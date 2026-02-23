أكثر من 100 ألف منزل دون كهرباء في الولايات المتحدة وسط عاصفة ثلجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
أكثر من 100 ألف منزل دون كهرباء في الولايات المتحدة وسط عاصفة ثلجية
أكثر من 100 ألف منزل دون كهرباء في الولايات المتحدة وسط عاصفة ثلجية
تجاوز عدد المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وسط عاصفة ثلجية 100 ألف منزل، وفقًا لبيانات متتبع انقطاعات الكهرباء.
وحتى الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، بلغ إجمالي عدد حالات انقطاع الكهرباء 101,893 حالة على الأقل، بما في ذلك ولايات ديلاوير (29,162)، ونيوجيرسي (28,574)، وفرجينيا (24,783)، وماريلاند (19,374).وأفاد موقع فلايت أوير بإلغاء أو تأجيل أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة يوم الأحد وسط عاصفة ثلجية.بحسب الهيئة، وحتى الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش (10:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، أُلغيت أكثر من 3400 رحلة جوية من وإلى وداخل الولايات المتحدة، وتأخرت أكثر من 7000 رحلة.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ذا هيل" بأن أكثر من 60 مليون أمريكي تأثروا بحالة الطوارئ بسبب تساقط الثلوج الكثيف.وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات المتضررة تساقطًا للثلوج يتراوح بين 30 و60 سنتيمترًا خلال ليلة الاثنين.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
أكثر من 100 ألف منزل دون كهرباء في الولايات المتحدة وسط عاصفة ثلجية

05:11 GMT 23.02.2026
© AP Photoعاصفة ثلجية في أمريكا
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
تجاوز عدد المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وسط عاصفة ثلجية 100 ألف منزل، وفقًا لبيانات متتبع انقطاعات الكهرباء.
وحتى الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، بلغ إجمالي عدد حالات انقطاع الكهرباء 101,893 حالة على الأقل، بما في ذلك ولايات ديلاوير (29,162)، ونيوجيرسي (28,574)، وفرجينيا (24,783)، وماريلاند (19,374).
وأفاد موقع فلايت أوير بإلغاء أو تأجيل أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة يوم الأحد وسط عاصفة ثلجية.
بحسب الهيئة، وحتى الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش (10:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، أُلغيت أكثر من 3400 رحلة جوية من وإلى وداخل الولايات المتحدة، وتأخرت أكثر من 7000 رحلة.
رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
السلطات الأمريكية تعلن اقتراب عاصفة ثلجية نحو شمال شرق البلاد
أمس, 04:17 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ذا هيل" بأن أكثر من 60 مليون أمريكي تأثروا بحالة الطوارئ بسبب تساقط الثلوج الكثيف.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات المتضررة تساقطًا للثلوج يتراوح بين 30 و60 سنتيمترًا خلال ليلة الاثنين.
