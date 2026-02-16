https://sarabic.ae/20260216/أول-مشروع-لمواد-بطاريات-السيارات-الكهربائية-في-سلطنة-عمان-1110406060.html

تستعد سلطنة عمان لإطلاق أول مشروع من نوعه في مجال إنتاج مواد البطاريات المتطورة المخصصة للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، باستثمارات تفوق 200 مليون دولار... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

أعلن عن خطط هذا المشروع لأوّل مرة في سبتمبر/أيلول من العام الفائت، وذلك خلال فعالية نظمت بدعم من 3 جهات عمانية رسمية هي: الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمنطقة الحرة بصلالة، وهيئة الاستثمار في سلطنة عمان.وتعتزم شركة "جي إف سي إل بي في برودكتس ليميتد" الهندية للصناعات الكيميائية، إنشاء شركة فرعية مملوكة لها بالكامل في سلطنة عمان تحمل اسم "جي إف سي إل إي في". كشف الإفصاح الرسمي أن "تأسيس الشركة الجديدة في سلطنة عمان سيتطلب استثماراً إجمالياً يبلغ 35 مليون ريال عماني (ما يعادل 91.08 مليون دولار أمريكي)، يتم توزيعه كحصص ملكية بين شركة "جي إف سي إل إي في برودكتس ليميتد" التي ستستحوذ على 99.70% من رأس مال الشركة، وشركة "غوجارات فلوروكيميكالز ليميتد" بنسبة 0.30%". وأضاف: أن "هذا التوسع الجغرافي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للشركة في القطاع الكيميائي، ويعكس خطوة عملية نحو تنويع حضورها التشغيلي خارج السوق الهندية وتعزيز بصمتها العالمية".وبحسب منصة "الطاقة": "يُتوقع أن يكون مشروع صلالة مشروعًا جديدًا متطورًا متخصصًا في إنتاج المواد الكيميائية لخلايا بطاريات الليثيوم أيون المستعملة في السيارات الكهربائية وأنظمة بطاريات تخزين الكهرباء الثابتة".ويدعم وجود شركة "جي إف سي إل إي في" في سلطنة عمان، من الاستفادة من طرق التجارة الإقليمية والمجمعات الصناعية في الشرق الأوسط، كما يتماشى مع مبادرات مثل نمو الطاقة النظيفة واستبدال الواردات.أكثر الدول العربية استيرادا لألواح الطاقة الشمسية... كيف حققت الجزائر والعراق طفرة في القطاع؟

