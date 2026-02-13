https://sarabic.ae/20260213/-ترامب-يعرب-عن-ثقته-بإمكانية-إنهاء-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1110339837.html

ترامب يعرب عن ثقته بإمكانية إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

ترامب يعرب عن ثقته بإمكانية إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا، واصفًا الوضع بأنه "مؤسف، لكنه قابل... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T19:34+0000

2026-02-13T19:34+0000

2026-02-13T19:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

وقال ترامب، مخاطباً الجيش: "لا يزال أمامنا نزاعان لم يُحسما بعد، وتحديدا النزاع بين روسيا وأوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن على فلاديمير زيلينسكي أن يتجه نحو السلام، مؤكدا أن روسيا مهتمة بحل النزاع الأوكراني، وقال ترامب للصحفيين: "يجب على زيلينسكي أن يتجه نحو السلام. روسيا تريد اتفاقاً، وسيتعين على زيلينسكي التحرك".عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني ​​في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.الكرملين: الاجتماع القادم بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا يعقد الأسبوع المقبلوزير الخارجية الأمريكي: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260213/ترامب-يحذر-زيلينسكي-من-تفويت-فرصة-التوصل-إلى-اتفاق-مع-روسيا-1110336824.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن