إعلام ألماني يكشف تفاصيل خطيرة حول تورط الاستخبارات الأمريكية في تفجيرات "التيار الشمالي"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
إعلام ألماني يكشف تفاصيل خطيرة حول تورط الاستخبارات الأمريكية في تفجيرات "التيار الشمالي"
إعلام ألماني يكشف تفاصيل خطيرة حول تورط الاستخبارات الأمريكية في تفجيرات "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة ألمانية، نقلًا عن مصادر مطّلعة بأن "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت على علم بالخطط الإرهابية لتفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"، ولم تبدي... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T12:08+0000
2026-02-19T12:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة كانت على علم بخطط استهداف خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، قبل فترة أطول مما كان يُعتقد سابقًا".ونقلت الصحيفة عن مصدر أوكراني مطّلع أن "الموقف الأمريكي الأولي لم يشمل معارضة العملية، بل ذكر أن الجانب الأوكراني لم يتلقَّ أي تحذيرات في تلك المرحلة، بل تلقى إشارات معاكسة تدل على عدم الاعتراض".وفي السياق ذاته، نفى ممثلو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، المعلومات الواردة في الصحيفة ووصفوها بأنها "غير دقيقة أبدا" وأنه "لا ينبغي التعليق عليها"، واكتفت الوكالة بالقول إنه "لا ينبغي اعتبار التحقيق المنشور معلومات واقعية".وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "التيار الشمالي"، أن تدمير خطي أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.الخارجية الروسية: أوروبا ما تزال تلعب دورا تدميريا في مفاوضات أوكرانيارئيس وزراء سلوفاكيا: النفط بات وسيلة لابتزاز هنغاريا لرفضها انضمام كييف للاتحاد الأوروبي
كشفت صحيفة ألمانية، نقلًا عن مصادر مطّلعة بأن "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت على علم بالخطط الإرهابية لتفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"، ولم تبدي أي اعتراض".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة كانت على علم بخطط استهداف خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، قبل فترة أطول مما كان يُعتقد سابقًا".

وكشفت أن "عملاء أمريكيين التقوا في ربيع عام 2022، بمنظمي عملية التخريب، وتبادلا خلال اللقاء معلومات تتعلق بالتفاصيل التقنية للهجوم".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أوكراني مطّلع أن "الموقف الأمريكي الأولي لم يشمل معارضة العملية، بل ذكر أن الجانب الأوكراني لم يتلقَّ أي تحذيرات في تلك المرحلة، بل تلقى إشارات معاكسة تدل على عدم الاعتراض".

ووفقا للصحيفة فإن "القائد الأسبق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، في نهاية المطاف، وافق على عملية تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"، وكان آنذاك رئيسًا للجيش".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
الخارجية الروسية: روسيا تدين بشدة هجوم أوكرانيا على ناقلات نفط "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين"
14 يناير, 17:00 GMT
وفي السياق ذاته، نفى ممثلو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، المعلومات الواردة في الصحيفة ووصفوها بأنها "غير دقيقة أبدا" وأنه "لا ينبغي التعليق عليها"، واكتفت الوكالة بالقول إنه "لا ينبغي اعتبار التحقيق المنشور معلومات واقعية".

ووقعت انفجارات طالت خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.

وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "التيار الشمالي"، أن تدمير خطي أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
الخارجية الروسية: أوروبا ما تزال تلعب دورا تدميريا في مفاوضات أوكرانيا
رئيس وزراء سلوفاكيا: النفط بات وسيلة لابتزاز هنغاريا لرفضها انضمام كييف للاتحاد الأوروبي
