5 مزايا حرم منها "الدون"... هل يتفوق كريستيانو جونيور على والده في مسيرته الكروية؟

يواصل كريستيانو رونالدو جونيور، البالغ من العمر 15 عامًا، خطواته الثابتة نحو عالم كرة القدم الاحترافية، محاولاً شق طريقه الخاص بعيدًا عن ظل والده الأسطوري... 18.02.2026, سبوتنيك عربي

وشهد اللاعب الشاب إنجازًا جديدًا أخيرًا، حيث أسهم في تتويج منتخب البرتغال تحت 16 عامًا بلقب بطولة "الغارف" الدولية (Algarve Tournament)، التي أقيمت في فبراير/شباط 2026، بعد فوز الفريق في المباراة النهائية على ألمانيا 3-1، وذلك كبديل في الشوط الثاني خلال بعض المباريات، وفقا لموقع "إرم" نيوز. ويعد هذا اللقب الثالث لجونيور مع منتخبات البرتغال الشابة خلال أقل من عام، بعد تتويجه سابقًا ببطولة فلادكو ماركوفيتش الدولية، ما يعكس تقدمه السريع في الفئات العمرية. وعلى عكس والده الذي بدأ مسيرته في أكاديمية سبورتينغ لشبونة دون مزايا كثيرة في بداياته، يتمتع كريستيانو جونيور بخمسة عوامل رئيسية قد تمنحه أفضلية مبكرة: أولاً: التفوق البدني المبكر يبلغ طول كريستيانو جونيور حاليًا نحو 190 سم (حوالي 6 أقدام و3 بوصات)، ما يجعله أطول من والده (187 سم)، مع توقعات بنمو إضافي. كما يستفيد من لياقة بدنية عالية مستمدة من برامج تدريبية حديثة تتبع نهج والده الاحترافي الصارم. ثانيًا: التكوين في أفضل الأكاديميات العالمية تنقل جونيور بين أكاديميات أندية عملاقة مثل ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، والنصر حاليًا، ما يوفر له احتكاكًا مبكرًا بمدارس كروية متنوعة، يسهم في صقل مهاراته الفنية بشكل أسرع مقارنة بوالده الذي اعتمد بشكل أساسي على سبورتينغ. ثالثًا: الخبرة الدولية المبكرة خاض تجارب دولية مع منتخبات البرتغال الشابة في سن صغيرة، ما يمنحه خبرة على المستوى الدولي تفوق ما حصل عليه رونالدو في المرحلة نفسها، ويمهد الطريق لمراحل الشباب والأولمبي قبل المنتخب الأول.رابعًا: التأقلم المبكر مع الضغوط الإعلامية نشأ جونيور تحت الأضواء كابن لأحد أعظم لاعبي التاريخ، ما يمنحه صلابة ذهنية مبكرة تساعده على التعامل مع التوقعات العالية والضغوط الإعلامية التي رافقت والده لاحقًا في مسيرته. خامسًا: التنوع التكتيكي والثقافي عاش ولعب في دول متعددة (إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، والسعودية حاليًا)، ما أكسبه مرونة تكتيكية وفهمًا أعمق لأساليب اللعب المختلفة، وهو أمر لم يتوفر لوالده في بداياته بالدرجة نفسها. مع هذه المزايا، يثير كريستيانو جونيور تساؤلات حول إمكانية تجاوزه إنجازات والده يومًا ما، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام النجم الشاب.

