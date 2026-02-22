https://sarabic.ae/20260222/السلطات-الأمريكية-تعلن-اقتراب-عاصفة-ثلجية-نحو-شمال-شرق-البلاد-1110614383.html
السلطات الأمريكية تعلن اقتراب عاصفة ثلجية نحو شمال شرق البلاد
حذّرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستي نويم، مساء أمس السبت، من اقتراب عاصفة شتوية كبيرة، وذلك في أحدث كارثة طبيعية جديدة تضرب الولايات الشمالية الشرقية.
وبحسب أحدث تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي لعام 2025، التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، يقطن هذا الإقليم نحو 58 مليون نسمة.وكتبت الوزيرة على منصة "إكس": "يتوقّع خلال عطلة نهاية الأسبوع، من الأحد إلى الاثنين، أن تجتاح عاصفة شتوية كبيرة أخرى الولايات الوسطى الأطلسية وشمال شرق الولايات المتحدة".وكان تساقط الثلوج الذي ضرب الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني قد طال معظم مناطق البلاد. وأصيبت الولايات الجنوبية تينيسي ومسيسيبي ولوزيانا غير المعتادة على الشتاء القارس.وغطّى الثلج هذه المناطق، وهاطل في بعضها مطر جليدي. وأسفرت هذه الظروف عن إلغاء جماعي لرحلات الطيران، وانقطاعات في التيار الكهربائي، وتزايد في الحوادث المميتة المرتبطة بالطقس السيئ.
وبحسب أحدث تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي لعام 2025، التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، يقطن هذا الإقليم نحو 58 مليون نسمة.
وكتبت الوزيرة على منصة "إكس": "يتوقّع خلال عطلة نهاية الأسبوع، من الأحد إلى الاثنين، أن تجتاح عاصفة شتوية كبيرة أخرى الولايات الوسطى الأطلسية وشمال شرق الولايات المتحدة".
وأوضحت نويم أن مناطق تمتد من نيوجيرسي إلى جنوب شرق نيو إنغلاند قد تشهد عواصف ثلجية وتساقط ثلوج كثيف ورياحًا عاتية، مع توقّع تضرّر المناطق الساحلية بشكل أكبر.
وكان تساقط الثلوج الذي ضرب الولايات المتحدة
في يناير/ كانون الثاني قد طال معظم مناطق البلاد. وأصيبت الولايات الجنوبية تينيسي ومسيسيبي ولوزيانا غير المعتادة على الشتاء القارس.
وغطّى الثلج هذه المناطق، وهاطل في بعضها مطر جليدي. وأسفرت هذه الظروف عن إلغاء جماعي لرحلات الطيران، وانقطاعات في التيار الكهربائي، وتزايد في الحوادث المميتة المرتبطة بالطقس السيئ
.