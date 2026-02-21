تغيير مفاجئ في جدول أعمال ترامب يثير التكهنات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تغيير مفاجئ في جدول أعمال ترامب يثير التكهنات
في تغيير مفاجئ لجدوله المعتاد، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارته التقليدية إلى منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مفضلاً... 21.02.2026
تغيير مفاجئ في جدول أعمال ترامب يثير التكهنات

11:59 GMT 21.02.2026
في تغيير مفاجئ لجدوله المعتاد، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارته التقليدية إلى منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مفضلاً البقاء في البيت الأبيض بواشنطن، وهو ما أثار تكهنات واسعة حول الأسباب وراء هذا القرار غير المألوف.
وفقاً لمصادر مطلعة في واشنطن، لم يغادر الرئيس ترامب العاصمة الأمريكية إلى فلوريدا كما كان متوقعاً، حيث يفضل عادةً قضاء عطلات نهاية الأسبوع في منتجعه الشهير، بحسب ماذكرت قناة "سكاي نيوز".
قاعدة العديد في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
إعلام: أمريكا تجلي المئات من جنودها من قواعدها في قطر والبحرين وسط توتر مع إيران
06:24 GMT
وبدلاً من ذلك، يبقى في البيت الأبيض، حيث يحمل جدوله الرسمي ليومي السبت والأحد طابع يوم عمل عادي.
ويبدأ جدول الرئيس منذ الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت واشنطن بجلسات مغلقة تحت مسمى "وقت إداري" و"اجتماعات سياسات"، تستمر حتى الواحدة ظهراً، وتشمل عدة اجتماعات في المكتب البيضاوي.
أما النشاط الوحيد المفتوح أمام الإعلام فهو عشاء رسمي مع حكام الولايات يُقام في الساعة السابعة مساءً.
يأتي هذا التغيير في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً أمريكياً غير مسبوق منذ حرب العراق عام 2003، مع نشر حاملات طائرات إضافية وسفن حربية وطائرات مقاتلة، إلى جانب تحضيرات مكثفة لاحتمال توجيه ضربات عسكرية محدودة أو أوسع نطاقاً ضد إيران، وسط مفاوضات نووية متوترة ومهلة حددها الرئيس ترامب لطهران.
Российский истребитель Су-57 и истребитель-бомбардировщик F-35 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
إعلام: نشر عشرات المقاتلات الأمريكية في قاعدة أردنية وسط توتر مع إيران
02:32 GMT
ويُنظر إلى بقاء الرئيس في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع على أنه إشارة محتملة إلى متابعة حثيثة للتطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة، خاصة مع تقارير تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات عسكرية تشمل استهدافات دقيقة، في ظل عدم تقدم ملموس في المحادثات غير المباشرة مع إيران.
ويبقى السبب الدقيق وراء إلغاء الرحلة إلى فلوريدا غير معلن رسمياً من البيت الأبيض، مما يعزز التكهنات بأن الأولوية الحالية تتركز على إدارة الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، أنه يدرس احتمال شن ضربات محدودة على إيران.
وقال ترامب للصحفيين، قبل اجتماع لحكام الولايات في البيت الأبيض، وردا على سؤال عما إذا كان يخطط شن ضربات محدودة على إيران: "أعتقد أنني أستطيع القول إنني أدرس هذا الاحتمال".
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الجمعة، أن طهران تستعد لتقديم مسودة اتفاق إلى أمريكا خلال أيام.
رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، الدكتور محمد العريمي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
رئيس جمعية الصحفيين العمانيين يتحدث لـ"سبوتنيك" عن دور مسقط في مفاوضات واشنطن وإيران
أمس, 18:53 GMT
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن الخطوة التالية تتمثل في عرض مسودة اتفاق محتمل على نظرائه في واشنطن، مشيرا إلى أنها قد تكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة، على أن تُسلَّم إلى ستيف ويتكوف(مبعوث الرئيس الأمريكي) بعد المصادقة النهائية من القيادة الإيرانية.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن إيران خلال 10 أيام تقريبا، محذرا من "عواقب سيئة" في حال فشل التوصل إلى اتفاق، وأكد أمام "مجلس السلام" أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وجاءت هذه التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في جنيف، والتي ركزت على البرنامج النووي الإيراني، في ظل مساع أمريكية متواصلة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
ويطالب ترامب، إيران بإبرام صفقة تمنعها من امتلاك أسلحة نووية، وحذّر من أنه في حال رفضت، ستواجه إيران "هجومًا أقوى بكثير مما حدث في صيف العام الماضي"، وفق تعبيره.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، يتصافحان بعد مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
عراقجي خلال مكالمة هاتفية مع لافروف: إيران تأخذ المفاوضات النووية مع واشنطن على محمل الجد
أمس, 14:10 GMT
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية إلى خليج عمان والخليج، فيما أعلن لاحقًا وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث، عن نشر وحدات إضافية هناك.
وفي بداية فبراير/ شباط الجاري، أجرى ممثلون أمريكيون وإيرانيون مفاوضات في عمان. وأفاد عباس عراقجي، بأن الطرفين توصلا إلى "مبادئ أساسية" للعمل على اتفاق يضمن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، بينما أصرت طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم "حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب".
وفي الأسبوع الماضي، صرح ترامب بأنه إذا رفضت إيران الصفقة، فإن واشنطن ستنتقل إلى المرحلة الثانية من الإجراءات، والتي ستكون "صعبة جدًا" على الجمهورية الإيرانية.
