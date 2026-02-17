تحول أوروبا عن النفط الروسي يكبد التكتل خسائر بقيمة 24 مليار دولار في عام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260217/تحول-أوروبا-عن-النفط-الروسي-يكبد-التكتل-خسائر-بقيمة-24-مليار-دولار-في-عام-2025-1110445405.html
تحول أوروبا عن النفط الروسي يكبد التكتل خسائر بقيمة 24 مليار دولار في عام 2025
تحول أوروبا عن النفط الروسي يكبد التكتل خسائر بقيمة 24 مليار دولار في عام 2025
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أن الاتحاد الأوروبي دفع أكثر من 20 مليار يورو (24 مليار دولار) زيادةً عن حاجته للنفط المستورد، بحلول نهاية عام 2025، حيث لا تزال أسعار النفط مرتفعة... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T05:33+0000
2026-02-17T05:33+0000
وزارة النفط الروسية
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_0:5:2935:1656_1920x0_80_0_0_6fc336330a959d99eeb23fc01619148a.jpg
جاء ذلك وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، حظر الاتحاد الأوروبي شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا، ومنذ فبراير/شباط 2023، حظر أيضًا المنتجات البترولية.وقد أحدثت العقوبات المفروضة على النفط الروسي صدمة في سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي النفط بسعر 57.4 يورو للبرميل في عام 2021، بلغ متوسط ​​سعره 64.3 يورو للبرميل في عام 2025.في غضون ذلك، وفي ظل ارتفاع الأسعار، يتراجع حجم مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط بالبراميل: فبحلول نهاية عام 2025، بلغ 3.3 مليار برميل، مقارنةً بـ 3.5 مليار برميل في عام 2024 و3.4 مليار برميل في عام 2021.من جهة أخرى، ترتفع تكلفة الواردات: فبينما استورد الأوروبيون نفطًا بقيمة 193.8 مليار يورو قبل فرض العقوبات، وبكميات أكبر، وصل هذا الرقم في عام 2025 إلى 212.3 مليار يورو.نتيجةً لذلك، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بلغت الخسائر في الأرباح بحلول نهاية عام 2025 ما قيمته 22.7 مليار يورو.وبينت الحسابات أن إجمالي ما دفعه الاتحاد الأوروبي بلغ زيادةً قدرها 259.9 مليار يورو خلال الفترة 2022-2024.وبذلك، ومنذ فرض العقوبات على روسيا، بلغت خسائر الاتحاد الأوروبي 282.6 مليار يورو. وفي ديسمبر 2025، أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، دان يورغنسن، أن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحًا تشريعيًا في أوائل عام 2026 لحظر استيراد جميع أنواع النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20260215/سيارتو-هنغاريا-وسلوفاكيا-تطالبان-كرواتيا-بالسماح-بعبور-النفط-الروسي-1110395253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098996019_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_83af8942e1a7db89f2bfdc0caa0ade97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة النفط الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزارة النفط الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

تحول أوروبا عن النفط الروسي يكبد التكتل خسائر بقيمة 24 مليار دولار في عام 2025

05:33 GMT 17.02.2026
© AP Photo / Hussein Mallaحقول النفط في سوريا
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
كشفت تقارير أن الاتحاد الأوروبي دفع أكثر من 20 مليار يورو (24 مليار دولار) زيادةً عن حاجته للنفط المستورد، بحلول نهاية عام 2025، حيث لا تزال أسعار النفط مرتفعة بالنسبة للأوروبيين بعد التحول عن النفط الروسي.
جاء ذلك وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، حظر الاتحاد الأوروبي شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا، ومنذ فبراير/شباط 2023، حظر أيضًا المنتجات البترولية.
وقد أحدثت العقوبات المفروضة على النفط الروسي صدمة في سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، بينما اشترى الاتحاد الأوروبي النفط بسعر 57.4 يورو للبرميل في عام 2021، بلغ متوسط ​​سعره 64.3 يورو للبرميل في عام 2025.
في غضون ذلك، وفي ظل ارتفاع الأسعار، يتراجع حجم مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط بالبراميل: فبحلول نهاية عام 2025، بلغ 3.3 مليار برميل، مقارنةً بـ 3.5 مليار برميل في عام 2024 و3.4 مليار برميل في عام 2021.
من جهة أخرى، ترتفع تكلفة الواردات: فبينما استورد الأوروبيون نفطًا بقيمة 193.8 مليار يورو قبل فرض العقوبات، وبكميات أكبر، وصل هذا الرقم في عام 2025 إلى 212.3 مليار يورو.
نتيجةً لذلك، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بلغت الخسائر في الأرباح بحلول نهاية عام 2025 ما قيمته 22.7 مليار يورو.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
سيارتو: هنغاريا وسلوفاكيا تطالبان كرواتيا بالسماح بعبور النفط الروسي
15 فبراير, 20:24 GMT
وبينت الحسابات أن إجمالي ما دفعه الاتحاد الأوروبي بلغ زيادةً قدرها 259.9 مليار يورو خلال الفترة 2022-2024.
وبذلك، ومنذ فرض العقوبات على روسيا، بلغت خسائر الاتحاد الأوروبي 282.6 مليار يورو. وفي ديسمبر 2025، أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، دان يورغنسن، أن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحًا تشريعيًا في أوائل عام 2026 لحظر استيراد جميع أنواع النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала