رئيس وزراء إثيوبيا: إدارة الأنهار بتعاون إقليمي تحولها من بؤر توتر إلى جسور للاستقرار

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، أهمية الاستخدام المسؤول والفعال للموارد المائية الوطنية. 14.02.2026

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ39 للقمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة تحت شعار "ضمان استدامة إمدادات المياه والصرف الصحي".وأوضح رئيس الوزراء أن "المياه تمثل حجر الأساس للتنمية في أفريقيا"، داعيا إلى توظيفها كأداة لدفع التقدم القاري، وحثّ الدول الأفريقية على جعلها محورا رئيسيا في استراتيجياتها التنموية، باعتبارها ركيزة للتحول الاقتصادي والابتكار والاستقرار طويل الأمد، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وخلال كلمته أمام القمة في أديس أبابا، شدد أحمد على ضرورة إعادة صياغة نظرة أفريقيا إلى مواردها الطبيعية، والانتقال من منطق الاستخراج إلى نهج يرتكز على التصميم والحوكمة الرشيدة والاستخدام المستدام، مؤكدا أن "قوة القارة لا تكمن فقط فيما تستخرجه، بل فيما تصممه وتبنيه وتديره".وأشار إلى أن "المياه ينبغي أن تُعامل كمحرك للتحول الهيكلي، لا كمورد محدود فحسب"، لافتا إلى دور الإدارة المتكاملة للموارد المائية في دعم التوسع الحضري، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الطاقة المتجددة، وتقوية أنظمة الصحة العامة، إلى جانب إسهام السياسات المائية المنسقة في تسريع التصنيع والحد من آثار الصدمات المناخية.كما شدد على "أهمية إدارة الأنهار العابرة للحدود عبر الحوار والشراكة بدلا من التنافس".ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز التنسيق في إطار رؤية أفريقيا للمياه 2025 لضمان استخدام عادل ومستدام للموارد المائية، ودعا للاستثمار في البنية التحتية للمياه، والأنظمة القادرة على مواجهة تغير المناخ، والبحث العلمي، باعتبارها عناصر أساسية لدعم الأمن الغذائي والتحول في قطاع الطاقة والنمو الصناعي.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".

