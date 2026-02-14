رئيس وزراء إثيوبيا: إدارة الأنهار بتعاون إقليمي تحولها من بؤر توتر إلى جسور للاستقرار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس وزراء إثيوبيا: إدارة الأنهار بتعاون إقليمي تحولها من بؤر توتر إلى جسور للاستقرار
رئيس وزراء إثيوبيا: إدارة الأنهار بتعاون إقليمي تحولها من بؤر توتر إلى جسور للاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، أهمية الاستخدام المسؤول والفعال للموارد المائية الوطنية. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T15:45+0000
2026-02-14T15:45+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار إثيوبيا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أفريقيا
رئيس وزراء إثيوبيا: إدارة الأنهار بتعاون إقليمي تحولها من بؤر توتر إلى جسور للاستقرار

15:45 GMT 14.02.2026
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، أهمية الاستخدام المسؤول والفعال للموارد المائية الوطنية.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ39 للقمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة تحت شعار "ضمان استدامة إمدادات المياه والصرف الصحي".
وأوضح رئيس الوزراء أن "المياه تمثل حجر الأساس للتنمية في أفريقيا"، داعيا إلى توظيفها كأداة لدفع التقدم القاري، وحثّ الدول الأفريقية على جعلها محورا رئيسيا في استراتيجياتها التنموية، باعتبارها ركيزة للتحول الاقتصادي والابتكار والاستقرار طويل الأمد، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وخلال كلمته أمام القمة في أديس أبابا، شدد أحمد على ضرورة إعادة صياغة نظرة أفريقيا إلى مواردها الطبيعية، والانتقال من منطق الاستخراج إلى نهج يرتكز على التصميم والحوكمة الرشيدة والاستخدام المستدام، مؤكدا أن "قوة القارة لا تكمن فقط فيما تستخرجه، بل فيما تصممه وتبنيه وتديره".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
رئيس الوزراء الإثيوبي يرد على بناء سد النهضة بمساعدات خارجية.. ويتحدث عن ثالث أكبر سد في أفريقيا
3 فبراير, 12:13 GMT
وأشار إلى أن "المياه ينبغي أن تُعامل كمحرك للتحول الهيكلي، لا كمورد محدود فحسب"، لافتا إلى دور الإدارة المتكاملة للموارد المائية في دعم التوسع الحضري، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الطاقة المتجددة، وتقوية أنظمة الصحة العامة، إلى جانب إسهام السياسات المائية المنسقة في تسريع التصنيع والحد من آثار الصدمات المناخية.

واستعرض رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تجربة بلاده، مشيرا إلى سد النهضة بوصفه "نموذجا للهندسة الوطنية والطموح الأفريقي، إذ يوفّر الطاقة للمنازل والمصانع، ويصدّر الكهرباء إلى الدول المجاورة، بما يعكس قدرة الابتكار الأفريقي على تحقيق منفعة مشتركة وتعزيز التكامل الإقليمي عندما يقوم على التعاون والثقة".

كما شدد على "أهمية إدارة الأنهار العابرة للحدود عبر الحوار والشراكة بدلا من التنافس".
وأكد في هذا الصدد، أن "الإدارة التعاونية لأحواض المياه المشتركة قادرة على تحويل بؤر التوتر المحتملة إلى منصات للتكامل، وأن الأنهار يمكن أن تصبح محركات للاستقرار بدلا من مصادر للخلاف".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب: سد النهضة أمر خطير ولست سعيدا ببنائه
21 يناير, 18:00 GMT
ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز التنسيق في إطار رؤية أفريقيا للمياه 2025 لضمان استخدام عادل ومستدام للموارد المائية، ودعا للاستثمار في البنية التحتية للمياه، والأنظمة القادرة على مواجهة تغير المناخ، والبحث العلمي، باعتبارها عناصر أساسية لدعم الأمن الغذائي والتحول في قطاع الطاقة والنمو الصناعي.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في ظل تحديات متزايدة تواجهها القارة، من ضغوط مناخية ونمو سكاني متسارع وارتفاع الطلب على الطاقة والإنتاج الزراعي، حيث أكد أن وضع المياه في صلب السياسات التنموية يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار والازدهار للأجيال القادمة.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبًا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
