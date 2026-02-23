https://sarabic.ae/20260223/البالغون-يختبرون-فوائد-اللعب-تماما-كالأطفال-1110668165.html
البالغون يختبرون فوائد اللعب تماما كالأطفال
البالغون يختبرون فوائد اللعب تماما كالأطفال
سبوتنيك عربي
في مرحلة ما من مراحل البلوغ، يتلاشى وقت اللعب، ونميل إلى استبدال المرح والخيال بالجدية والانشغال، ومع ذلك، ثمة أدلة واضحة على أن البالغين يستفيدون من اللعب... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T19:34+0000
2026-02-23T19:34+0000
2026-02-23T19:34+0000
مجتمع
الصحة
علوم
معلومات
تواصل اجتماعي
التوتر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104309/96/1043099668_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_66d1075323acec11d1de9f1155940a4a.jpg
تشير الأبحاث إلى أن البالغين الذين يمارسون "أنشطة لعبية" يميلون إلى التعامل بشكل أفضل مع التوتر، ويختبرون مشاعر إيجابية أكثر، ويُظهرون مرونة أكبر عند مواجهة التحديات، ويُبلغون عن مستويات أعلى من الرضا عن الحياة. ففي عالم يتطلب انشغالًا دائمًا، يُقدم اللعب صفات أساسية نحن مُعرضون لخطر فقدانها: العفوية، والترابط، وحرية الاستمتاع، وقد يختلف اللعب في مرحلة البلوغ عن اللعب في مرحلة الطفولة، فالأمر لا يتعلق كثيرًا بالألعاب أو التسلية، بل بكيفية تعاملنا مع تجاربنا اليومية، وفق ما نشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية. فوائد اللعب في حياة الكبار تشير دراسة حديثة إلى وجود مسار عصبي بيولوجي محتمل يربط بين المرح والصحة الإدراكية لدى كبار السن، إذ يوفر اللعب في جوهره مساحة لإعادة شحن الطاقة، مما يسمح لنا بالابتعاد عن ضغوط العمل والأداء. وبذلك، لا يدعم تنظيم التوتر فحسب، بل يحافظ أيضًا على التوازن العاطفي وجودة الحياة طوال فترة البلوغ. تتجاوز قيمة المرح الفرد أيضا. فالمشاركة المرحة في السياقات الاجتماعية تساعد على بناء موارد عاطفية مشتركة، مما يشكل كيفية تفاعل الناس وتأقلمهم معًا بمرور الوقت. وتشير الأبحاث إلى أن تجارب اللعب بين الأجيال هذه تُعزز العلاقات، وتدعم الصحة النفسية، وتُقلل من الصور النمطية المرتبطة بالعمر،ويصبح اللعب لغة مشتركة، تُزيل الفجوات العمرية التي غالبا ما تُرسخها الحياة العصرية. وكما يُبين بحث، يبقى اللعب الحر غير المنظم ممكنًا وذا مغزى في الحياة المعاصرة، حيث تُشير الأسر إلى فوائده في نمو الأطفال، وتماسك الأسرة، وتعزيز الصحة النفسية المشتركة. وتُشير هذه النتائج إلى أن اللعب يُمكن أن يكون سمة طبيعية، لا استثنائية، في حياة الأسرة والمجتمع.إفساح المجال للعب في الحياة اليومية إذا كان للعب أهمية بالغة على امتداد مراحل العمر، فلا بد أن تدعمه المساحات التي نعيش فيها.يمكن لعناصر مثل الدرجات الكبيرة، والأحجار المتدرجة، والمقاعد التفاعلية، والممرات المتعرجة أن تُشجع على الاستكشاف، والتوازن، والحركة. في بعض المدن، يمتد هذا ليشمل عناصر لعب مناسبة لأحجام البالغين مُدمجة في المساحات العامة، مثل الأراجيح الموسيقية التي تُحوّل الحركة الروتينية إلى تفاعل مرح.فعندما يُنظر إلى اللعب على أنه مُحرج، أو مُبالغ فيه، أو شيء يستدعي الاعتذار، فإنه سرعان ما يختفي. أما عندما يكون السلوك المرح واضحًا وعفويا، يُصبح من الأسهل على الآخرين المشاركة فيه.دراسة: العمل من المنزل يعزز الصحة النفسية للنساء أكثركيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
https://sarabic.ae/20250401/دراسة-تكشف-علاقة-مثيرة-بين-ألعاب-الفيديو-ومعدل-ذكاء-الأطفال-1099138983.html
https://sarabic.ae/20260118/دراسة-عكس-التصورات-السائدة-ألعاب-الفيديو-قد-تعزز-ذكاء-الأطفال-1109364473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104309/96/1043099668_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_0b0c7aaa5d398b9b4d2e021fe4ae2ddf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة, علوم, معلومات, تواصل اجتماعي, التوتر
الصحة, علوم, معلومات, تواصل اجتماعي, التوتر
البالغون يختبرون فوائد اللعب تماما كالأطفال
في مرحلة ما من مراحل البلوغ، يتلاشى وقت اللعب، ونميل إلى استبدال المرح والخيال بالجدية والانشغال، ومع ذلك، ثمة أدلة واضحة على أن البالغين يستفيدون من اللعب تماما كما يستفيد منه الأطفال.
تشير الأبحاث إلى أن البالغين الذين يمارسون "أنشطة لعبية" يميلون إلى التعامل بشكل أفضل مع التوتر، ويختبرون مشاعر إيجابية أكثر، ويُظهرون مرونة أكبر عند مواجهة التحديات، ويُبلغون عن مستويات أعلى من الرضا عن الحياة.
يُسلط البحث الضوء على كيف يُمكن لدعم وتشجيع اللعب الحر في الأماكن العامة، أن يُساعد البالغين على تقليل الشعور بالتوتر وزيادة التواصل، مع إضفاء طابع طبيعي على اللعب في الحياة الأسرية اليومية.
ففي عالم يتطلب انشغالًا دائمًا، يُقدم اللعب صفات أساسية نحن مُعرضون لخطر فقدانها: العفوية، والترابط، وحرية الاستمتاع، وقد يختلف اللعب في مرحلة البلوغ عن اللعب في مرحلة الطفولة، فالأمر لا يتعلق كثيرًا بالألعاب أو التسلية، بل بكيفية تعاملنا مع تجاربنا اليومية، وفق ما نشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية
.
يمكن أن يكون لعب الكبار بدنيا، أو اجتماعيا، أو إبداعيا، أو خياليا، وقد يشمل الحركة، أو الموسيقى، أو الفكاهة، أو سرد القصص، أو حل المشكلات، أو ببساطة القيام بشيء ما لمجرد الاستمتاع به.
ما يجعل النشاط مرحًا ليس شكله، بل العقلية الكامنة وراءه: الفضول، والانفتاح، والرغبة في المشاركة دون نتيجة محددة. بالنسبة للكبار، غالبًا ما يندمج اللعب في الهوايات ولحظات الاستكشاف التي تقع خارج نطاق العمل والالتزامات.
فوائد اللعب في حياة الكبار
تشير دراسة حديثة إلى وجود مسار عصبي بيولوجي محتمل يربط بين المرح والصحة الإدراكية لدى كبار السن، إذ يوفر اللعب في جوهره مساحة لإعادة شحن الطاقة، مما يسمح لنا بالابتعاد عن ضغوط العمل والأداء. وبذلك، لا يدعم تنظيم التوتر فحسب، بل يحافظ أيضًا على التوازن العاطفي وجودة الحياة طوال فترة البلوغ.
تتجاوز قيمة المرح الفرد أيضا. فالمشاركة المرحة في السياقات الاجتماعية تساعد على بناء موارد عاطفية مشتركة، مما يشكل كيفية تفاعل الناس وتأقلمهم معًا بمرور الوقت.
ويرتبط المرح لدى البالغين بذكاء عاطفي أعلى، بما في ذلك قدرة أكبر على إدراك المشاعر وإدارتها في المواقف الاجتماعية، وتُظهر الدراسات القائمة على الملاحظة أن البالغين الذين يمارسون اللعب يكونون أكثر تعاطفا وتفاعلًا وإيجابية في تعاملهم مع الآخرين، مما يعزز الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء.
والأهم من ذلك، أن للعب قدرة فريدة على تجاوز الفوارق العمرية، فعندما يلعب الكبار والصغار معا، حتى وإن لم تكن تربطهم صلة قرابة، تتلاشى الفروقات في العمر والدور والمكانة الاجتماعية، ليحل محلها الاستمتاع والتفاعل المشترك.
وتشير الأبحاث إلى أن تجارب اللعب بين الأجيال هذه تُعزز العلاقات، وتدعم الصحة النفسية
، وتُقلل من الصور النمطية المرتبطة بالعمر،ويصبح اللعب لغة مشتركة، تُزيل الفجوات العمرية التي غالبا ما تُرسخها الحياة العصرية.
وكما يُبين بحث، يبقى اللعب الحر غير المنظم ممكنًا وذا مغزى في الحياة المعاصرة، حيث تُشير الأسر إلى فوائده في نمو الأطفال، وتماسك الأسرة، وتعزيز الصحة النفسية المشتركة. وتُشير هذه النتائج إلى أن اللعب يُمكن أن يكون سمة طبيعية، لا استثنائية، في حياة الأسرة والمجتمع.
إفساح المجال للعب في الحياة اليومية
إذا كان للعب أهمية بالغة على امتداد مراحل العمر، فلا بد أن تدعمه المساحات التي نعيش فيها.
يمكن لعناصر مثل الدرجات الكبيرة، والأحجار المتدرجة، والمقاعد التفاعلية، والممرات المتعرجة أن تُشجع على الاستكشاف، والتوازن، والحركة. في بعض المدن، يمتد هذا ليشمل عناصر لعب مناسبة لأحجام البالغين مُدمجة في المساحات العامة، مثل الأراجيح الموسيقية التي تُحوّل الحركة الروتينية إلى تفاعل مرح.
البيئات الداعمة للعب ليست مادية فحسب، بل اجتماعية أيضا، كما يُمكن للتصميم الحضري أن يُشجع أو يُثبط الحركة المرحة، وتُحدد الأعراف الاجتماعية مدى تقبّل اللعب في حياة البالغين.
فعندما يُنظر إلى اللعب على أنه مُحرج، أو مُبالغ فيه، أو شيء يستدعي الاعتذار، فإنه سرعان ما يختفي. أما عندما يكون السلوك المرح واضحًا وعفويا، يُصبح من الأسهل على الآخرين المشاركة فيه.