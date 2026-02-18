وفد من النيابة العامة الليبية يزور تركيا للمشاركة في تحقيقات "طائرة الحداد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/وفد-من-النيابة-العامة-الليبية-يزور-تركيا-للمشاركة-في-تحقيقات-طائرة-الحداد-1110500043.html
وفد من النيابة العامة الليبية يزور تركيا للمشاركة في تحقيقات "طائرة الحداد"
وفد من النيابة العامة الليبية يزور تركيا للمشاركة في تحقيقات "طائرة الحداد"
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب النائب العام الليبي أن وفدا من النيابة العامة زار تركيا في إطار التحقيقات الجارية بشأن حادث سقوط "طائرة الحداد". 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T17:37+0000
2026-02-18T17:37+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107216139_0:284:751:706_1920x0_80_0_0_846aec2418eb3be90f22e5434bef042a.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب النائب العام في ليبيا، أن الوفد الليبي زار أنقرة لبحث مجريات التحقيقات الجارية بشأن طائرة رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه.وأوضح المكتب أن النيابة العامة باشرت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 التحقيق في واقعة سقوط طائرة كانت تقل أربعة ضباط وموظفا برئاسة الأركان، عقب إنهاء مهمة عمل، أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التركية على متن طائرة في رحلة متجهة إلى طرابلس.وذكر البيان الليبي أن الطائرة أقلعت من مطار إيسنبوقا في أنقرة، قبل أن تسقط جنوبي العاصمة التركية، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها، مشيرا إلى أن النيابة العامة فعّلت آليات التعاون الدولي، وطلبت من السلطات التركية المختصة تمكينها من المشاركة في إجراءات التحقيق أو ملاحظتها، والتواصل بشأنها، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.وعقب موافقة السلطات التركية على طلب المساعدة، انتقل عضوان من اللجنة الليبية المكلفة بالتحقيق، برفقة مدير شؤون مكتب النائب العام إلى أنقرة، حيث التقوا مسؤولين في وزارة العدل التركية، وجرى التنسيق بشأن تنفيذ طلب المساعدة القانونية.وكانت نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة، كشفت أن طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية محمد الحداد، ورفاقه التي تحطمت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في ضواحي العاصمة التركية أنقرة، اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن في الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
https://sarabic.ae/20260213/قالن-يقدم-لرئيس-الرئاسي-الليبي-إحاطة-تركية-جديدة-بشأن-تحطم-طائرة-الحداد-1110322794.html
https://sarabic.ae/20251226/ليبيا-ترسل-خبراء-إلى-تركيا-لمتابعة-التحقيق-في-حادثة-طائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1108589823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107216139_0:213:751:776_1920x0_80_0_0_1fdd2766429eaf2f6726e8a83612ca8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

وفد من النيابة العامة الليبية يزور تركيا للمشاركة في تحقيقات "طائرة الحداد"

17:37 GMT 18.02.2026
© Photo / x.comتحطم طائرة
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أعلن مكتب النائب العام الليبي أن وفدا من النيابة العامة زار تركيا في إطار التحقيقات الجارية بشأن حادث سقوط "طائرة الحداد".
ونقل الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب النائب العام في ليبيا، أن الوفد الليبي زار أنقرة لبحث مجريات التحقيقات الجارية بشأن طائرة رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة باشرت في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 التحقيق في واقعة سقوط طائرة كانت تقل أربعة ضباط وموظفا برئاسة الأركان، عقب إنهاء مهمة عمل، أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التركية على متن طائرة في رحلة متجهة إلى طرابلس.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
قالن يقدم لرئيس "الرئاسي الليبي" إحاطة تركية جديدة بشأن تحطم طائرة الحداد
13 فبراير, 09:30 GMT
وذكر البيان الليبي أن الطائرة أقلعت من مطار إيسنبوقا في أنقرة، قبل أن تسقط جنوبي العاصمة التركية، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها، مشيرا إلى أن النيابة العامة فعّلت آليات التعاون الدولي، وطلبت من السلطات التركية المختصة تمكينها من المشاركة في إجراءات التحقيق أو ملاحظتها، والتواصل بشأنها، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.
وعقب موافقة السلطات التركية على طلب المساعدة، انتقل عضوان من اللجنة الليبية المكلفة بالتحقيق، برفقة مدير شؤون مكتب النائب العام إلى أنقرة، حيث التقوا مسؤولين في وزارة العدل التركية، وجرى التنسيق بشأن تنفيذ طلب المساعدة القانونية.
وكانت نتائج التقرير الأولي لمكتب المدعي العام في أنقرة، كشفت أن طائرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية محمد الحداد، ورفاقه التي تحطمت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في ضواحي العاصمة التركية أنقرة، اصطدمت بتلة جبلية على ارتفاع 1252 مترا بسرعة عالية بينما كانت المحركات تعمل.
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
ليبيا ترسل خبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق في حادثة طائرة رئيس الأركان الليبي
26 ديسمبر 2025, 07:23 GMT
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن في الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة، التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала