الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مدى الحياة
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية فرضة الأحكام العرفية عام 2024. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T07:54+0000
2026-02-19T07:54+0000
2026-02-19T07:54+0000
كوريا الجنوبية
العالم
رئيس كوريا الجنوبية
اتُهم يون سيوك يول بالتآمر مع وزير الدفاع السابق وآخرين لإثارة الاضطرابات بهدف تقويض الدستور من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.وحكمت المحكمة أيضا، بسجن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لمدة 30 عاما، بتهمة المشاركة في تمرد مرتبط بفرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس السابق يون سوك يول، في كانون الأول/ديسمبر 2024.ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرًا أن القرار كان ضروريا لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" قبل أن يتم عزله بقرار من البرلمان أيدته المحكمة الدستورية.وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجّر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامهرئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا
اتُهم يون سيوك يول بالتآمر مع وزير الدفاع السابق وآخرين لإثارة الاضطرابات بهدف تقويض الدستور من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.
وكان مكتب المدعي العام قد طالب سابقًا بعقوبة الإعدام ليون سيوك يول، مع العلم أن الحد الأدنى للعقوبة الممكنة في مثل هذه الحالة هو السجن مدى الحياة.
وحكمت المحكمة أيضا، بسجن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لمدة 30 عاما، بتهمة المشاركة في تمرد مرتبط بفرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس السابق يون سوك يول، في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرًا أن القرار كان ضروريا لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" قبل أن يتم عزله بقرار من البرلمان أيدته المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجّر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.