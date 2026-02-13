https://sarabic.ae/20260213/خبير-جزء-كبير-من-الأوروبيين-يشعرون-أن-القطيعة-مع-روسيا-سببت-ضررا-لأوروبا-بالدرجة-الأولى--1110328851.html

خبير: جزء كبير من الأوروبيين يشعرون أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى

علّق الأكاديمي والباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، على السبب وراء هجمات كييف في وقت تتحدث فيه أوروبا عن السلام، معتبرا أن "التجارب المتكررة... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال زيدان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "محاولة التصعيد باستخدام الصواريخ لاستهداف مراكز مدنية روسية أصبحت مكشوفة، لكن في المقابل تمكن روسيا من إسقاط هذه الوسائل أصبح واضحا للجميع"، مؤكدا أن "محاولات تعديل موازين القوى على الأرض هي محاولات بائسة ولم تنجح".وأعرب زيدان عن أمله أن تكون المطالبات بالحوار مع روسيا جدية، كونها تعطي فرصا مقبولة لحل الأزمة، كاشفا أن "جزءا كبيرا من الأوروبيين شعروا أن القطيعة مع روسيا سببت ضررا لأوروبا بالدرجة الأولى قبل روسيا".وتابع ضيف "سبوتنيك": "الرأي العام الألماني تغير بشكل كبير، وأدرك أن القطيعة مع روسيا كانت خسارة كبيرة لألمانيا"، كاشفا عن "تقديرات تؤكد أن ما يزيد عن 40 مليار يورو خسائر ألمانيا من جراء القطيعة مع روسيا في مجال النفط والغاز".ورجح أن "تكون الانتخابات القادمة في بعض الدول الأوروبية مؤثرة، بعد أن شعر المواطن الأوروبي أنه دفع ثلاثة أضعاف قيمة التدفئة وقيمة فاتورة الكهرباء، كما أن استطلاعات الرأي تشير إلى رغبة الاوروبيين لأن تعود العلاقات الطبيعية مع روسيا"، موضحا أن "روسيا أكدت انها لا تملك نوايا عدوانية تجاه أوروبا".ووصف زيدان مطلب إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بـ"الخيالي"، وفي "ناتو" بأنه "غير واقعي وغير منطقي"، وختم حديثه بالقول: "إنهاء الأزمة كما بدأت شيء من الخيال، لهذا يجب أن يكون هناك اقتناع بقواعد حوار جديدة تنهي هذا النزاع على أساس أن الأمن القومي لروسيا لا يمكن الاقتراب منه".

