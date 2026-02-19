https://sarabic.ae/20260219/دميترييف-روسيا-والسعودية-100عام-على-الثقة-والحوار-والشراكة-1110518021.html

دميترييف: روسيا والسعودية 100عام على الثقة والحوار والشراكة

دميترييف: روسيا والسعودية 100عام على الثقة والحوار والشراكة

أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المملكة العربية...

وقال دميترييف: "تحتفل روسيا والمملكة العربية السعودية اليوم بمرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية القائمة على الثقة والحوار والشراكة".وتابع: "يلعب التعاون ضمن تحالف أوبك+ دورًا بالغ الأهمية، مساهمًا في استقرار سوق الطاقة العالمي".ووفقا له، فإن المملكة العربية السعودية هذا العام ستكون ضيف شرف منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام، ما يعدّ رمزًا آخر لقوة وديناميكية علاقاتنا.وكان قد أعلن الكرملين، في بداية شهر فبراير/شباط، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي.يذكر أنه مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والسعودية، تشهد الشراكة الثنائية تحولا استراتيجيا يتجاوز التعاون التقليدي بالنفط ليمتد إلى آفاق جديدة كالسياحة.بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدينتوقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" و"تفاعل السعودية"

