5 مزايا حرم منها "الدون"... هل يتفوق كريستيانو جونيور على والده في مسيرته الكروية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/5-مزايا-حرم-منها-الدون-هل-يتفوق-كريستيانو-جونيور-على-والده-في-مسيرته-الكروية؟-1110493783.html
5 مزايا حرم منها "الدون"... هل يتفوق كريستيانو جونيور على والده في مسيرته الكروية؟
5 مزايا حرم منها "الدون"... هل يتفوق كريستيانو جونيور على والده في مسيرته الكروية؟
سبوتنيك عربي
يواصل كريستيانو رونالدو جونيور، البالغ من العمر 15 عامًا، خطواته الثابتة نحو عالم كرة القدم الاحترافية، محاولاً شق طريقه الخاص بعيدًا عن ظل والده الأسطوري... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T13:58+0000
2026-02-18T13:58+0000
رياضة
البرتغال
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100744866_0:44:2862:1653_1920x0_80_0_0_97c3d1e26248a0c023a050a41cfe0e5a.jpg
وشهد اللاعب الشاب إنجازًا جديدًا أخيرًا، حيث أسهم في تتويج منتخب البرتغال تحت 16 عامًا بلقب بطولة "الغارف" الدولية (Algarve Tournament)، التي أقيمت في فبراير/شباط 2026، بعد فوز الفريق في المباراة النهائية على ألمانيا 3-1، وذلك كبديل في الشوط الثاني خلال بعض المباريات، وفقا لموقع "إرم" نيوز. ويعد هذا اللقب الثالث لجونيور مع منتخبات البرتغال الشابة خلال أقل من عام، بعد تتويجه سابقًا ببطولة فلادكو ماركوفيتش الدولية، ما يعكس تقدمه السريع في الفئات العمرية. وعلى عكس والده الذي بدأ مسيرته في أكاديمية سبورتينغ لشبونة دون مزايا كثيرة في بداياته، يتمتع كريستيانو جونيور بخمسة عوامل رئيسية قد تمنحه أفضلية مبكرة: أولاً: التفوق البدني المبكر يبلغ طول كريستيانو جونيور حاليًا نحو 190 سم (حوالي 6 أقدام و3 بوصات)، ما يجعله أطول من والده (187 سم)، مع توقعات بنمو إضافي. كما يستفيد من لياقة بدنية عالية مستمدة من برامج تدريبية حديثة تتبع نهج والده الاحترافي الصارم. ثانيًا: التكوين في أفضل الأكاديميات العالمية تنقل جونيور بين أكاديميات أندية عملاقة مثل ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، والنصر حاليًا، ما يوفر له احتكاكًا مبكرًا بمدارس كروية متنوعة، يسهم في صقل مهاراته الفنية بشكل أسرع مقارنة بوالده الذي اعتمد بشكل أساسي على سبورتينغ. ثالثًا: الخبرة الدولية المبكرة خاض تجارب دولية مع منتخبات البرتغال الشابة في سن صغيرة، ما يمنحه خبرة على المستوى الدولي تفوق ما حصل عليه رونالدو في المرحلة نفسها، ويمهد الطريق لمراحل الشباب والأولمبي قبل المنتخب الأول.رابعًا: التأقلم المبكر مع الضغوط الإعلامية نشأ جونيور تحت الأضواء كابن لأحد أعظم لاعبي التاريخ، ما يمنحه صلابة ذهنية مبكرة تساعده على التعامل مع التوقعات العالية والضغوط الإعلامية التي رافقت والده لاحقًا في مسيرته. خامسًا: التنوع التكتيكي والثقافي عاش ولعب في دول متعددة (إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، والسعودية حاليًا)، ما أكسبه مرونة تكتيكية وفهمًا أعمق لأساليب اللعب المختلفة، وهو أمر لم يتوفر لوالده في بداياته بالدرجة نفسها. مع هذه المزايا، يثير كريستيانو جونيور تساؤلات حول إمكانية تجاوزه إنجازات والده يومًا ما، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام النجم الشاب.
https://sarabic.ae/20260214/اقترب-للغاية-ماذا-يحتاج-الدون-للوصول-إلى-100-هدف-في-الدوري-السعودي-1110372253.html
https://sarabic.ae/20260209/انتهى-الإضراب-تفاصيل-أزمة-رونالدو-والنصر-السعودي-1110197943.html
https://sarabic.ae/20260123/بعد-هدفه-في-القادسية-السعودي-رونالدو-يسجل-رقما-تاريخيا-جديدا-1109559325.html
https://sarabic.ae/20251230/كريستيانو-رونالدو-في-الصدارة-قائمة-أوسم-5-لاعبي-كرة-قدم-في-2025-1108732250.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100744866_0:0:2548:1910_1920x0_80_0_0_602be3d25fcc27178ba2517fc23a9485.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, البرتغال, أخبار السعودية اليوم
رياضة, البرتغال, أخبار السعودية اليوم

5 مزايا حرم منها "الدون"... هل يتفوق كريستيانو جونيور على والده في مسيرته الكروية؟

13:58 GMT 18.02.2026
© AP Photo / Armando Francaكريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو
كريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Armando Franca
تابعنا عبر
يواصل كريستيانو رونالدو جونيور، البالغ من العمر 15 عامًا، خطواته الثابتة نحو عالم كرة القدم الاحترافية، محاولاً شق طريقه الخاص بعيدًا عن ظل والده الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون".
وشهد اللاعب الشاب إنجازًا جديدًا أخيرًا، حيث أسهم في تتويج منتخب البرتغال تحت 16 عامًا بلقب بطولة "الغارف" الدولية (Algarve Tournament)، التي أقيمت في فبراير/شباط 2026، بعد فوز الفريق في المباراة النهائية على ألمانيا 3-1، وذلك كبديل في الشوط الثاني خلال بعض المباريات، وفقا لموقع "إرم" نيوز.
ويعد هذا اللقب الثالث لجونيور مع منتخبات البرتغال الشابة خلال أقل من عام، بعد تتويجه سابقًا ببطولة فلادكو ماركوفيتش الدولية، ما يعكس تقدمه السريع في الفئات العمرية.
للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
اقترب للغاية.. ماذا يحتاج "الدون" للوصول إلى 100 هدف في الدوري السعودي؟
14 فبراير, 20:13 GMT
وعلى عكس والده الذي بدأ مسيرته في أكاديمية سبورتينغ لشبونة دون مزايا كثيرة في بداياته، يتمتع كريستيانو جونيور بخمسة عوامل رئيسية قد تمنحه أفضلية مبكرة:
أولاً: التفوق البدني المبكر
يبلغ طول كريستيانو جونيور حاليًا نحو 190 سم (حوالي 6 أقدام و3 بوصات)، ما يجعله أطول من والده (187 سم)، مع توقعات بنمو إضافي.
كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
مجتمع
"انتهى الإضراب"... تفاصيل أزمة رونالدو والنصر السعودي
9 فبراير, 20:19 GMT
كما يستفيد من لياقة بدنية عالية مستمدة من برامج تدريبية حديثة تتبع نهج والده الاحترافي الصارم.
ثانيًا: التكوين في أفضل الأكاديميات العالمية
تنقل جونيور بين أكاديميات أندية عملاقة مثل ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، والنصر حاليًا، ما يوفر له احتكاكًا مبكرًا بمدارس كروية متنوعة، يسهم في صقل مهاراته الفنية بشكل أسرع مقارنة بوالده الذي اعتمد بشكل أساسي على سبورتينغ.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
مجتمع
بعد هدفه في "ضمك" السعودي.. رونالدو يسجل رقما تاريخيا جديدا
23 يناير, 11:54 GMT
ثالثًا: الخبرة الدولية المبكرة
خاض تجارب دولية مع منتخبات البرتغال الشابة في سن صغيرة، ما يمنحه خبرة على المستوى الدولي تفوق ما حصل عليه رونالدو في المرحلة نفسها، ويمهد الطريق لمراحل الشباب والأولمبي قبل المنتخب الأول.
رابعًا: التأقلم المبكر مع الضغوط الإعلامية
نشأ جونيور تحت الأضواء كابن لأحد أعظم لاعبي التاريخ، ما يمنحه صلابة ذهنية مبكرة تساعده على التعامل مع التوقعات العالية والضغوط الإعلامية التي رافقت والده لاحقًا في مسيرته.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
خامسًا: التنوع التكتيكي والثقافي
عاش ولعب في دول متعددة (إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، والسعودية حاليًا)، ما أكسبه مرونة تكتيكية وفهمًا أعمق لأساليب اللعب المختلفة، وهو أمر لم يتوفر لوالده في بداياته بالدرجة نفسها.
مع هذه المزايا، يثير كريستيانو جونيور تساؤلات حول إمكانية تجاوزه إنجازات والده يومًا ما، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام النجم الشاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала