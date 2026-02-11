https://sarabic.ae/20260211/لاريجاني-أعتقد-أن-واشنطن-تخلت-عن-الخيار-العسكري-ضد-طهران-1110264908.html
لاريجاني: أعتقد أن واشنطن تخلت عن الخيار العسكري ضد طهران
لاريجاني: أعتقد أن واشنطن تخلت عن الخيار العسكري ضد طهران
سبوتنيك عربي
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T17:15+0000
2026-02-11T17:15+0000
2026-02-11T17:15+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_54483827fecc53f0b4e72f21598884d6.jpg
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تخلت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري ضد إيران.وتابع: "طهران لم تتلق أي مقترحات ملموسة من الجانب الأمريكي خلال المحادثات التي جرت في سلطنة عمان".كما لاريجاني إسرائيل بمحاولة عرقلة مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها تسعى عمدا إلى تقويض أي تقدم دبلوماسي وخلق ذرائع تدفع نحو التصعيد والحرب.أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.وعُقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.
https://sarabic.ae/20260206/خارجية-عمان-المشاورات-مع-إيران-والولايات-المتحدة-تركز-على-تهيئة-الظروف-للمفاوضات---1110050912.html
https://sarabic.ae/20260211/أمين-مجلس-الدفاع-الإيراني-إيران-تعتبر-أي-عمل-عسكري-ضدها-بمثابة-بداية-حرب--1110244794.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_128:0:2503:1781_1920x0_80_0_0_f85fffee4f1ca28b610e70ef683fe004.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
لاريجاني: أعتقد أن واشنطن تخلت عن الخيار العسكري ضد طهران
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات العسكرية.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تخلت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري ضد إيران.
وتابع: "طهران لم تتلق أي مقترحات ملموسة من الجانب الأمريكي خلال المحادثات التي جرت في سلطنة عمان".
كما لاريجاني إسرائيل بمحاولة عرقلة مسار المفاوضات بين إيران
والولايات المتحدة، معتبرا أنها تسعى عمدا إلى تقويض أي تقدم دبلوماسي وخلق ذرائع تدفع نحو التصعيد والحرب.
أعلن وزير الخارجية
الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.
وعُقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة
وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.