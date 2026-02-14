https://sarabic.ae/20260214/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-سيلتقيان-وفدا-إيرانيًا-في-جنيف-1110344091.html
إعلام: ويتكوف وكوشنر يلتقيان وفدا إيرانيا في جنيف
02:01 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 02:38 GMT 14.02.2026)
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن وفدًا أمريكيًا يضم المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين في جنيف يوم الثلاثاء المقبل.
وجاء في تقرير لوكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر:"وفد أمريكي، يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيجتمع بالجانب الإيراني يوم الثلاثاء".
وتأتي هذه التطورات بعد محادثات عقدها دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون في سلطنة عُمان الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
إذ جرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم
، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون
)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".