https://sarabic.ae/20260217/ترامب-يعتقد-أن-العملية-الأمريكية-ضد-كوبا-غير-ضرورية-1110443951.html
ترامب يعتقد أن العملية الأمريكية ضد كوبا غير ضرورية
ترامب يعتقد أن العملية الأمريكية ضد كوبا غير ضرورية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن عملية أمريكية ضد كوبا، على غرار اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير ضرورية. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T01:15+0000
2026-02-17T01:15+0000
2026-02-17T01:15+0000
ترامب
كوبا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_cfe2bd488f76c12c2fa27556e779dda5.jpg
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) يوم الاثنين: "لا أريد الإجابة على هذا السؤال. لماذا أجيب عليه؟ لو كنت سأجيب، لما كانت عملية صعبة، كما تعلمون. لكنني لا أعتقد أنها ستكون ضرورية".في 29 يناير/ كانون الثاني، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُجيز للولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على البضائع من الدول التي تبيع أو تُورّد النفط إلى كوبا؛ كما أعلن حالة الطوارئ بحجة تهديد مزعوم للأمن القومي ينبع من هافانا.من جهته، صرح السفير الروسي لدى هافانا، فيكتور كورونيلي، لـ"سبوتنيك"، بأن توقف إمدادات النفط من فنزويلا فاقم أزمة نقص الوقود المزمنة في كوبا.وتفرض الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً شاملاً على كوبا منذ فبراير/ شباط 1962، في أعقاب الثورة الكوبية؛ وذلك بهدف الإطاحة بالحكومة في كوبا.ويعد هذا الحصار واحداً من أطول وأقسى العقوبات في التاريخ المعاصر، حيث أثر بشكل عميق على الاقتصاد الكوبي وحياة المواطنين.
https://sarabic.ae/20260212/موسكو-القوى-الخارجية-تسعى-إلى-تفاقم-أزمة-الطاقة-في-كوبا-1110282661.html
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_f405341ceb383603dd5d650c559c1e6d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, كوبا, العالم
ترامب يعتقد أن العملية الأمريكية ضد كوبا غير ضرورية
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن عملية أمريكية ضد كوبا، على غرار اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير ضرورية.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) يوم الاثنين: "لا أريد الإجابة على هذا السؤال. لماذا أجيب عليه؟ لو كنت سأجيب، لما كانت عملية صعبة، كما تعلمون. لكنني لا أعتقد أنها ستكون ضرورية
".
في 29 يناير/ كانون الثاني، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُجيز للولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على البضائع من الدول التي تبيع أو تُورّد النفط إلى كوبا؛ كما أعلن حالة الطوارئ بحجة تهديد مزعوم للأمن القومي ينبع من هافانا
.
من جهته، صرح السفير الروسي لدى هافانا، فيكتور كورونيلي، لـ"سبوتنيك"، بأن توقف إمدادات النفط من فنزويلا
فاقم أزمة نقص الوقود المزمنة في كوبا.
وتفرض الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً شاملاً على كوبا منذ فبراير/ شباط 1962، في أعقاب الثورة الكوبية؛ وذلك بهدف الإطاحة بالحكومة في كوبا.
ويعد هذا الحصار واحداً من أطول وأقسى العقوبات في التاريخ المعاصر، حيث أثر بشكل عميق على الاقتصاد الكوبي وحياة المواطنين.