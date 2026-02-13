https://sarabic.ae/20260213/موسكو-لن-تشارك-في-أولى-جلسات-مجلس-السلام-وطهران-تتوقع-تراجع-واشنطن-عن-الخيار-العسكري-1110329514.html

موسكو لن تشارك في أولى جلسات "مجلس السلام"... وطهران تتوقع تراجع واشنطن عن الخيار العسكري

موسكو لن تشارك في أولى جلسات "مجلس السلام"... وطهران تتوقع تراجع واشنطن عن الخيار العسكري

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لن تشارك في الجلسة الأولى لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مبينة أن موقف روسيا من هذه المسألة "لا يزال...

موسكو لن تشارك في أولى جلسات "مجلس السلام".. وطهران تتوقع تراجع واشنطن عن الخيار العسكري سبوتنيك عربي موسكو لن تشارك في أولى جلسات "مجلس السلام".. وطهران تتوقع تراجع واشنطن عن الخيار العسكري

وخلال مؤتمر صحفي، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الدبلوماسيين الروس لن يحضروا الاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده في 19 فبراير/ شباط الجاري.وقال خبير الشؤون الروسية، حيدر الشمري، إن "موقف الرئيس بوتين كان واضحا بطلب دراسة الموقف بعناية حول مجلس السلام ومدة واقعيته وجديته".وذكر أن "المجلس المطروح حاليا يقدم كدعم لإعادة إعمار غزة، لكن في السياسة دائما هناك الوجه الظاهر والوجه الخفي".توقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري.. وطهران تجدد تمسكها بالملف النووي ورفع العقوباتقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن أمريكا تخلّت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري ضد إيران.وذكر في تصريحات تلفزيونية، أن واشنطن أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات العسكرية.من جانبه، أكد اللواء محمد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على أن طهران حددت إطار التفاوض، وأنها تقبل النقاش فقط في الملف النووي، بشرط رفع العقوبات ووقف سياسة التهديد.وقال الخبير بالشئون الإيرانية، د. محمد خيري، إن "احتمالية توجيه ضربة عسكرية لإيران ما زالت قائمة، رغم الجهود الإقليمية المبذولة لاحتواء الأزمة".وأشار إلى أن "عددا من الدول الإقليمية دخلت على خط الأزمة، في محاولة لإقناع واشنطن بالقبول ببرنامج نووي إيراني محدود للأغراض السلمية".وزير خارجية السعودية يجري مباحثات في أديس أبابا.. وآبي أحمد يصفها بالمثمرةوصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بالمثمرة، وذلك خلال لقاء جمعهما في أديس أبابا.وأوضح أن اللقاء ناقش مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف، كما ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع التعاون في القطاعات الرئيسية، وتحسين التنسيق في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.وأفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية بأن بن فرحان سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي لـ"بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".وقال الخبير الاستراتيجي، د. فواز بن كاسب العنزي، إن "توقيت زيارة وزير الخارجية السعودي لأديس أبأبا تأتي من منظور إدارة مخاطر استباقية".وشدد على أن "القرن الأفريقي أصبح جزءاً أساسياً من معادلة الأمن العربي، وليس منطقة بعيدة،، وهذه الزيارة تركز على ملفات متشابكة تتضمن استقرار المنطقة.بنمو بلغ 22%.. قناة السويس تربح 449 مليون دولار منذ بداية العام الجاريزادت إيرادات قناة السويس بنسبة 22% منذ بداية العام الحالي، لتسجل 449 مليون دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.وقالت الحكومة المصرية، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنًا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 7 فبراير، حيث عبرت 1315 سفينة، بإجمالي حمولات بلغت 56 مليون طن، مقارنة بعبور 1243 سفينة بحمولات صافية قدرها 47 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت آنذاك إيرادات بلغت 368 مليون دولار.وأوضح البيان أن ارتفاع معدلات العبور يعكس نجاح قناة السويس في الحفاظ على مكانتها العالمية وثقة عملائها، فضلًا عن قدرتها على التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المقارنة بين أرباح 2025 و2024 تكشف عن تعاف نسبي بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته القناة العام الماضي بنسبة 91%، إذ تراجعت الإيرادات إلى نحو 4 مليارات دولار نتيجة أزمة البحر الأحمر وتداعيات حرب غزة".العالم يحتفل باليوم العالمي للإذاعة.. بين الميكرفون والمستمع حكايات وذكرياتيحتفل العالم في الـ13 فبراير/ شباط، باليوم العالمي للإذاعة، وهو اليوم الذي أقرته منظمة "يونسكو"، وكان الهدف منه لفت الانتباه إلى مكانة هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي، والتعاون الدولى بين مختلف الإذاعات في العالم.وفي اليوم العالمي، تشكّل الإذاعة بوصلة للجمهور، ومرصدا أساسيا لمتابعة الأخبار حول العالم، والاستماع إلى أبرز البرامج في مختلف الموجات التي تبث عبر نطاق واسع في كل البلدان، سواء على الموجات أو حتى عبر الإنترنت.وتتميز الإذاعة ببرامجها التي شكلت وجدان المواطن عبر الزمان، حيث كانت محطات الراديو السبيل الوحيد للمستمعين، للاطلاع على المستجدات المحلية والدولية، وكونت ثقافة الأشخاص من خلال برامجها المميزة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دخول وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المنصات الرقمية لم يُلغِ دور الإذاعة، بل فتح أمامها مجالات جديدة للتطور والوصول إلى المستمعين عبر الهواتف الذكية والإنترنت"، مؤكدا أن "الفكرة تظل الأساس في نجاح أي برنامج إذاعي".

