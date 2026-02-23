https://sarabic.ae/20260223/البالغون-يختبرون-فوائد-اللعب-تماما-كالأطفال-1110668165.html

البالغون يختبرون فوائد اللعب تماما كالأطفال

البالغون يختبرون فوائد اللعب تماما كالأطفال

23.02.2026

تشير الأبحاث إلى أن البالغين الذين يمارسون "أنشطة لعبية" يميلون إلى التعامل بشكل أفضل مع التوتر، ويختبرون مشاعر إيجابية أكثر، ويُظهرون مرونة أكبر عند مواجهة التحديات، ويُبلغون عن مستويات أعلى من الرضا عن الحياة. ففي عالم يتطلب انشغالًا دائمًا، يُقدم اللعب صفات أساسية نحن مُعرضون لخطر فقدانها: العفوية، والترابط، وحرية الاستمتاع، وقد يختلف اللعب في مرحلة البلوغ عن اللعب في مرحلة الطفولة، فالأمر لا يتعلق كثيرًا بالألعاب أو التسلية، بل بكيفية تعاملنا مع تجاربنا اليومية، وفق ما نشر في مجلة "ساينس أليرت" العلمية. فوائد اللعب في حياة الكبار تشير دراسة حديثة إلى وجود مسار عصبي بيولوجي محتمل يربط بين المرح والصحة الإدراكية لدى كبار السن، إذ يوفر اللعب في جوهره مساحة لإعادة شحن الطاقة، مما يسمح لنا بالابتعاد عن ضغوط العمل والأداء. وبذلك، لا يدعم تنظيم التوتر فحسب، بل يحافظ أيضًا على التوازن العاطفي وجودة الحياة طوال فترة البلوغ. تتجاوز قيمة المرح الفرد أيضا. فالمشاركة المرحة في السياقات الاجتماعية تساعد على بناء موارد عاطفية مشتركة، مما يشكل كيفية تفاعل الناس وتأقلمهم معًا بمرور الوقت. وتشير الأبحاث إلى أن تجارب اللعب بين الأجيال هذه تُعزز العلاقات، وتدعم الصحة النفسية، وتُقلل من الصور النمطية المرتبطة بالعمر،ويصبح اللعب لغة مشتركة، تُزيل الفجوات العمرية التي غالبا ما تُرسخها الحياة العصرية. وكما يُبين بحث، يبقى اللعب الحر غير المنظم ممكنًا وذا مغزى في الحياة المعاصرة، حيث تُشير الأسر إلى فوائده في نمو الأطفال، وتماسك الأسرة، وتعزيز الصحة النفسية المشتركة. وتُشير هذه النتائج إلى أن اللعب يُمكن أن يكون سمة طبيعية، لا استثنائية، في حياة الأسرة والمجتمع.إفساح المجال للعب في الحياة اليومية إذا كان للعب أهمية بالغة على امتداد مراحل العمر، فلا بد أن تدعمه المساحات التي نعيش فيها.يمكن لعناصر مثل الدرجات الكبيرة، والأحجار المتدرجة، والمقاعد التفاعلية، والممرات المتعرجة أن تُشجع على الاستكشاف، والتوازن، والحركة. في بعض المدن، يمتد هذا ليشمل عناصر لعب مناسبة لأحجام البالغين مُدمجة في المساحات العامة، مثل الأراجيح الموسيقية التي تُحوّل الحركة الروتينية إلى تفاعل مرح.فعندما يُنظر إلى اللعب على أنه مُحرج، أو مُبالغ فيه، أو شيء يستدعي الاعتذار، فإنه سرعان ما يختفي. أما عندما يكون السلوك المرح واضحًا وعفويا، يُصبح من الأسهل على الآخرين المشاركة فيه.دراسة: العمل من المنزل يعزز الصحة النفسية للنساء أكثركيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟

