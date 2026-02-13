https://sarabic.ae/20260213/خبير-جزء-كبير-من-الأوروبيين-يشعرون-أن-القطيعة-مع-روسيا-سببت-ضررا-لأوروبا-بالدرجة-الأولى--1110328851.html
خبير: جزء كبير من الأوروبيين يشعرون أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى
علّق الأكاديمي والباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، على السبب وراء هجمات كييف في وقت تتحدث فيه أوروبا عن السلام، معتبرا أن "التجارب المتكررة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101516/15/1015161539_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_61ad7995ccac68a13bcdfb895efdef23.jpg
علّق الأكاديمي والباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، على السبب وراء هجمات كييف في وقت تتحدث فيه أوروبا عن السلام، معتبرا أن "التجارب المتكررة أثبتت فشلها وهناك محاولة تقمص دور الضحية، إلا أن هذا الأمر لم ينجح في الماضي ولن ينجح اليوم".
وقال زيدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "محاولة التصعيد باستخدام الصواريخ لاستهداف مراكز مدنية روسية أصبحت مكشوفة، لكن في المقابل تمكن روسيا من إسقاط هذه الوسائل أصبح واضحا للجميع"، مؤكدا أن "محاولات تعديل موازين القوى على الأرض هي محاولات بائسة ولم تنجح".
وأشار إلى أن "دفع زيلينسكي من قبل بعض الأطراف الخارجية وأحيانا بريطانيا لتصعيد الموقف، تجربة متكررة ولا تؤدي إلى النتائج المرجوة".
وأعرب زيدان عن أمله أن تكون المطالبات بالحوار مع روسيا جدية، كونها تعطي فرصا مقبولة لحل الأزمة، كاشفا أن "جزءا كبيرا من الأوروبيين شعروا أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى قبل روسيا
".
وأضاف زيدان: "بعض وسائل الإعلام حاولت تصوير روسيا كأنها دولة ضعيفة ويمكن هزيمتها، وأن التكنولوجيا الروسية لا تنتمي إلى التطورات الحديثة، لكن على عكس ما صوره الإعلام، فالصورة واضحة، وروسيا ليست خاسرا عسكرياً".
وتابع ضيف "سبوتنيك": "الرأي العام الألماني تغير بشكل كبير، وأدرك أن القطيعة مع روسيا كانت خسارة كبيرة لألمانيا"، كاشفا عن "تقديرات تؤكد أن ما يزيد عن 40 مليار يورو خسائر ألمانيا من جراء القطيعة مع روسيا في مجال النفط والغاز".
ورجح أن "تكون الانتخابات القادمة في بعض الدول الأوروبية مؤثرة، بعد أن شعر المواطن الأوروبي أنه دفع ثلاثة أضعاف قيمة التدفئة وقيمة فاتورة الكهرباء، كما أن استطلاعات الرأي تشير إلى رغبة الاوروبيين لأن تعود العلاقات الطبيعية مع روسيا"، موضحا أن "روسيا أكدت انها لا تملك نوايا عدوانية تجاه أوروبا".
ورأى زيدان أن "هناك حسابات شخصية لزيلينسكي الذي أقر في الوقت نفسه بأنه لا يمكن لهذه الأزمة أن تستمر على هذه الوتيرة، لذلك يحاول أن يحيل مسؤولية الاستمرار على الشرائح الشعبية"، مضيفا، "فليَطرح هذا الأمر على استفتاء شعبي".
ووصف زيدان مطلب إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بـ"الخيالي"، وفي "ناتو" بأنه "غير واقعي وغير منطقي"، وختم حديثه بالقول: "إنهاء الأزمة كما بدأت شيء من الخيال
، لهذا يجب أن يكون هناك اقتناع بقواعد حوار جديدة تنهي هذا النزاع على أساس أن الأمن القومي لروسيا لا يمكن الاقتراب منه".