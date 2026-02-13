https://sarabic.ae/20260213/موسكو-لن-تشارك-في-أولى-جلسات-مجلس-السلام-وطهران-تتوقع-تراجع-واشنطن-عن-الخيار-العسكري-1110329514.html
موسكو لن تشارك في أولى جلسات "مجلس السلام"... وطهران تتوقع تراجع واشنطن عن الخيار العسكري
موسكو لن تشارك في أولى جلسات "مجلس السلام"... وطهران تتوقع تراجع واشنطن عن الخيار العسكري
سبوتنيك عربي
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لن تشارك في الجلسة الأولى لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مبينة أن موقف روسيا من هذه المسألة "لا يزال... 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T14:26+0000
2026-02-13T14:26+0000
2026-02-13T14:26+0000
راديو
عالم سبوتنيك
روسيا
السعودية
أخبار إثيوبيا
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110329348_43:0:1287:700_1920x0_80_0_0_8efabef6e70879cf88d507f6e1154199.png
موسكو لن تشارك في أولى جلسات "مجلس السلام".. وطهران تتوقع تراجع واشنطن عن الخيار العسكري
سبوتنيك عربي
موسكو لن تشارك في أولى جلسات "مجلس السلام".. وطهران تتوقع تراجع واشنطن عن الخيار العسكري
وخلال مؤتمر صحفي، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الدبلوماسيين الروس لن يحضروا الاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده في 19 فبراير/ شباط الجاري.وقال خبير الشؤون الروسية، حيدر الشمري، إن "موقف الرئيس بوتين كان واضحا بطلب دراسة الموقف بعناية حول مجلس السلام ومدة واقعيته وجديته".وذكر أن "المجلس المطروح حاليا يقدم كدعم لإعادة إعمار غزة، لكن في السياسة دائما هناك الوجه الظاهر والوجه الخفي".توقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري.. وطهران تجدد تمسكها بالملف النووي ورفع العقوباتقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن أمريكا تخلّت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري ضد إيران.وذكر في تصريحات تلفزيونية، أن واشنطن أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات العسكرية.من جانبه، أكد اللواء محمد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على أن طهران حددت إطار التفاوض، وأنها تقبل النقاش فقط في الملف النووي، بشرط رفع العقوبات ووقف سياسة التهديد.وقال الخبير بالشئون الإيرانية، د. محمد خيري، إن "احتمالية توجيه ضربة عسكرية لإيران ما زالت قائمة، رغم الجهود الإقليمية المبذولة لاحتواء الأزمة".وأشار إلى أن "عددا من الدول الإقليمية دخلت على خط الأزمة، في محاولة لإقناع واشنطن بالقبول ببرنامج نووي إيراني محدود للأغراض السلمية".وزير خارجية السعودية يجري مباحثات في أديس أبابا.. وآبي أحمد يصفها بالمثمرةوصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بالمثمرة، وذلك خلال لقاء جمعهما في أديس أبابا.وأوضح أن اللقاء ناقش مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف، كما ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع التعاون في القطاعات الرئيسية، وتحسين التنسيق في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.وأفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية بأن بن فرحان سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي لـ"بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".وقال الخبير الاستراتيجي، د. فواز بن كاسب العنزي، إن "توقيت زيارة وزير الخارجية السعودي لأديس أبأبا تأتي من منظور إدارة مخاطر استباقية".وشدد على أن "القرن الأفريقي أصبح جزءاً أساسياً من معادلة الأمن العربي، وليس منطقة بعيدة،، وهذه الزيارة تركز على ملفات متشابكة تتضمن استقرار المنطقة.بنمو بلغ 22%.. قناة السويس تربح 449 مليون دولار منذ بداية العام الجاريزادت إيرادات قناة السويس بنسبة 22% منذ بداية العام الحالي، لتسجل 449 مليون دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.وقالت الحكومة المصرية، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنًا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 7 فبراير، حيث عبرت 1315 سفينة، بإجمالي حمولات بلغت 56 مليون طن، مقارنة بعبور 1243 سفينة بحمولات صافية قدرها 47 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت آنذاك إيرادات بلغت 368 مليون دولار.وأوضح البيان أن ارتفاع معدلات العبور يعكس نجاح قناة السويس في الحفاظ على مكانتها العالمية وثقة عملائها، فضلًا عن قدرتها على التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المقارنة بين أرباح 2025 و2024 تكشف عن تعاف نسبي بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته القناة العام الماضي بنسبة 91%، إذ تراجعت الإيرادات إلى نحو 4 مليارات دولار نتيجة أزمة البحر الأحمر وتداعيات حرب غزة".العالم يحتفل باليوم العالمي للإذاعة.. بين الميكرفون والمستمع حكايات وذكرياتيحتفل العالم في الـ13 فبراير/ شباط، باليوم العالمي للإذاعة، وهو اليوم الذي أقرته منظمة "يونسكو"، وكان الهدف منه لفت الانتباه إلى مكانة هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي، والتعاون الدولى بين مختلف الإذاعات في العالم.وفي اليوم العالمي، تشكّل الإذاعة بوصلة للجمهور، ومرصدا أساسيا لمتابعة الأخبار حول العالم، والاستماع إلى أبرز البرامج في مختلف الموجات التي تبث عبر نطاق واسع في كل البلدان، سواء على الموجات أو حتى عبر الإنترنت.وتتميز الإذاعة ببرامجها التي شكلت وجدان المواطن عبر الزمان، حيث كانت محطات الراديو السبيل الوحيد للمستمعين، للاطلاع على المستجدات المحلية والدولية، وكونت ثقافة الأشخاص من خلال برامجها المميزة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دخول وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المنصات الرقمية لم يُلغِ دور الإذاعة، بل فتح أمامها مجالات جديدة للتطور والوصول إلى المستمعين عبر الهواتف الذكية والإنترنت"، مؤكدا أن "الفكرة تظل الأساس في نجاح أي برنامج إذاعي".
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110329348_199:0:1132:700_1920x0_80_0_0_916ad31de5bc576b2b5b2c38c2d98958.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
عالم سبوتنيك, روسيا, السعودية, أخبار إثيوبيا, إيران, аудио
عالم سبوتنيك, روسيا, السعودية, أخبار إثيوبيا, إيران, аудио
موسكو لن تشارك في أولى جلسات "مجلس السلام"... وطهران تتوقع تراجع واشنطن عن الخيار العسكري
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لن تشارك في الجلسة الأولى لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مبينة أن موقف روسيا من هذه المسألة "لا يزال قيد الصياغة".
وخلال مؤتمر صحفي، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الدبلوماسيين الروس لن يحضروا
الاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده في 19 فبراير/ شباط الجاري.
وقال خبير الشؤون الروسية، حيدر الشمري، إن "موقف الرئيس بوتين كان واضحا بطلب دراسة الموقف بعناية حول مجلس السلام ومدة واقعيته وجديته".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا ستدرس الموضوع جيدا، وإذا تأكدت من أنه مجلس سلام حقيقي وفعّال، يمكن أن تشارك به وستقدم مليار دولار دعماً مباشرا لإعادة إعمار غزة".
وذكر أن "المجلس المطروح حاليا يقدم كدعم لإعادة إعمار غزة، لكن في السياسة دائما هناك الوجه الظاهر والوجه الخفي".
توقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري.. وطهران تجدد تمسكها بالملف النووي ورفع العقوبات
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن أمريكا تخلّت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري
ضد إيران.
وذكر في تصريحات تلفزيونية، أن واشنطن أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات العسكرية.
من جانبه، أكد اللواء محمد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على أن طهران حددت إطار التفاوض، وأنها تقبل النقاش فقط في الملف النووي، بشرط رفع العقوبات ووقف سياسة التهديد.
وقال الخبير بالشئون الإيرانية، د. محمد خيري، إن "احتمالية توجيه ضربة عسكرية لإيران ما زالت قائمة، رغم الجهود الإقليمية المبذولة لاحتواء الأزمة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا عن إرسال حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط يعكس استمرار خيار التصعيد العسكري، حتى وإن كانت هناك محاولات لتهدئة الموقف عبر الوساطات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن "عددا من الدول الإقليمية دخلت على خط الأزمة، في محاولة لإقناع واشنطن بالقبول ببرنامج نووي إيراني محدود للأغراض السلمية".
وزير خارجية السعودية يجري مباحثات في أديس أبابا.. وآبي أحمد يصفها بالمثمرة
وصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بالمثمرة، وذلك خلال لقاء جمعهما في أديس أبابا.
وأوضح أن اللقاء ناقش مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف، كما ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع التعاون في القطاعات الرئيسية، وتحسين التنسيق في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية بأن بن فرحان سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي لـ"بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".
وقال الخبير الاستراتيجي، د. فواز بن كاسب العنزي، إن "توقيت زيارة وزير الخارجية السعودي لأديس أبأبا تأتي من منظور إدارة مخاطر استباقية".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "السعودية تدرك أن القرن الأفريقي يتحرك بسرعة، وأي فراغ سياسي يتحول فوراً إلى فراغ أمني يهدد البحر الأحمر والأمن القومي العربي".
وشدد على أن "القرن الأفريقي أصبح جزءاً أساسياً من معادلة الأمن العربي، وليس منطقة بعيدة،، وهذه الزيارة تركز على ملفات متشابكة تتضمن استقرار المنطقة.
بنمو بلغ 22%.. قناة السويس تربح 449 مليون دولار منذ بداية العام الجاري
زادت إيرادات قناة السويس
بنسبة 22% منذ بداية العام الحالي، لتسجل 449 مليون دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وقالت الحكومة المصرية، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنًا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 7 فبراير، حيث عبرت 1315 سفينة، بإجمالي حمولات بلغت 56 مليون طن، مقارنة بعبور 1243 سفينة بحمولات صافية قدرها 47 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت آنذاك إيرادات بلغت 368 مليون دولار.
وأوضح البيان أن ارتفاع معدلات العبور يعكس نجاح قناة السويس في الحفاظ على مكانتها العالمية وثقة عملائها، فضلًا عن قدرتها على التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.
قال الخبير الاقتصادي، عاصم منصور، إن "الزيادة الأخيرة في أرباح قناة السويس لا ترتبط فقط بارتفاع عدد السفن المارة، وإنما تعكس تحول القناة إلى مركز متكامل للخدمات اللوجستية البحرية، وهو ما يمثل تنوعا مهما في مصادر الإيرادات بعيدا عن رسوم المرور التقليدية".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المقارنة بين أرباح 2025 و2024 تكشف عن تعاف نسبي بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته القناة العام الماضي بنسبة 91%، إذ تراجعت الإيرادات إلى نحو 4 مليارات دولار نتيجة أزمة البحر الأحمر وتداعيات حرب غزة".
العالم يحتفل باليوم العالمي للإذاعة.. بين الميكرفون والمستمع حكايات وذكريات
يحتفل العالم في الـ13 فبراير/ شباط، باليوم العالمي للإذاعة، وهو اليوم الذي أقرته منظمة "يونسكو
"، وكان الهدف منه لفت الانتباه إلى مكانة هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي، والتعاون الدولى بين مختلف الإذاعات في العالم.
وفي اليوم العالمي، تشكّل الإذاعة بوصلة للجمهور، ومرصدا أساسيا لمتابعة الأخبار حول العالم، والاستماع إلى أبرز البرامج في مختلف الموجات التي تبث عبر نطاق واسع في كل البلدان، سواء على الموجات أو حتى عبر الإنترنت.
وتتميز الإذاعة ببرامجها التي شكلت وجدان المواطن عبر الزمان، حيث كانت محطات الراديو السبيل الوحيد للمستمعين، للاطلاع على المستجدات المحلية والدولية، وكونت ثقافة الأشخاص من خلال برامجها المميزة.
وقال رئيس شبكة "صوت العرب"، عبد الرحمن البسيوني، إن "الإذاعة كانت ولا تزال الوسيلة الإعلامية الأقرب إلى الجمهور، مشيرا إلى أنها تتميز بقدرتها على مرافقة الإنسان في كل مكان".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دخول وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المنصات الرقمية لم يُلغِ دور الإذاعة، بل فتح أمامها مجالات جديدة للتطور والوصول إلى المستمعين عبر الهواتف الذكية والإنترنت"، مؤكدا أن "الفكرة تظل الأساس في نجاح أي برنامج إذاعي".