https://sarabic.ae/20260219/الحكم-على-الرئيس-الكوري-الجنوبي-السابق--بالسجن-مدى-الحياة--1110517647.html

الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مدى الحياة

الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مدى الحياة

سبوتنيك عربي

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية فرضة الأحكام العرفية عام 2024. 19.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-19T07:54+0000

2026-02-19T07:54+0000

2026-02-19T07:54+0000

كوريا الجنوبية

العالم

رئيس كوريا الجنوبية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108629993_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_254f51b8f4526408ac4bc5351b60ed43.jpg

اتُهم يون سيوك يول بالتآمر مع وزير الدفاع السابق وآخرين لإثارة الاضطرابات بهدف تقويض الدستور من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.وحكمت المحكمة أيضا، بسجن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لمدة 30 عاما، بتهمة المشاركة في تمرد مرتبط بفرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس السابق يون سوك يول، في كانون الأول/ديسمبر 2024.ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرًا أن القرار كان ضروريا لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" قبل أن يتم عزله بقرار من البرلمان أيدته المحكمة الدستورية.وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجّر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يواجه مطالب بإعدامهرئيس كوريا الجنوبية يعلن عن تحسن مرتقب في العلاقات مع روسيا

https://sarabic.ae/20250710/مذكرة-توقيف-جديدة-بحق-الرئيس-الكوري-الجنوبي-السابق-1102551286.html

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الجنوبية, العالم, رئيس كوريا الجنوبية