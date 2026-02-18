علماء روس يطورون غشاء مبتكرا من جلد الأرانب لتسريع شفاء الجروح وتقليل الندوب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260218/علماء-روس-يطورون-غشاء-مبتكرا-من-جلد-الأرانب-لتسريع-شفاء-الجروح-وتقليل-الندوب-1110494876.html
علماء روس يطورون غشاء مبتكرا من جلد الأرانب لتسريع شفاء الجروح وتقليل الندوب
علماء روس يطورون غشاء مبتكرا من جلد الأرانب لتسريع شفاء الجروح وتقليل الندوب
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لجامعة بيلغورود الحكومية، أن فريقا من العلماء طوّر طلاء مصنوعا من جلد الأرانب ومطهرا، يعزز التئام الجروح ويقلل من الندوب. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T14:55+0000
2026-02-18T14:55+0000
مجتمع
علوم
روسيا
علماء روس
جامعات روسية
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/05/1075566848_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_8b6c806153330cb406d547376fcbc521.jpg
ووفقا للعلماء، فإن الغشاء الحيوي الذي ابتكروه عبارة عن إسفنجة مسامية مشبعة بمحلول بوفيدون-يود بنسبة 10%. يتم ذلك مباشرة قبل وضع الطلاء على المنطقة المصابة، ما يقلل من خطر العدوى ويسرّع التئام الجروح. وأوضحت داريا كوستينا، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأدوية وعلم الأدوية السريري في المعهد الطبي في جامعة بيلغورود الحكومية، أن هذا الابتكار يختلف عن الأغشية الموجودة حاليا في كونه مصنوعا من جلد الأرنب الكامل، وليس الكولاجين فقط، لذا فهو يحتوي أيضا على مواد أخرى مفيدة لالتئام الجروح. اختبر العلماء فعالية طريقة التئام الجروح على فئران التجارب. وأظهرت التجربة أن الحيوانات التي عولجت بالغشاء الحيوي كان طول ندباتها أقصر بنسبة 62.7% من المجموعة الضابطة، كما لوحظت زيادة في قوة الندبة بنسبة 61.54%. وأشارت كوستينا إلى أن "الاختبارات أظهرت أن الجروح تلتئم بشكل أسرع وتترك ندوبا أقل وضوحا، ما يضمن راحة المريض حتى بعد العمليات الجراحية الكبرى". وأضافت كوستينا: "نحن بصدد تطوير هذا الغشاء الحيوي لعلاج جميع أنواع الجروح تقريبا، باستثناء الجروح المصابة، التي تظهر عليها علامات العدوى، تتطلب مكونات مختلفة وبنية غشائية مختلفة". أُجري البحث والتطوير بالتعاون مع مصنع فلادميفا ومعهد أبحاث علم الأدوية للأنظمة الحية التابع لجامعة بيلغورود الحكومية، وذلك في إطار برنامج "الحلول المبتكرة في المجمع الزراعي الصناعي" التابع للمركز العلمي والتعليمي العالمي. علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروقعلماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف
https://sarabic.ae/20260213/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتسريع-عملية-ترميم-الأنسجة--1110325475.html
https://sarabic.ae/20260102/مركز-غاماليا-لقاح-روسي-فعال-بنسبة-90-ضد-سرطان-الجلد-1108847312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/05/1075566848_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_798e6c214fbc017dae62fc05144d191d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, علماء روس, جامعات روسية, الصحة
علوم, روسيا, علماء روس, جامعات روسية, الصحة

علماء روس يطورون غشاء مبتكرا من جلد الأرانب لتسريع شفاء الجروح وتقليل الندوب

14:55 GMT 18.02.2026
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورطور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي لجامعة بيلغورود الحكومية، أن فريقا من العلماء طوّر طلاء مصنوعا من جلد الأرانب ومطهرا، يعزز التئام الجروح ويقلل من الندوب.
ووفقا للعلماء، فإن الغشاء الحيوي الذي ابتكروه عبارة عن إسفنجة مسامية مشبعة بمحلول بوفيدون-يود بنسبة 10%. يتم ذلك مباشرة قبل وضع الطلاء على المنطقة المصابة، ما يقلل من خطر العدوى ويسرّع التئام الجروح.
وأوضحت داريا كوستينا، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأدوية وعلم الأدوية السريري في المعهد الطبي في جامعة بيلغورود الحكومية، أن هذا الابتكار يختلف عن الأغشية الموجودة حاليا في كونه مصنوعا من جلد الأرنب الكامل، وليس الكولاجين فقط، لذا فهو يحتوي أيضا على مواد أخرى مفيدة لالتئام الجروح.

وأضافت: "يمكن استخلاص الكولاجين المستخدم في أنواع أخرى من الأغشية من الأسماك أو الماشية. وهذا يحد من استخدام هذه الأغشية لدى بعض فئات المرضى نظرا لارتفاع احتمالية تسببها بالحساسية مقارنة بالطلاءات المشتقة من جلد الأرانب".

علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة لتسريع عملية ترميم الأنسجة البشرية
13 فبراير, 10:32 GMT
اختبر العلماء فعالية طريقة التئام الجروح على فئران التجارب. وأظهرت التجربة أن الحيوانات التي عولجت بالغشاء الحيوي كان طول ندباتها أقصر بنسبة 62.7% من المجموعة الضابطة، كما لوحظت زيادة في قوة الندبة بنسبة 61.54%.
وأشارت كوستينا إلى أن "الاختبارات أظهرت أن الجروح تلتئم بشكل أسرع وتترك ندوبا أقل وضوحا، ما يضمن راحة المريض حتى بعد العمليات الجراحية الكبرى".

ووفقا للعلماء، يمكن تطبيق طريقة علاج الجروح المطورة على أي نوع من الإصابات الخارجية، بما في ذلك الإصابات المزمنة (مثل القرحة الغذائية)، التي تصيب مرضى السكري، وقصور الأوردة، والحروق، والمراحل المتأخرة من قضمة الصقيع.

روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
مركز "غاماليا": لقاح روسي فعال بنسبة 90% ضد سرطان الجلد
2 يناير, 23:09 GMT
وأضافت كوستينا: "نحن بصدد تطوير هذا الغشاء الحيوي لعلاج جميع أنواع الجروح تقريبا، باستثناء الجروح المصابة، التي تظهر عليها علامات العدوى، تتطلب مكونات مختلفة وبنية غشائية مختلفة".
أُجري البحث والتطوير بالتعاون مع مصنع فلادميفا ومعهد أبحاث علم الأدوية للأنظمة الحية التابع لجامعة بيلغورود الحكومية، وذلك في إطار برنامج "الحلول المبتكرة في المجمع الزراعي الصناعي" التابع للمركز العلمي والتعليمي العالمي.
علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروق
علماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала