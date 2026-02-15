https://sarabic.ae/20260215/الخارجية-العراقية-التصعيد-العسكري-يشكل-تهديدا-خطيرا-للأمن-والسلم-في-المنطقة-1110397500.html

الخارجية العراقية: التصعيد العسكري يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في المنطقة

الخارجية العراقية: التصعيد العسكري يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في المنطقة

جددت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، رفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد إيران. 15.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مساء الأحد، عن وزارة الخارجية العراقية أن "وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، شارك في احتفال "الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية في إيران"، الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد.ونقل السفير بحر العلوم، تهنئة الحكومة والخارجية في العراق للحكومة والشعب الايرانيين، مشيرا إلى الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والقائمة على الجوار الجغرافي، والوشائج الدينية والثقافية والاجتماعية الممتدة عبر عهود من التواصل والتعاون.وقال الدبلوماسي العراقي إن "العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد أي دولة في المنطقة والعالم، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وشدد على رفض الاعتداءات العسكرية التي ترتكبها إسرائيل، موضحا أن التصعيد العسكري يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في المنطقة، ما يجعل الحوار والتفاوض الدبلوماسي الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة.وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

