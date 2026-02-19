https://sarabic.ae/20260219/تحديات-انتشار-القوة-الدولية-في-غزة-وسط-منعطف-المرحلة-الثانية-وعقبات-نزع-السلاح-1110496947.html

تحديات انتشار القوة الدولية في غزة وسط منعطف المرحلة الثانية وعقبات نزع السلاح

لكن انتشار القوة الدولية في غزة يواجه تحديات صعبة، فهذه الخطوة تأتي متزامنة مع قضية نزع السلاح، وضمن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يرتبط إعادة الإعمار بتفكيك القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية في القطاع، وتقترح الولايات المتحدة الأمريكية نزع السلاح في القطاع على مراحل، ويرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مناطق استراتيجية داخل القطاع قبل نزع سلاح حركة "حماس"، التي بدورها ترفض التخلي عن سلاحها طالما استمر التواجد العسكري الإسرائيلي في القطاع، مما جعل عقدة هذه القضية تربك مسار الاتفاق.ورغم جمود تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة، تتبلور ملامح القوة الدولية، حيث أعلنت إندونيسيا استعدادها للمشاركة ضمن القوة الدولية في القطاع، وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية: "إن المشاركة المحتملة في القوة الدولية تتم وفق ضوابط تقيد تدخل القوات الإندونيسية في عمليات نزع السلاح أو تنفيذ مهام قتالية، وتقتصر على تحقيق الاستقرار في غزة وتنفيذ مهام إنسانية".وقال الكاتب والمحلل السياسي عاهد فروانة لوكالة "سبوتنيك": "إن أهمية مشاركة القوات الدولية في القطاع، يأتي لمنع مواصلة الحرب، وكذلك منع استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لم تتوقف على القطاع، وانسحابه من المناطق الصفراء التي يتواجد فيها والتي تشكل مساحة كبيرة من القطاع، وهذا مبرر وجود وانتشار القوة الدولية في قطاع غزة".وأضاف فروانة: "التحدي أمام القوة الدولية هي تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ومنعه من مواصلة عدوانه على الفلسطينيين، وهذا شرط نجاح القوة الدولية، وهو ما يمكنها من فرض الاستقرار في غزة، وكذلك فعل أشياء كثيرة ومهمة، وحتى يمكنها المشاركة في نزع السلاح ولكن ضمن ترتيبات وتوافق، لأن استخدام القوة العسكرية لنزع السلاح سيكون له انعكاسات ليست سهلة، وهذا ما تعلنه الدول التي من الممكن أن تشارك ضمن القوات الدولية في القطاع، فعمل القوة الدولية يجب أن يكون واضحا، ليتم الانتقال إلى المراحل ضمن خطوط متفق عليها وترتيبات ترضي الأطراف".وقال المتحدث باسم "حركة حماس" حازم قاسم في تصريح حول القوة الدولية: "نرحب بمشاركة قوات إندونيسية لحفظ السلام هو أمر مرحب به، ولكننا نصر على أن دور القوة الدولية في غزة هو لحفظ السلام، والفصل بين جيش الاحتلال والشعب الفلسطيني، وضمان مراقبة وقف إطلاق النار، وتطبيق خطة السلام بتفاصيلها، بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي للقطاع، وهذا الأمر واضح لجميع الوسطاء، وتجمع عليه الفصائل والقوى السياسية والشعب الفلسطيني".وفي الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الدولية لفرض ترتيبات جديدة في غزة، يعبر المواطنون الفلسطينيون عن رأيهم من بين الخيام ومن تحت الأنقاض، رفضا للوصاية الخارجية، وأملا بمن يساعد في وقف القتل والقصف المستمر على القطاع.ويضيف المواطن هيثم أبو مرسة: "أرحب بقدوم قوات دولية لضمان وقف إطلاق النار، والحفاظ على حياة المواطنين في قطاع غزة، لكني لا أتوقع الكثير أو عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل الحرب، وأتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها، لأننا نعيش أسوأ الظروف ونشعر بالخوف، ونتعرض للقصف والدمار والقتل يوميا، والاحتلال يسعى لتهجيرنا، وما زلنا نواجه بالصمود رغم الدمار والقتل".ومن المقرر أن يعقد في واشنطن يوم غد الاجتماع الافتتاحي الأول لـمجلس السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعد هذا الاجتماع أول جلسة رسمية للمجلس منذ إطلاقه، ومن المتوقع أن يتضمن مؤتمرا للمانحين مخصصا لإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والإعلان عن إرسال آلاف القوات من دول عدة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تنتشر في قطاع غزة.الرئيس الإندونيسي يعتزم المشاركة في اجتماع قادة "مجلس السلام" بواشنطنبيان مشترك لـ80 دولة ومنظمة بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

