أول مشروع لمواد بطاريات السيارات الكهربائية في سلطنة عمان
أول مشروع لمواد بطاريات السيارات الكهربائية في سلطنة عمان
تستعد سلطنة عمان لإطلاق أول مشروع من نوعه في مجال إنتاج مواد البطاريات المتطورة المخصصة للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، باستثمارات تفوق 200 مليون دولار أمريكي.
أعلن عن خطط هذا المشروع لأوّل مرة في سبتمبر/أيلول من العام الفائت، وذلك خلال فعالية نظمت بدعم من 3 جهات عمانية رسمية هي: الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمنطقة الحرة بصلالة، وهيئة الاستثمار في سلطنة عمان.
ويُقدّر الاستثمار الأولي في هذا المشروع، الذي سيقام في المنطقة الحرة بصلالة بمحافظة ظفار، بنحو 216 مليون دولار.
وتعتزم شركة "جي إف سي إل بي في برودكتس ليميتد" الهندية للصناعات الكيميائية، إنشاء شركة فرعية مملوكة لها بالكامل في سلطنة عمان تحمل اسم "جي إف سي إل إي في".
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
ربط كهربائي خليجي مع سلطنة عمان... ما هي الفوائد وخطوات التنفيذ؟
2 فبراير, 07:53 GMT
كشف الإفصاح الرسمي أن "تأسيس الشركة الجديدة في سلطنة عمان سيتطلب استثماراً إجمالياً يبلغ 35 مليون ريال عماني (ما يعادل 91.08 مليون دولار أمريكي)، يتم توزيعه كحصص ملكية بين شركة "جي إف سي إل إي في برودكتس ليميتد" التي ستستحوذ على 99.70% من رأس مال الشركة، وشركة "غوجارات فلوروكيميكالز ليميتد" بنسبة 0.30%".
وأوضح أن "الشركة التابعة الجديدة ستركّز نشاطها في مجال الصناعات الكيميائية، مع تركيز خاص على تصنيع مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المتخصصة".
وأضاف: أن "هذا التوسع الجغرافي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للشركة في القطاع الكيميائي، ويعكس خطوة عملية نحو تنويع حضورها التشغيلي خارج السوق الهندية وتعزيز بصمتها العالمية".
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
10 مشروعات في سلطنة عمان تنعش قطاع الطاقة في البلاد
22 يناير, 07:26 GMT
وبحسب منصة "الطاقة": "يُتوقع أن يكون مشروع صلالة مشروعًا جديدًا متطورًا متخصصًا في إنتاج المواد الكيميائية لخلايا بطاريات الليثيوم أيون المستعملة في السيارات الكهربائية وأنظمة بطاريات تخزين الكهرباء الثابتة".
وصمم هذا المصنع لإنتاج المكونات الأساسية لبطاريات الليثيوم أيون، بما في ذلك أملاح الإلكتروليت، وتركيبات الإلكتروليت، والمواد الفعالة للكاثود، ومواد الربط ثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين/بولي رباعي فلورو الإيثيلين، كل ذلك تحت سقف واحد.
ويدعم وجود شركة "جي إف سي إل إي في" في سلطنة عمان، من الاستفادة من طرق التجارة الإقليمية والمجمعات الصناعية في الشرق الأوسط، كما يتماشى مع مبادرات مثل نمو الطاقة النظيفة واستبدال الواردات.
أكثر الدول العربية استيرادا لألواح الطاقة الشمسية... كيف حققت الجزائر والعراق طفرة في القطاع؟
