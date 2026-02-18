https://sarabic.ae/20260218/زاخاروفا-تعلق-على-هجوم-سيبراني-من-كييف-استهدف-بثها-المباشر-على-راديو-سبوتنيك-1110474505.html
زاخاروفا تعلق على هجوم سيبراني من كييف استهدف بثها المباشر على راديو "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
2026-02-18T06:49+0000
2026-02-18T06:49+0000
2026-02-18T06:49+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389970_0:0:951:535_1920x0_80_0_0_dc1eb08dd1adf1eb4b1b2ae959327632.jpg
وقالت زاخاروفا في بث مباشر مع "سبوتنيك": "الآن ليس من قبيل الصدفة، إنها ليست مشاكلنا الفنية. هناك هجوم إلكتروني آخر جارٍ، يمكنني تأكيد ذلك بالتأكيد".وأضافت: "إذا أدركنا أننا جميعًا نرغب حقًا في السلام، وقد أثبتت روسيا ذلك مرارًا، وإذا أدركنا أن أولئك الذين لا يرغبون حقًا في السلام يصرّون باستمرار على أن المفاوضات غير ضرورية تحت ذرائع مختلفة... فهل يحق لنا حقًا عدم تقدير فرص المفاوضات المتاحة؟".وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، وستتم مناقشة بنود التسوية الرئيسية - العسكرية والسياسية والإنسانية.ويترأس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.إعلام: زيلينسكي طلب من وفد مفاوضات جنيف بشأن التسوية الأوكرانية طرح مسألة الاجتماع مع بوتينمصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف
العالم, روسيا
وقالت زاخاروفا في بث مباشر مع "سبوتنيك": "الآن ليس من قبيل الصدفة، إنها ليست مشاكلنا الفنية. هناك هجوم إلكتروني آخر جارٍ، يمكنني تأكيد ذلك بالتأكيد".
وصرحت زاخاروفا، تعليقًا على محادثات جنيف بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية: "كل ما يمكن فعله لعرقلة المفاوضات (من قبل الغرب) موجود، ونحن بصدد بدء حوارنا، التعليقات والتصريحات والمعايير الفنية، كل هذا يُستخدم فقط لمنع هذا التسوية السلمية، ليس التسوية ذاتها، ولكن الاتجاه السلمي من حيث المبدأ".
وأضافت: "إذا أدركنا أننا جميعًا نرغب حقًا في السلام، وقد أثبتت روسيا ذلك مرارًا، وإذا أدركنا أن أولئك الذين لا يرغبون حقًا في السلام يصرّون باستمرار على أن المفاوضات غير ضرورية تحت ذرائع مختلفة... فهل يحق لنا حقًا عدم تقدير فرص المفاوضات المتاحة؟".
وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، وستتم مناقشة بنود التسوية الرئيسية - العسكرية والسياسية والإنسانية.
ويترأس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.