعد لعقد اجتماع "بأي شكل من الأشكال"، بحسب زعمه.وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في أبوظبي يومي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري. وكانت الجولة الأولى قد عُقدت في أبوظبي يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد جرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.

