لاريجاني: أعتقد أن واشنطن تخلت عن الخيار العسكري ضد طهران
لاريجاني: أعتقد أن واشنطن تخلت عن الخيار العسكري ضد طهران
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تخلت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري ضد إيران.وتابع: "طهران لم تتلق أي مقترحات ملموسة من الجانب الأمريكي خلال المحادثات التي جرت في سلطنة عمان".كما لاريجاني إسرائيل بمحاولة عرقلة مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها تسعى عمدا إلى تقويض أي تقدم دبلوماسي وخلق ذرائع تدفع نحو التصعيد والحرب.أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.وعُقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات العسكرية.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تخلت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري ضد إيران.
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
خارجية عمان: المشاورات مع إيران والولايات المتحدة تركز على تهيئة الظروف للمفاوضات
6 فبراير, 10:10 GMT
وتابع: "طهران لم تتلق أي مقترحات ملموسة من الجانب الأمريكي خلال المحادثات التي جرت في سلطنة عمان".
كما لاريجاني إسرائيل بمحاولة عرقلة مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها تسعى عمدا إلى تقويض أي تقدم دبلوماسي وخلق ذرائع تدفع نحو التصعيد والحرب.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
أمين مجلس الدفاع الإيراني: إيران تعتبر أي عمل عسكري ضدها بمثابة "بداية حرب"
09:48 GMT
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.
وعُقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.
