زعيمة حزب ألماني تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل السلام

دعت سارة فاغنكنيشت، زعيمة حزب اتحاد العقل والعدالة الألماني، الحكومة الألمانية إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران ومنع الولايات المتحدة من استخدام القواعد... 23.02.2026, سبوتنيك عربي

كتبت فاغنكنيشت على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي: "يتعين على الحكومة الألمانية الآن استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لمنع الحرب والتوصل إلى تسوية تفاوضية. ومن الخطوات المهمة رفع العقوبات المفروضة على إيران لتمكين الحوار ومنع تدهور الوضع بالنسبة للشعب الإيراني. علاوة على ذلك، يجب على الحكومة منع الولايات المتحدة من استخدام قواعدها العسكرية في ألمانيا لدعم الحرب ضد إيران".وترى أن الولايات المتحدة مهتمة بتغيير السلطة في إيران، لأن القيادة الحالية لهذا البلد الشرق أوسطي تقاوم النفوذ السياسي والاقتصادي الأمريكي.وخلصت بالقول: "هذا يدل على أنه لا يمكن إرساء الديمقراطية من خلال القصف".في وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، معرباً عن أمله في أن توافق إيران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الثامن من فبراير/شباط أن الجمهورية الإسلامية تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.تقارير: الولايات المتحدة تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسطبزشكيان: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عملية

