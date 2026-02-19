https://sarabic.ae/20260219/تحقيق-أممي-قتل-جماعي-بعد-سيطرة-الدعم-السريع-على-الفاشر-1110530336.html

تحقيق أممي: قتل جماعي بعد سيطرة "الدعم السريع" على الفاشر

تحقيق أممي: قتل جماعي بعد سيطرة "الدعم السريع" على الفاشر

كشف تحقيق أممي عن انتهاكات جسيمة ارتكبت في مدينة الفاشر في إقليم دارفور، عقب سيطرة "قوات الدعم السريع" على المدينة، وفق ما ورد في نتائج التحقيق. 19.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح التقرير أن آلاف المدنيين قُتلوا أو تعرضوا لانتهاكات جسدية وجنسية، مشيرًا إلى توثيق حالات اغتصاب لفتيات ونساء تتراوح أعمارهن بين 7 و70 عامًا، إضافة إلى تعرض نساء من مجتمعات غير عربية لعنف جنسي ممنهج.وبيّن التحقيق أن بعض النساء أُجبرن على التعري وتعرضن لاعتداءات جنسية وتعذيب، في سياق ما وصفه بعمليات استهداف على أساس العرق والجنس. كما تحدث عن وقوع عمليات قتل جماعي خلال وبعد سيطرة الدعم السريع على المدينة.وأشار التقرير إلى توثيق أنماط من الاستهداف العرقي المنسق، معتبرًا أن طبيعة الانتهاكات وخطاب بعض القيادات يعكس تأييدًا علنيًا لتلك الجرائم.ودعا التحقيق إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية المدنيين ووقف أعمال العنف في إقليم دارفور.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

