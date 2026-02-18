https://sarabic.ae/20260218/الحكومة-الإيرانية-نتبع-مسار-المفاوضات-والجاهزية-الدفاعية-بالتوازي-لحماية-مصالحنا-وأمننا-القومي-1110484114.html

الحكومة الإيرانية: نتبع مسار المفاوضات والجاهزية الدفاعية بالتوازي لحماية مصالحنا وأمننا القومي

الحكومة الإيرانية: نتبع مسار المفاوضات والجاهزية الدفاعية بالتوازي لحماية مصالحنا وأمننا القومي

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "السلطات تتابع مسار التفاوض والجاهزية الدفاعية بشكل متوازٍ لحماية مصالح البلاد وأمنها القومي". 18.02.2026

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن "الجيش في حالة تأهب قصوى بالتزامن مع المفاوضات"، مضيفة أن "التفاوض والجاهزية الدفاعية استراتيجيتان مكملتان لصون مصالح البلاد ويتم اتباعهما بالتوازي".كما أوضحت أن "وزير الخارجية عباس عراقجي، قدم توضيحات بشأن مسار المفاوضات وكيفية تقدمها، خلال مقابلة له على التلفزيون الرسمي"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا التوضيحات اللازمة حول المفاوضات، التي عقدت في جنيف، وأن يجيب على الأسئلة ذات الصلة".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية بجنيف، "شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى"، وفق تعبيره.وأشار إلى أن الطرفين توصلا إلى مجموعة من "المبادئ التوجيهية"، التي ستشكل "أساسًا للعمل نحو اتفاق محتمل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضح عراقجي أن "هناك تفاهما على المبادئ الرئيسية"، لكنه أكد أن "بعض الملفات ما تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والمتابعة"، كما أكد أن الطرفين سيعدّان نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة لتبادلها ومراجعتها بين الجانبين.واختتمت أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات مع إيران، التي عقدت في جنيف.وعقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ شباط الجاري، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام أشهرا عدة في مفاوضات الجانبين نتج عنها دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية، في يونيو/ حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده "تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب"، وفق تعبيره.

