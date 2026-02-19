عربي
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
دميترييف: روسيا والسعودية 100عام على الثقة والحوار والشراكة
دميترييف: روسيا والسعودية 100عام على الثقة والحوار والشراكة
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المملكة العربية...
وقال دميترييف: "تحتفل روسيا والمملكة العربية السعودية اليوم بمرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية القائمة على الثقة والحوار والشراكة".وتابع: "يلعب التعاون ضمن تحالف أوبك+ دورًا بالغ الأهمية، مساهمًا في استقرار سوق الطاقة العالمي".ووفقا له، فإن المملكة العربية السعودية هذا العام ستكون ضيف شرف منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام، ما يعدّ رمزًا آخر لقوة وديناميكية علاقاتنا.وكان قد أعلن الكرملين، في بداية شهر فبراير/شباط، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي.يذكر أنه مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسعودية، تشهد الشراكة الثنائية تحولا استراتيجيا يتجاوز التعاون التقليدي بالنفط ليمتد إلى آفاق جديدة كالسياحة.بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدينتوقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" و"تفاعل السعودية"
دميترييف: روسيا والسعودية 100عام على الثقة والحوار والشراكة

08:39 GMT 19.02.2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا لروسيا، مشيرًا إلى أن العلاقات قائمة على الثقة والحوار.
وقال دميترييف: "تحتفل روسيا والمملكة العربية السعودية اليوم بمرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية القائمة على الثقة والحوار والشراكة".

وأضاف: "تعدّ المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا لروسيا في الشرق الأوسط، وشريكًا لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي. ويشمل تعاوننا مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة كبرى".

وتابع: "يلعب التعاون ضمن تحالف أوبك+ دورًا بالغ الأهمية، مساهمًا في استقرار سوق الطاقة العالمي".
ووفقا له، فإن المملكة العربية السعودية هذا العام ستكون ضيف شرف منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام، ما يعدّ رمزًا آخر لقوة وديناميكية علاقاتنا.

وأشار دميترييف إلى أن "مئة عام من الشراكة تشكّل أساسًا متينًا لمشاريع طموحة جديدة، ولتعزيز تعاوننا".

محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السعودي فهد بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
لافروف: روسيا تنظر إلى السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط
أمس, 20:38 GMT
وكان قد أعلن الكرملين، في بداية شهر فبراير/شباط، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشراكة بين روسيا والمملكة العربية السعودية تتطور بشكل شامل ومستمر، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع الطاقة.

يذكر أنه مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسعودية، تشهد الشراكة الثنائية تحولا استراتيجيا يتجاوز التعاون التقليدي بالنفط ليمتد إلى آفاق جديدة كالسياحة.
بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين
توقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" و"تفاعل السعودية"
