عربي
وزير الخارجية السوري: التصدي لـ"داعش" مسؤولية مشتركة بين دمشق وبغداد
وزير الخارجية السوري: التصدي لـ"داعش" مسؤولية مشتركة بين دمشق وبغداد
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن التصدي لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي مسؤولية مشتركة بين بلاده والعراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء السبت، عن أسعد الشيباني، أن "التصدي لداعش مسؤولية مشتركة بين سوريا والعراق"، معربا عن شكره للعراق على تحمل العبء بشأن "معتقلي داعش" الإرهابي.
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
العراق ينشر جنسيات سجناء تنظيم "داعش" المنقولين من سوريا
أمس, 17:19 GMT
وأضاف "نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق كانت عملية مبنية على تحاليل قامت بها الولايات المتحدة"، متابعا "نشكر العراق على تحمل العبء معنا بشأن معتقلي داعش الإرهابي".
وكانت وزارة العدل العراقية قد كشفت، أمس السبت، عن جنسيات الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق، موضحة أن عددهم الكلي بلغ 5703 سجناء ينتمون إلى 61 دولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن بين هؤلاء السجناء 4253 عربياً و983 أجنبياً، لافتاً إلى أن عدد العراقيين بلغ 467، فيما وصل عدد السوريين إلى 3543.
وأضاف أن سجن الكرخ المركزي شهد تأهيل القاعات وتصنيف الإرهابيين استناداً إلى قاعدة بيانات زود بها التحالف الدولي، مشيراً إلى مشاركة دول مثل كندا، أمريكا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند، أستراليا، بلجيكا، جورجيا، والدنمارك في تزويد هذه البيانات.
وتابع أن أكبر الأعداد جاءت من الدول التالية: تونس (234)، المغرب (187)، تركيا (181)، تركمانستان (165)، روسيا (130)، ومصر (116).
وأوضح لعيبي أن مجلس الأمن الوطني العراقي قرر، بناءً على طلب التحالف الدولي، استلام هؤلاء الإرهابيين عبر جهاز مكافحة الإرهاب في قاعة "الشهيد محمد علاء" الجوية وعن طريق منفذ ربيعة الحدودي، بإشراف العمليات المشتركة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".
القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
13 فبراير, 15:56 GMT
وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".
ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.
يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.
