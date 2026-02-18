زاخاروفا تعلق على هجوم سيبراني من كييف استهدف بثها المباشر على راديو "سبوتنيك"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/زاخاروفا-تعلق-على-هجوم-سيبراني-من-كييف-استهدف-بثها-المباشر-على-راديو-سبوتنيك-1110474505.html
زاخاروفا تعلق على هجوم سيبراني من كييف استهدف بثها المباشر على راديو "سبوتنيك"
زاخاروفا تعلق على هجوم سيبراني من كييف استهدف بثها المباشر على راديو "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
خلال مقابلة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بُثت مباشرة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، انقطع الاتصال بسبب هجوم إلكتروني، وأكدت المتحدثة حدوث... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T06:49+0000
2026-02-18T06:49+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389970_0:0:951:535_1920x0_80_0_0_dc1eb08dd1adf1eb4b1b2ae959327632.jpg
وقالت زاخاروفا في بث مباشر مع "سبوتنيك": "الآن ليس من قبيل الصدفة، إنها ليست مشاكلنا الفنية. هناك هجوم إلكتروني آخر جارٍ، يمكنني تأكيد ذلك بالتأكيد".وأضافت: "إذا أدركنا أننا جميعًا نرغب حقًا في السلام، وقد أثبتت روسيا ذلك مرارًا، وإذا أدركنا أن أولئك الذين لا يرغبون حقًا في السلام يصرّون باستمرار على أن المفاوضات غير ضرورية تحت ذرائع مختلفة... فهل يحق لنا حقًا عدم تقدير فرص المفاوضات المتاحة؟".وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، وستتم مناقشة بنود التسوية الرئيسية - العسكرية والسياسية والإنسانية.ويترأس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.إعلام: زيلينسكي طلب من وفد مفاوضات جنيف بشأن التسوية الأوكرانية طرح مسألة الاجتماع مع بوتينمصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف
https://sarabic.ae/20260214/زاخاروفا-زيلينسكي-نازي-جديد-دمر-جيش-بلاده-بأموال-أوروبية-1110372558.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389970_45:0:897:639_1920x0_80_0_0_a971671478b4ee43794e87669ef1df2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

زاخاروفا تعلق على هجوم سيبراني من كييف استهدف بثها المباشر على راديو "سبوتنيك"

06:49 GMT 18.02.2026
© Sputnikالمتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
خلال مقابلة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بُثت مباشرة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، انقطع الاتصال بسبب هجوم إلكتروني، وأكدت المتحدثة حدوث هذا الهجوم.
وقالت زاخاروفا في بث مباشر مع "سبوتنيك": "الآن ليس من قبيل الصدفة، إنها ليست مشاكلنا الفنية. هناك هجوم إلكتروني آخر جارٍ، يمكنني تأكيد ذلك بالتأكيد".

وصرحت زاخاروفا، تعليقًا على محادثات جنيف بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية: "كل ما يمكن فعله لعرقلة المفاوضات (من قبل الغرب) موجود، ونحن بصدد بدء حوارنا، التعليقات والتصريحات والمعايير الفنية، كل هذا يُستخدم فقط لمنع هذا التسوية السلمية، ليس التسوية ذاتها، ولكن الاتجاه السلمي من حيث المبدأ".

وأضافت: "إذا أدركنا أننا جميعًا نرغب حقًا في السلام، وقد أثبتت روسيا ذلك مرارًا، وإذا أدركنا أن أولئك الذين لا يرغبون حقًا في السلام يصرّون باستمرار على أن المفاوضات غير ضرورية تحت ذرائع مختلفة... فهل يحق لنا حقًا عدم تقدير فرص المفاوضات المتاحة؟".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
زاخاروفا: زيلينسكي نازي جديد دمر جيش بلاده بأموال أوروبية
14 فبراير, 20:31 GMT
وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، وستتم مناقشة بنود التسوية الرئيسية - العسكرية والسياسية والإنسانية.
ويترأس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.
إعلام: زيلينسكي طلب من وفد مفاوضات جنيف بشأن التسوية الأوكرانية طرح مسألة الاجتماع مع بوتين
مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала