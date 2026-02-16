https://sarabic.ae/20260216/أول-مشروع-لمواد-بطاريات-السيارات-الكهربائية-في-سلطنة-عمان-1110406060.html
أول مشروع لمواد بطاريات السيارات الكهربائية في سلطنة عمان
أول مشروع لمواد بطاريات السيارات الكهربائية في سلطنة عمان
تستعد سلطنة عمان لإطلاق أول مشروع من نوعه في مجال إنتاج مواد البطاريات المتطورة المخصصة للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، باستثمارات تفوق 200 مليون دولار
أعلن عن خطط هذا المشروع لأوّل مرة في سبتمبر/أيلول من العام الفائت، وذلك خلال فعالية نظمت بدعم من 3 جهات عمانية رسمية هي: الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمنطقة الحرة بصلالة، وهيئة الاستثمار في سلطنة عمان.وتعتزم شركة "جي إف سي إل بي في برودكتس ليميتد" الهندية للصناعات الكيميائية، إنشاء شركة فرعية مملوكة لها بالكامل في سلطنة عمان تحمل اسم "جي إف سي إل إي في". كشف الإفصاح الرسمي أن "تأسيس الشركة الجديدة في سلطنة عمان سيتطلب استثماراً إجمالياً يبلغ 35 مليون ريال عماني (ما يعادل 91.08 مليون دولار أمريكي)، يتم توزيعه كحصص ملكية بين شركة "جي إف سي إل إي في برودكتس ليميتد" التي ستستحوذ على 99.70% من رأس مال الشركة، وشركة "غوجارات فلوروكيميكالز ليميتد" بنسبة 0.30%". وأضاف: أن "هذا التوسع الجغرافي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للشركة في القطاع الكيميائي، ويعكس خطوة عملية نحو تنويع حضورها التشغيلي خارج السوق الهندية وتعزيز بصمتها العالمية".وبحسب منصة "الطاقة": "يُتوقع أن يكون مشروع صلالة مشروعًا جديدًا متطورًا متخصصًا في إنتاج المواد الكيميائية لخلايا بطاريات الليثيوم أيون المستعملة في السيارات الكهربائية وأنظمة بطاريات تخزين الكهرباء الثابتة".ويدعم وجود شركة "جي إف سي إل إي في" في سلطنة عمان، من الاستفادة من طرق التجارة الإقليمية والمجمعات الصناعية في الشرق الأوسط، كما يتماشى مع مبادرات مثل نمو الطاقة النظيفة واستبدال الواردات.أكثر الدول العربية استيرادا لألواح الطاقة الشمسية... كيف حققت الجزائر والعراق طفرة في القطاع؟
أعلن عن خطط هذا المشروع لأوّل مرة في سبتمبر/أيلول من العام الفائت، وذلك خلال فعالية نظمت بدعم من 3 جهات عمانية رسمية
هي: الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمنطقة الحرة بصلالة، وهيئة الاستثمار في سلطنة عمان.
ويُقدّر الاستثمار الأولي في هذا المشروع، الذي سيقام في المنطقة الحرة بصلالة بمحافظة ظفار، بنحو 216 مليون دولار.
وتعتزم شركة "جي إف سي إل بي في برودكتس ليميتد" الهندية للصناعات الكيميائية، إنشاء شركة فرعية مملوكة لها بالكامل في سلطنة عمان
تحمل اسم "جي إف سي إل إي في".
كشف الإفصاح الرسمي أن "تأسيس الشركة الجديدة في سلطنة عمان سيتطلب استثماراً إجمالياً يبلغ 35 مليون ريال عماني (ما يعادل 91.08 مليون دولار أمريكي)، يتم توزيعه كحصص ملكية بين شركة "جي إف سي إل إي في برودكتس ليميتد" التي ستستحوذ على 99.70% من رأس مال الشركة، وشركة "غوجارات فلوروكيميكالز ليميتد" بنسبة 0.30%".
وأوضح أن "الشركة التابعة الجديدة ستركّز نشاطها في مجال الصناعات الكيميائية، مع تركيز خاص على تصنيع مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المتخصصة".
وأضاف: أن "هذا التوسع الجغرافي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للشركة في القطاع الكيميائي، ويعكس خطوة عملية نحو تنويع حضورها التشغيلي خارج السوق الهندية وتعزيز بصمتها العالمية".
وبحسب منصة "الطاقة": "يُتوقع أن يكون مشروع صلالة مشروعًا جديدًا متطورًا متخصصًا في إنتاج المواد الكيميائية لخلايا بطاريات الليثيوم
أيون المستعملة في السيارات الكهربائية وأنظمة بطاريات تخزين الكهرباء الثابتة".
وصمم هذا المصنع لإنتاج المكونات الأساسية لبطاريات الليثيوم أيون، بما في ذلك أملاح الإلكتروليت، وتركيبات الإلكتروليت، والمواد الفعالة للكاثود، ومواد الربط ثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين/بولي رباعي فلورو الإيثيلين، كل ذلك تحت سقف واحد.
ويدعم وجود شركة "جي إف سي إل إي في" في سلطنة عمان، من الاستفادة من طرق التجارة الإقليمية والمجمعات الصناعية في الشرق الأوسط، كما يتماشى مع مبادرات مثل نمو الطاقة النظيفة واستبدال الواردات.