خبير: جزء كبير من الأوروبيين يشعرون أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260213/خبير-جزء-كبير-من-الأوروبيين-يشعرون-أن-القطيعة-مع-روسيا-سببت-ضررا-لأوروبا-بالدرجة-الأولى--1110328851.html
خبير: جزء كبير من الأوروبيين يشعرون أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى
خبير: جزء كبير من الأوروبيين يشعرون أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى
سبوتنيك عربي
علّق الأكاديمي والباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، على السبب وراء هجمات كييف في وقت تتحدث فيه أوروبا عن السلام، معتبرا أن "التجارب المتكررة... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T13:52+0000
2026-02-13T13:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أوربا
أخبار أوكرانيا
قطيعة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_61ad7995ccac68a13bcdfb895efdef23.jpg
وقال زيدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "محاولة التصعيد باستخدام الصواريخ لاستهداف مراكز مدنية روسية أصبحت مكشوفة، لكن في المقابل تمكن روسيا من إسقاط هذه الوسائل أصبح واضحا للجميع"، مؤكدا أن "محاولات تعديل موازين القوى على الأرض هي محاولات بائسة ولم تنجح".وأعرب زيدان عن أمله أن تكون المطالبات بالحوار مع روسيا جدية، كونها تعطي فرصا مقبولة لحل الأزمة، كاشفا أن "جزءا كبيرا من الأوروبيين شعروا أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى قبل روسيا".وتابع ضيف "سبوتنيك": "الرأي العام الألماني تغير بشكل كبير، وأدرك أن القطيعة مع روسيا كانت خسارة كبيرة لألمانيا"، كاشفا عن "تقديرات تؤكد أن ما يزيد عن 40 مليار يورو خسائر ألمانيا من جراء القطيعة مع روسيا في مجال النفط والغاز".ورجح أن "تكون الانتخابات القادمة في بعض الدول الأوروبية مؤثرة، بعد أن شعر المواطن الأوروبي أنه دفع ثلاثة أضعاف قيمة التدفئة وقيمة فاتورة الكهرباء، كما أن استطلاعات الرأي تشير إلى رغبة الاوروبيين لأن تعود العلاقات الطبيعية مع روسيا"، موضحا أن "روسيا أكدت انها لا تملك نوايا عدوانية تجاه أوروبا".ووصف زيدان مطلب إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بـ"الخيالي"، وفي "ناتو" بأنه "غير واقعي وغير منطقي"، وختم حديثه بالقول: "إنهاء الأزمة كما بدأت شيء من الخيال، لهذا يجب أن يكون هناك اقتناع بقواعد حوار جديدة تنهي هذا النزاع على أساس أن الأمن القومي لروسيا لا يمكن الاقتراب منه".
https://sarabic.ae/20260210/خبير-حل-النزاع-الأوكراني-وتطبيع-العلاقة-بين-روسيا-وأمريكا-يتم-بالتوافق-على-شكل-الأمن-في-قارة-أوروبا-1110217114.html
https://sarabic.ae/20260208/لافروف-إذا-بدأت-أوروبا-بمهاجمة-روسيا-فموسكو-سترد-بكافة-الوسائل-المتاحة-1110151498.html
أوربا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_d6c81e1d964850b882581a364f737f21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أوربا, أخبار أوكرانيا, قطيعة, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أوربا, أخبار أوكرانيا, قطيعة, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: جزء كبير من الأوروبيين يشعرون أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى

13:52 GMT 13.02.2026
© Fotolia / yulenochekkالكرملين موسكو
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Fotolia / yulenochekk
تابعنا عبر
حصري
علّق الأكاديمي والباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، على السبب وراء هجمات كييف في وقت تتحدث فيه أوروبا عن السلام، معتبرا أن "التجارب المتكررة أثبتت فشلها وهناك محاولة تقمص دور الضحية، إلا أن هذا الأمر لم ينجح في الماضي ولن ينجح اليوم".

وقال زيدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "محاولة التصعيد باستخدام الصواريخ لاستهداف مراكز مدنية روسية أصبحت مكشوفة، لكن في المقابل تمكن روسيا من إسقاط هذه الوسائل أصبح واضحا للجميع"، مؤكدا أن "محاولات تعديل موازين القوى على الأرض هي محاولات بائسة ولم تنجح".
وأشار إلى أن "دفع زيلينسكي من قبل بعض الأطراف الخارجية وأحيانا بريطانيا لتصعيد الموقف، تجربة متكررة ولا تؤدي إلى النتائج المرجوة".
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
خبير: حل النزاع الأوكراني وتطبيع العلاقة بين روسيا وأمريكا يتم بالتوافق على شكل الأمن في قارة أوروبا
10 فبراير, 13:07 GMT
وأعرب زيدان عن أمله أن تكون المطالبات بالحوار مع روسيا جدية، كونها تعطي فرصا مقبولة لحل الأزمة، كاشفا أن "جزءا كبيرا من الأوروبيين شعروا أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى قبل روسيا".
وأضاف زيدان: "بعض وسائل الإعلام حاولت تصوير روسيا كأنها دولة ضعيفة ويمكن هزيمتها، وأن التكنولوجيا الروسية لا تنتمي إلى التطورات الحديثة، لكن على عكس ما صوره الإعلام، فالصورة واضحة، وروسيا ليست خاسرا عسكرياً".
وتابع ضيف "سبوتنيك": "الرأي العام الألماني تغير بشكل كبير، وأدرك أن القطيعة مع روسيا كانت خسارة كبيرة لألمانيا"، كاشفا عن "تقديرات تؤكد أن ما يزيد عن 40 مليار يورو خسائر ألمانيا من جراء القطيعة مع روسيا في مجال النفط والغاز".
زير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة
8 فبراير, 18:26 GMT
ورجح أن "تكون الانتخابات القادمة في بعض الدول الأوروبية مؤثرة، بعد أن شعر المواطن الأوروبي أنه دفع ثلاثة أضعاف قيمة التدفئة وقيمة فاتورة الكهرباء، كما أن استطلاعات الرأي تشير إلى رغبة الاوروبيين لأن تعود العلاقات الطبيعية مع روسيا"، موضحا أن "روسيا أكدت انها لا تملك نوايا عدوانية تجاه أوروبا".

ورأى زيدان أن "هناك حسابات شخصية لزيلينسكي الذي أقر في الوقت نفسه بأنه لا يمكن لهذه الأزمة أن تستمر على هذه الوتيرة، لذلك يحاول أن يحيل مسؤولية الاستمرار على الشرائح الشعبية"، مضيفا، "فليَطرح هذا الأمر على استفتاء شعبي".

ووصف زيدان مطلب إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بـ"الخيالي"، وفي "ناتو" بأنه "غير واقعي وغير منطقي"، وختم حديثه بالقول: "إنهاء الأزمة كما بدأت شيء من الخيال، لهذا يجب أن يكون هناك اقتناع بقواعد حوار جديدة تنهي هذا النزاع على أساس أن الأمن القومي لروسيا لا يمكن الاقتراب منه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала