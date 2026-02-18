https://sarabic.ae/20260218/وفد-من-النيابة-العامة-الليبية-يزور-تركيا-للمشاركة-في-تحقيقات-طائرة-الحداد-1110500043.html

وفد من النيابة العامة الليبية يزور تركيا للمشاركة في تحقيقات "طائرة الحداد"

وفد من النيابة العامة الليبية يزور تركيا للمشاركة في تحقيقات "طائرة الحداد"

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن وفدا من النيابة العامة زار تركيا في إطار التحقيقات الجارية بشأن حادث سقوط "طائرة الحداد".

ونقل الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب النائب العام في ليبيا، أن الوفد الليبي زار أنقرة لبحث مجريات التحقيقات الجارية بشأن طائرة رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه.وأوضح المكتب أن النيابة العامة باشرت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 التحقيق في واقعة سقوط طائرة كانت تقل أربعة ضباط وموظفا برئاسة الأركان، عقب إنهاء مهمة عمل، أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التركية على متن طائرة في رحلة متجهة إلى طرابلس.وذكر البيان الليبي أن الطائرة أقلعت من مطار إيسنبوقا في أنقرة، قبل أن تسقط جنوبي العاصمة التركية، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها، مشيرا إلى أن النيابة العامة فعّلت آليات التعاون الدولي، وطلبت من السلطات التركية المختصة تمكينها من المشاركة في إجراءات التحقيق أو ملاحظتها، والتواصل بشأنها، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.وعقب موافقة السلطات التركية على طلب المساعدة، انتقل عضوان من اللجنة الليبية المكلفة بالتحقيق، برفقة مدير شؤون مكتب النائب العام إلى أنقرة، حيث التقوا مسؤولين في وزارة العدل التركية، وجرى التنسيق بشأن تنفيذ طلب المساعدة القانونية.وكانت نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة، كشفت أن طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية محمد الحداد، ورفاقه التي تحطمت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في ضواحي العاصمة التركية أنقرة، اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن في الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.

