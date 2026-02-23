https://sarabic.ae/20260223/أكثر-من-100-ألف-منزل-دون-كهرباء-في-الولايات-المتحدة-وسط-عاصفة-ثلجية-1110647456.html
أكثر من 100 ألف منزل دون كهرباء في الولايات المتحدة وسط عاصفة ثلجية
تجاوز عدد المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وسط عاصفة ثلجية 100 ألف منزل، وفقًا لبيانات متتبع انقطاعات الكهرباء. 23.02.2026
2026-02-23T05:11+0000
2026-02-23T05:11+0000
2026-02-23T05:11+0000
وحتى الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، بلغ إجمالي عدد حالات انقطاع الكهرباء 101,893 حالة على الأقل، بما في ذلك ولايات ديلاوير (29,162)، ونيوجيرسي (28,574)، وفرجينيا (24,783)، وماريلاند (19,374).وأفاد موقع فلايت أوير بإلغاء أو تأجيل أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة يوم الأحد وسط عاصفة ثلجية.بحسب الهيئة، وحتى الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش (10:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، أُلغيت أكثر من 3400 رحلة جوية من وإلى وداخل الولايات المتحدة، وتأخرت أكثر من 7000 رحلة.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ذا هيل" بأن أكثر من 60 مليون أمريكي تأثروا بحالة الطوارئ بسبب تساقط الثلوج الكثيف.وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات المتضررة تساقطًا للثلوج يتراوح بين 30 و60 سنتيمترًا خلال ليلة الاثنين.
