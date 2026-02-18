https://sarabic.ae/20260218/علماء-روس-يطورون-غشاء-مبتكرا-من-جلد-الأرانب-لتسريع-شفاء-الجروح-وتقليل-الندوب-1110494876.html

علماء روس يطورون غشاء مبتكرا من جلد الأرانب لتسريع شفاء الجروح وتقليل الندوب

علماء روس يطورون غشاء مبتكرا من جلد الأرانب لتسريع شفاء الجروح وتقليل الندوب

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الإعلامي لجامعة بيلغورود الحكومية، أن فريقا من العلماء طوّر طلاء مصنوعا من جلد الأرانب ومطهرا، يعزز التئام الجروح ويقلل من الندوب. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

ووفقا للعلماء، فإن الغشاء الحيوي الذي ابتكروه عبارة عن إسفنجة مسامية مشبعة بمحلول بوفيدون-يود بنسبة 10%. يتم ذلك مباشرة قبل وضع الطلاء على المنطقة المصابة، ما يقلل من خطر العدوى ويسرّع التئام الجروح. وأوضحت داريا كوستينا، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأدوية وعلم الأدوية السريري في المعهد الطبي في جامعة بيلغورود الحكومية، أن هذا الابتكار يختلف عن الأغشية الموجودة حاليا في كونه مصنوعا من جلد الأرنب الكامل، وليس الكولاجين فقط، لذا فهو يحتوي أيضا على مواد أخرى مفيدة لالتئام الجروح. اختبر العلماء فعالية طريقة التئام الجروح على فئران التجارب. وأظهرت التجربة أن الحيوانات التي عولجت بالغشاء الحيوي كان طول ندباتها أقصر بنسبة 62.7% من المجموعة الضابطة، كما لوحظت زيادة في قوة الندبة بنسبة 61.54%. وأشارت كوستينا إلى أن "الاختبارات أظهرت أن الجروح تلتئم بشكل أسرع وتترك ندوبا أقل وضوحا، ما يضمن راحة المريض حتى بعد العمليات الجراحية الكبرى". وأضافت كوستينا: "نحن بصدد تطوير هذا الغشاء الحيوي لعلاج جميع أنواع الجروح تقريبا، باستثناء الجروح المصابة، التي تظهر عليها علامات العدوى، تتطلب مكونات مختلفة وبنية غشائية مختلفة". أُجري البحث والتطوير بالتعاون مع مصنع فلادميفا ومعهد أبحاث علم الأدوية للأنظمة الحية التابع لجامعة بيلغورود الحكومية، وذلك في إطار برنامج "الحلول المبتكرة في المجمع الزراعي الصناعي" التابع للمركز العلمي والتعليمي العالمي. علماء روس يطورون طريقة لتقليل وفيات الأطفال جراء الحروقعلماء روس يبتكرون طريقة تزيد عمر بطاريات "الليثيوم" 4 أضعاف

