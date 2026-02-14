رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تستخدم التجويع أداة من أدوات الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260214/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-إسرائيل-تستخدم-التجويع-أداة-من-أدوات-الحرب-1110351899.html
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تستخدم التجويع أداة من أدوات الحرب
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تستخدم التجويع أداة من أدوات الحرب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تقديره العميق لمواقف الدول الأفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيدًا بـ"التضامن التاريخي للقارة مع نضال الشعب... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T08:43+0000
2026-02-14T08:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095407233_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dce1ad27df7e4fcdd9362120edc63ab8.jpg
وخلال كلمته أمام القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي، قال مصطفى، إن "الشعب الفلسطيني يعاني ويلات الاحتلال، ويحتاج إلى تضامن دولي فاعل يمكّنه من نيل حقوقه المشروعة"، متهمًا إسرائيل بـ"استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، خصوصًا في قطاع غزة".وأشار إلى أن "الوسطاء لعبوا دورًا هامًا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، إلا أنه شدد على أن "إسرائيل ما زالت تنتهك التفاهمات رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، ما يهدد فرص تثبيت التهدئة".وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"، محذرًا من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أوضح أن "المستوطنين ارتكبوا 1172 اعتداءً على الفلسطينيين، خلال الشهر الماضي فقط".وأوضح أن 160 دولة حول العالم اعترفت بالدولة الفلسطينية، داعيًا إلى "تمكين الدول الأفريقية من أداء دورها الريادي في دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
https://sarabic.ae/20260213/واشنطن-مجلس-السلام-مستعد-لمعالجة-أزمات-دولية-خارج-غزة-1110333204.html
https://sarabic.ae/20260213/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يتحدث-عن-إنجاز-غير-مسبوق-خلال-الحرب-في-غزة-1110331309.html
https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-روسيا-الدولة-الوحيدة-التي-قررت-تخصيص-مليار-دولار-لمساعدة-غزة-1110325150.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095407233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c4028254dece1fd9e608003c4f35522.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تستخدم التجويع أداة من أدوات الحرب

08:43 GMT 14.02.2026
© AP Photo / Amr Nabilمحمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تقديره العميق لمواقف الدول الأفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيدًا بـ"التضامن التاريخي للقارة مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال".
وخلال كلمته أمام القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي، قال مصطفى، إن "الشعب الفلسطيني يعاني ويلات الاحتلال، ويحتاج إلى تضامن دولي فاعل يمكّنه من نيل حقوقه المشروعة"، متهمًا إسرائيل بـ"استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، خصوصًا في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "الوسطاء لعبوا دورًا هامًا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، إلا أنه شدد على أن "إسرائيل ما زالت تنتهك التفاهمات رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، ما يهدد فرص تثبيت التهدئة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
واشنطن: "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزة
أمس, 16:08 GMT
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"، محذرًا من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أوضح أن "المستوطنين ارتكبوا 1172 اعتداءً على الفلسطينيين، خلال الشهر الماضي فقط".

كما لفت مصطفى إلى أن "إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس، وتواصل إجراءاتها الرامية إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية"، معتبرًا أن "هذه السياسات تستوجب ردًا دوليًا واضحًا وحاسمًا".

وأوضح أن 160 دولة حول العالم اعترفت بالدولة الفلسطينية، داعيًا إلى "تمكين الدول الأفريقية من أداء دورها الريادي في دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم".
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن "إنجاز غير مسبوق" خلال الحرب في غزة
أمس, 15:18 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل قصر الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
الكرملين: روسيا الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار لمساعدة غزة
أمس, 10:12 GMT
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري، في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أمريكية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر موازٍ لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала