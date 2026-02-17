عربي
ترامب يعتقد أن العملية الأمريكية ضد كوبا غير ضرورية
ترامب يعتقد أن العملية الأمريكية ضد كوبا غير ضرورية
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن عملية أمريكية ضد كوبا، على غرار اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير ضرورية.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) يوم الاثنين: "لا أريد الإجابة على هذا السؤال. لماذا أجيب عليه؟ لو كنت سأجيب، لما كانت عملية صعبة، كما تعلمون. لكنني لا أعتقد أنها ستكون ضرورية".
في 29 يناير/ كانون الثاني، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُجيز للولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على البضائع من الدول التي تبيع أو تُورّد النفط إلى كوبا؛ كما أعلن حالة الطوارئ بحجة تهديد مزعوم للأمن القومي ينبع من هافانا.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
زاخاروفا: القوى الخارجية تسعى إلى تفاقم أزمة الطاقة في كوبا
12 فبراير, 09:46 GMT
من جهته، صرح السفير الروسي لدى هافانا، فيكتور كورونيلي، لـ"سبوتنيك"، بأن توقف إمدادات النفط من فنزويلا فاقم أزمة نقص الوقود المزمنة في كوبا.
وتفرض الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً شاملاً على كوبا منذ فبراير/ شباط 1962، في أعقاب الثورة الكوبية؛ وذلك بهدف الإطاحة بالحكومة في كوبا.
ويعد هذا الحصار واحداً من أطول وأقسى العقوبات في التاريخ المعاصر، حيث أثر بشكل عميق على الاقتصاد الكوبي وحياة المواطنين.
