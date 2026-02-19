الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مدى الحياة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
14:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:00 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:24 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/الحكم-على-الرئيس-الكوري-الجنوبي-السابق--بالسجن-مدى-الحياة--1110517647.html
الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مدى الحياة
الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مدى الحياة
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية فرضة الأحكام العرفية عام 2024. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T07:54+0000
2026-02-19T07:54+0000
كوريا الجنوبية
العالم
رئيس كوريا الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108629993_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_254f51b8f4526408ac4bc5351b60ed43.jpg
اتُهم يون سيوك يول بالتآمر مع وزير الدفاع السابق وآخرين لإثارة الاضطرابات بهدف تقويض الدستور من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.وحكمت المحكمة أيضا، بسجن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لمدة 30 عاما، بتهمة المشاركة في تمرد مرتبط بفرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس السابق يون سوك يول، في كانون الأول/ديسمبر 2024.ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرًا أن القرار كان ضروريا لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" قبل أن يتم عزله بقرار من البرلمان أيدته المحكمة الدستورية.وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجّر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامهرئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا
https://sarabic.ae/20250710/مذكرة-توقيف-جديدة-بحق-الرئيس-الكوري-الجنوبي-السابق-1102551286.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108629993_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_be037e09cf9b31642bc3c1aa309a956f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, العالم, رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية, العالم, رئيس كوريا الجنوبية

الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مدى الحياة

07:54 GMT 19.02.2026
© AP Photo / Pool/Kim Hong-Jiالرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، في الوسط، يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه التي طلبها المدعون العامون الخاصون في سيول في كوريا الجنوبية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، في الوسط، يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع لمراجعة مذكرة توقيفه التي طلبها المدعون العامون الخاصون في سيول في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji
تابعنا عبر
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية فرضة الأحكام العرفية عام 2024.
اتُهم يون سيوك يول بالتآمر مع وزير الدفاع السابق وآخرين لإثارة الاضطرابات بهدف تقويض الدستور من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.

وكان مكتب المدعي العام قد طالب سابقًا بعقوبة الإعدام ليون سيوك يول، مع العلم أن الحد الأدنى للعقوبة الممكنة في مثل هذه الحالة هو السجن مدى الحياة.

وحكمت المحكمة أيضا، بسجن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لمدة 30 عاما، بتهمة المشاركة في تمرد مرتبط بفرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس السابق يون سوك يول، في كانون الأول/ديسمبر 2024.
رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق
10 يوليو 2025, 11:14 GMT
ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرًا أن القرار كان ضروريا لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" قبل أن يتم عزله بقرار من البرلمان أيدته المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجّر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.
رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامه
رئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала